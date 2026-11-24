Певец и актер Владимир Дантес впервые подробно высказался о своей избраннице – Анастасии Неправде – и о том, как она относится к романтическим сценам любимого с другими женщинами в кино. Во время работы над фильмом "Пауза" артисту пришлось сниматься в эпизодах с поцелуями, поэтому он заранее обсудил эту ситуацию с девушкой и установил определенные границы.

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Об этом исполнитель рассказал в комментарии Люкс ФМ во время съемок фильма. По словам Дантеса, он и его партнер по кадру старались сделать романтические моменты максимально сдержанными, а каждое физическое взаимодействие заранее согласовывали.

"У нас вообще не было сценария этих поцелуев. Ничего не было. Потому что мне тоже не очень хочется это делать. Потому что я понимаю, что моей второй половинке это будет не очень приятно. Я понимаю, что это не ок. Но как показать людям, что между ними (героями фильма. – Ред.) что-то есть, какое-то притяжение? И мы сделали это очень минимально", – объяснил артист.

Он добавил, что перед такими эпизодами актеры обсуждают, где именно будут происходить прикосновения, а каких контактов не будет. Более того, между дублями они держатся в стороне друг от друга, ведь романтические сцены вызывают у них неловкость.

В то же время Дантес подтвердил, что предупредил свою избранницу об особенностях съемочного процесса. На вопрос журналистки, обсуждали ли они это заранее и нормально ли любимая восприняла такую необходимость, певец ответил утвердительно.

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Однако артист не согласился с распространенным мнением, что для партнеров актеров экранные поцелуи – лишь часть работы, которая не должна вызывать ревности. Он предложил представить себя на месте близкого человека, которому приходится наблюдать за такими сценами.

"Да, актеры говорят, что это просто работа. Но у каждой работы есть... Я ставлю себя на это место. Это ужасно. Поэтому нужно делать все, чтобы понимать. Ну, во-первых, возраст. Мы уже не дети. Мы взрослые. Мы понимаем, что делаем. Главное, чтобы ты чувствовала, что ты единственная. Надеюсь, так и ощущается", – отметил Дантес.

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Напомним, о новых отношениях Владимира Дантеса стало известно после того, как в июне он опубликовал видео с поцелуем с загадочной девушкой, лица которой не показал. Позже интернет-пользователи выяснили, что его избранницей стала Анастасия Неправда, которая работает в сфере маркетинга в киберспорте.

Как рассказывал OBOZ.UA, в июле девушка открыла свой профиль в Instagram для широкой аудитории. Там она публикует личные фотографии и кадры из повседневной жизни, а Дантес время от времени оставляет комментарии под ее публикациями.