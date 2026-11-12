Слухи о детях со звездой ''Сватов'', конфликты со Ступкой и брат на фронте. Интервью с Федором Гуринцом, которого ошибочно записали в российские актеры

Актер Федор Гуринец знакомый зрителям по киноработам "Сваты", "Вскрытие покажет", "Возвращение" и "Отпуск вслепую". Мы встретились с артистом на съемочной площадке фильма "Животный инстинкт", в котором он играет одну из ролей.

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В интервью OBOZ.UA Гуринец рассказал, почему его в свое время ошибочно считали российским актером и каким запомнил своего учителя Богдана Ступку. Также поговорили о нестабильных актерских заработках и дорогих брендовых вещах, которые сегодня выручают его в трудные времена. А еще – о слухах относительно отцовства детей звезды "Сватов" Анны Кошмал и родного брата на войне.

– Федор, фильм "Животный инстинкт" – это продолжение нашумевших "Песиков". Чем вас зацепил сценарий?

– Во-первых, я хорошо знаю режиссера Алексея Есакова, мне нравятся его работы. То, что он снимает, всегда качественное и творческое. Как режиссер он умеет ставить настолько точные задачи, что ты все понимаешь с полуслова: что и как нужно делать. Мы работали с ним еще до полномасштабной войны. Позже он тоже приглашал меня. Но какое-то время после вторжения я отказывался от всего, потому что у меня просто не было внутренних сил. И вот теперь "Животный инстинкт". Мне нравится, что это легкое кино – именно в таком кино, как мне кажется, сейчас нуждаются многие люди. Конечно, серьезные драматические истории тоже необходимы. Но я стараюсь прислушиваться к себе: мне хочется чего-то светлого и солнечного, того, что помогает держаться.

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Ты можешь посмотреть такое кино один раз, второй – и просто почувствовать себя лучше. Предыдущий фильм "Песики" с Лесей Никитюк меня очень веселил, я действительно много смеялся. Поэтому, когда мне предложили принять участие в продолжении, я обрадовался. Еще один приятный момент – участие Саши Рудинского. Мы уже работали вместе не в одном проекте. К тому же у меня здесь классный персонаж! Но о нем пока не буду рассказывать – пусть зрители сами увидят его в кинотеатре. Сегодня у меня первый съемочный день, и я немного волнуюсь: сразу четыре сцены.

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– Как вам удается находить позитивные моменты в нашей теперешней жизни?

– Понимаете, я человек, родившийся под знаком Стрельца. А они, на мой взгляд, немного дурноватые (смеется). Я невероятный оптимист. Вот мы сейчас с вами стоим возле съемочного павильона, смотрим на Днепр, на эту красивую осень, деревья – и для меня все это перевешивает внутреннюю тревогу. Хотя, конечно, как и всем, тяжело – истощение, многое накапливается.

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– Почему еще несколько лет назад у многих складывалось впечатление, что вы российский актер? Откуда возникла такая путаница?

– Потому что украинские журналисты обо мне почти не писали, зато российские – писали, хотя я с ними даже не общался. Откуда они брали информацию, для меня до сих пор загадка. При этом в профессиональной среде все знали, что я украинский актер. В России никогда не снимался, хотя участвовал в проектах, которые выходили как на украинском, так и на российском рынках. Меня самого удивляло, что до блокировки их ресурсов почти вся информация обо мне в интернете исходила именно оттуда. Получалось, что в России меня будто знали лучше, чем в Украине. Но это не моя проблема, а скорее следствие того, как тогда работал медиарынок и почему российский контент об украинских актерах был заметнее украинского. Сейчас ситуация сильно изменилась.

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– Вы учились в театральном на курсе Богдана Ступки. Каким вы его помните? Я, кстати, брала у него интервью еще студенткой. Тогда мобильных телефонов не было, поэтому договориться о встрече было непросто. Но мне подсказали: "Если придешь к театру в определенное время, то, скорее всего, застанешь в скверике на такой-то лавочке". И представляете, я действительно встретила его там!

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– Вам повезло! Я, например, никогда не видел, чтобы он там сидел. Это мы, студенты, чаще всего тусовались в том скверике. Возможно, вы застали уже последние годы его жизни, он тогда уже тяжело болел. Богдан Ступка – невероятный: классный, человечный, офигенный актер. Легенда! Мне, кстати, очень жаль, что время так быстро летит. Актерская профессия вообще странная: наше поколение помнит таких людей, знает, насколько они были выдающимися, а следующие поколения уже могут и не знать. Сейчас я кому-то говорю: "Я учился у Богдана Ступки", – а эти слова уже не производят такого впечатления, как когда-то. Раньше достаточно было сказать, что ты со Ступкиного курса, и люди сразу переспрашивали: "Правда? Учился у самого Богдана Ступки?"

