Обручальные кольца королевы Елизаветы II, Кейт Миддлтон и Меган Маркл имеют не только высокую ювелирную ценность, но и особую историю. Одно из украшений было создано из бриллиантов тиары, подаренной российской императорской семьей, другое когда-то принадлежало принцессе Диане, а третье объединило камень из Ботсваны и бриллианты из ее личной коллекции.

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Несмотря на то, что у каждого из трех колец своя история, по оценкам ювелирных экспертов, самое дорогое из них принадлежит Кейт Миддлтон. Как сообщает People, его стоимость превышает 500 тысяч долларов, тогда как украшения Елизаветы II и Меган Маркл оценивают в 250 тысяч и до 350 тысяч долларов соответственно.

Обручальное кольцо Елизаветы II: бриллианты из подарка российских императоров

Украшение покойной королевы имеет необычное происхождение. Его изготовили из бриллиантов тиары, которая принадлежала матери принца Филиппа – принцессе Алисе Баттенберг. В 1903 году она получила драгоценность в подарок на свадьбу от российского императора Николая II и его супруги Александры Федоровны. Так в истории обручального кольца появился российский след, связанный с династией Романовых.

Когда Филипп решил сделать предложение будущей супруге, его мать передала ему тиару. Принц сотрудничал с лондонской ювелирной компанией Philip Antrobus Ltd, чтобы превратить бриллианты в обручальное кольцо для Елизаветы. В результате получилось платиновое украшение с центральным круглым бриллиантом весом три карата и пятью меньшими камнями с каждой стороны.

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Принц Филип сделал предложение Елизавете летом 1946 года, однако официально о помолвке пара объявила лишь 9 июля 1947-го. Свадьба состоялась 20 ноября того же года в Вестминстерском аббатстве. Королева носила обручальное кольцо на протяжении всего брака и не сняла его даже после смерти мужа в 2021 году.

Сейчас украшение оценивается примерно в 250 тысяч долларов.

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Обручальное кольцо Кейт Миддлтон: семейная реликвия с 12-каратным сапфиром

Принц Уильям решил сделать предложение Кейт с кольцом, которое прежде принадлежало его матери – принцессе Диане. Важное для них событие произошло во время совместного путешествия в Кению 20 октября 2010 года, а позднее герцог объяснил, что хотел таким образом сохранить память о матери и сделать ее частью почетного дня в своей жизни.

Украшение украшено овальным цейлонским сапфиром весом 12 карат, окруженным 14 бриллиантами круглой огранки. Камни закреплены в оправе из 18-каратного белого золота.

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Интересно, что в свое время принцесса Диана самостоятельно выбрала это кольцо из каталога ювелирного дома Garrard, нарушив традицию изготовления эксклюзивных украшений для членов королевской семьи. Она остановила свой выбор на готовом дизайне, вдохновленном брошью, которую принц Альберт подарил королеве Виктории в 1840 году.

На момент помолвки Чарльза и Дианы в 1981 году украшение оценивали примерно в 37,5-60 тысяч долларов. В 2026 году его стоимость выросла до 520 тысяч долларов.

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Обручальное кольцо Меган Маркл: бриллиант из Ботсваны и драгоценности принцессы Дианы

Принц Гарри также решил связать помолвку с будущей женой и память о матери. Для Меган Маркл он собственноручно спроектировал кольцо с помощью ювелирной компании Cleave & Company.

В центре украшения расположен бриллиант огранки "кушон" весом около трех каратов, привезенный из Ботсваны. Эта страна имела особое значение для пары, ведь именно там принц Гарри и Меган Маркл провели свой первый совместный отпуск. По бокам центрального камня разместили два меньших бриллианта из личной коллекции украшений принцессы Дианы.

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Изначально перстень имел цельную ободку из желтого золота, которое герцог выбрал из-за любви Меган к этому металлу. Однако после рождения сына Арчи в 2019 году герцогиня Сассекская обновила украшение, заменив его на более тонкое кольцо с Micro Pave. В 2022 году она также добавила скрытый ореол вокруг трех основных камней.

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Первоначальную стоимость украшения оценивали в 120-150 тысяч долларов. Но некоторые эксперты в 2018 году предполагали, что оно может стоить до 350 тысяч долларов.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что Зендея на фоне слухов о браке вышла на красную дорожку "Оскара" с загадочным обручальным кольцом.