После почти года молчания в социальных сетях и еще более длительной творческой паузы молдавский певец Дан Балан грандиозно вернулся в информационное пространство. Он порадовал фанатов новой композицией Respir ("Дышу") и клипом на нее, в котором показал, как изменился за время "исчезновения".

Видео дня

Музыкальную работу артист посвятил внутреннему возрождению и способности находить свет даже в самые темные времена. Трек очень понравился аудитории, ведь за несколько дней с момента премьеры на платформе YouTube собрал более 3 миллионов просмотров и 20 тысяч лайков.

Дан Балан предстал перед аудиторией в довольно готическом стиле. Он оделся в total-black образ, скомбинировав брюки, рубашку и пальто. Артист немного отрастил свои кудрявые волосы, которые убрал с лица с помощью темной повязки. Однако, хотя Дан Балан и слегка обновил свой имидж, пользователи сети отметили: возраст почти не отражается на его внешности.

"Я вижу, что Дан Балан, кажется, не знает, что такое старость. Красавец, как всегда, исполнение на высшем уровне".

"Этому мужчине в феврале исполнится 48! Невероятно".

"Наконец-то возвращение любимого исполнителя: несколько лет молчания и триумфальное появление. Очень рада за Дана!".

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Напомним, что Дан Балан напоминает о себе в украинском информационном пространстве не только благодаря творчеству, но и поддержке нашего народа во время большой войны. 27 февраля 2022 года исполнитель опубликовал в своих соцсетях пост с сине-желтым флагом, где процитировал строки из поэзии Тараса Шевченко: "Схаменіться! Будьте люди, бо лихо вам буде. Розкуються незабаром заковані люде. Настане суд, заговорять Дніпро і гори!". Отдельно он добавил: "Боже, спаси Украину! Всем сердцем с вами".

Главные истории дня

Не избегал Дан Балан и визитов на территорию нашей Родины во время полномасштабной войны. В 2024 году исполнитель устроил концерт в Одессе и даже заговорил на украинском языке прямо на сцене. Весной 2025-го певец приехал в Киев и поделился кадрами с прогулки возле Михайловского Златоверхого монастыря.

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Однако не обошлось и без скандалов с участием знаменитости. Как заявили блогер Сергей Халус и журналистка Наталья Тур, люди, приглашавшие Дана Балана выступить на закрытых вечеринках в Украине, жаловались на его неадекватное состояние. Артист якобы приезжает на мероприятия "набуханный" и "обкуренный" и плохо поет.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что мама Дана Балана неожиданно спела украинские народные песни за кулисами его концерта. В ее исполнении прозвучали песни "Горіла сосна" и "Ти ж мене підманула".