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– Актер Назар Заднепровский в интервью нам рассказывал о непростых отношениях внутри театра Франко во времена руководства Богдана Ступки.

– Ну, это факт, да.

– В частности, он вспоминал, что Анатолий Хостикоев и Богдан Бенюк, не имея достаточного количества ролей в театре, создали театральное агентство и начали заниматься антрепризами. Вы тоже в интервью рассказывали о непростых моментах учебы у Богдана Ступки и называли себя его нелюбимым студентом. Вспоминали, что вас могли снять с роли, отдав ее внуку мастера Дмитрию Ступке.

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– Ой, не хочу об этом говорить... На Богдана Сильвестровича не обижен и не могу сейчас кого-то обвинять. Да, еще студентом я видел конфликты, в частности вокруг Анатолия Хостикоева и Богдана Бенюка. Все знают, что их театральное агентство возникло не просто так: люди, которым не хватало ролей в театре, начали искать себя в других проектах. Но тогда я был еще малым и не слишком задумывался о том, что происходит за кулисами. Были разные периоды, разные обстоятельства... Но сейчас мне очень хочется, чтобы о Богдане Сильвестровиче сохранилась добрая память.

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– А с Дмитрием Ступкой, с которым учились на одном курсе, дружите?

– Нет, с Дмитрием мы не друзья. В целом я люблю общаться, легко иду на контакт с коллегами, но в нашей среде все же чувствуется конкуренция. Особенно между теми, у кого похожие типажи. Хотя я никогда не понимал такого отношения: ну дали кому-то роль, и что? Это его роль, а моя, значит, будет следующей. В нашей профессии важно уметь ждать, не сдаваться и, главное, не терять человечности – не завидовать другим и не съедать себя изнутри. Ведь есть множество обстоятельств, из-за которых все складывается именно так, а не иначе. Во время кастинга учитывают много нюансов. Может быть талантливый актер, который прекрасно подходит на роль, но к тому моменту уже утверждены другие исполнители. И его появление может нарушить баланс, разрушить ансамблевую игру. Поэтому решения не всегда зависят от того, насколько ты талантлив или талантливее кого-то другого.

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– Насколько комфортно вам живется на актерские заработки? Какой ежемесячный доход позволил бы ни в чем себе не отказывать?

– Мне так много всего нужно! (смеется) Люблю, когда жизнь приносит удовольствие, когда можно позволить себе что-то особенное. Например, до полномасштабного вторжения здесь, на Днепре, стояли парусные яхты. За 500 долларов можно было арендовать одну из них и отправиться в небольшое путешествие: проплыть мимо моста Патона, моста Метро, Пешеходного, Дарницкого, Северного, а затем встретить закат в уютной бухте на Оболони.

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Но сейчас война, и приоритеты, конечно, изменились. Сегодня для меня есть вещи гораздо важнее удовольствий. Прежде всего это мой брат, который воюет. И, извините, но штанишки для моего старшего братика – это отдельная история. У него размер XS, он очень маленький и худенький. Дело в том, что на таких парней в наших Вооруженных силах не всегда есть подходящая форма. Одна пара брюк может стоить 17, 20, а то и 30 тысяч гривен. И хватает их только на три-четыре месяца. Я уже не говорю о приборах ночного видения и других необходимых вещах. Поэтому сейчас мои приоритеты – возможность максимально обеспечить брата.

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Глеб на войне с 2022 года. Вообще, военное дело было его мечтой с детства. С 18 лет служил пограничником. Еще после школы очень хотел поступить в десантное училище в Одессе, но не прошел – были определенные требования к росту и комплекции. Нашел свой путь в пограничной службе, потом занимался бизнесом. Но когда началась полномасштабная война, сразу пошел защищать наш родной Чернигов, откуда мы родом. Подробности его нынешней службы пересказывать не буду – он просит меня ничего лишнего не говорить. Да и я сам ему говорю: "Ничего мне не рассказывай, чтобы случайно не сболтнул лишнего!" Скажу лишь, что он у меня красавец – офицер, который не сидит в штабе, а непосредственно выполняет боевые задачи. Сейчас уже имеет звание капитана.

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В прошлом году его тяжело ранили. Эвакуация длилась почти 20 часов, и все это время не было связи. Наверное, это были самые страшные часы в моей жизни. К тому же актерское воображение – страшная вещь: мозг начинает рисовать самые ужасные картины. Я думал, что он мог потерять ногу или руку, что все может закончиться ампутацией. Обзвонил всех знакомых, у кого были контакты врачей-хирургов. Хотел заранее все подготовить на случай, если ему понадобится сложная операция или транспортировка за границу. К счастью, обошлось без этого. У Глеба были осколочные ранения, переломы ребер и другие внутренние повреждения. Он месяц лечился, а потом уже начал рваться обратно на фронт: "Почему вы меня тут держите? Дайте дальше воевать! " У него до сих пор остался осколок в шее. Удалить его нельзя, поскольку он расположен возле сонной артерии.

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– Как родные переживают все это?

– Мы все его поддерживаем: жена, дочь, родители, вся семья. Конечно, нам тяжело и страшно, как всем, у кого в семье есть военные. Постоянно переживаешь, нервничаешь, но стараешься отгонять плохие мысли, не накручивать себя. Однако я верю, что наше настроение и поддержка тоже имеют значение, что, когда мы настраиваемся на хорошее, ему становится легче. Поэтому стараемся думать о нем исключительно с любовью, верить и надеяться, что все будет хорошо.

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– Как сейчас обстоят дела с работой у актеров?

– С началом полномасштабной войны все обрушилось. Сейчас работа появляется волнами: может быть период, когда снимаешься в нескольких проектах одновременно, а потом целый год – ничего.

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– А как вы справляетесь в периоды, когда нет съемок и, соответственно, заработков?

– Я же Стрелец, я вам говорил? Мы не только оптимисты, но и всегда верим, что откуда-нибудь появятся деньги! До полномасштабного вторжения я много работал, путешествовал по миру и привозил оттуда не магнитики на память, а дорогие вещи. Сейчас в Киеве есть несколько магазинов винтажной брендовой одежды. Туда я сдаю вещи, которые уже не ношу. Со временем ты перерастаешь определенные покупки. Когда-то какая-то вещь казалась невероятно крутой, а теперь смотришь на нее и думаешь: "Куда мне с этим рюкзаком Gucci?" В стране война – ну нет, да и внутри меня многое изменилось. К тому же это практично: продал один рюкзак – и есть деньги, чтобы прожить три месяца. Так что выходит, это хорошая инвестиция! Хотя раньше все удивлялись: "Зачем ты столько покупаешь? Лучше бы отложил деньги на квартиру". А теперь эти покупки меня выручают.

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– А собственное жилье у вас есть? Многие актеры могут позволить себе купить квартиру?

– Нет, конечно, далеко не все.

– Актриса Анна Сагайдачная в интервью нашему изданию говорила, что мужчины в украинском кинематографе, в отличие от женщин, не слишком умеют экономить и порой легко сорят деньгами. Она рассказывала, что наблюдает за коллегами и удивляется их тратам: "Гулянки съедают гонорары". Правда, имен она не называла.

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– Наверное, это был я! (смеется) Потому что, кажется, я был одним из тех, кто мог вести себя как настоящий транжира. Да, действительно, наши девушки умеют экономить, парни – не очень.

– Я что-то подумала на Тараса Цимбалюка.

– Тарас лишь в последнее время начал так активно сниматься. Кстати, он молодец. Мне не нравится, что его так хейтят. Мы раньше много пересекались на съемочных площадках. Тогда ему, к сожалению, нечасто доставались серьезные роли – мог играть каких-нибудь охранников. Я видел, как сильно он хотел большего. И знаете, что мне запомнилось? В его глазах не было зависти. Было лишь желание работать, развиваться, получать интересные роли. Кроме того, Тарас – неплохой актер. Другое дело, что он выбрал для себя несколько пиарную стратегию, которая теперь выходит боком. Но как коллега он мне очень импонирует, с ним комфортно работать на площадке. Могу сказать только самое лучшее: никогда не подведет, не забудет текст, ответственно относится к работе. А за тем, что происходит вокруг него, особенно не слежу.

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– Вы не жалеете, что раньше так много тратили? И сколько денег уходило в месяц?

– Нет, не жалею. Понимаете, когда актерам задают такие вопросы, нужно учитывать, что мы фрилансеры. В один месяц ты можешь заработать 10 тысяч долларов, в другой – 500, а в какой-то еще – 15 тысяч. Такие качели, что иногда и сам не понимаешь, на какой доход рассчитывать. Бывает, что год неудачный и у тебя только один проект, пусть даже с большим количеством съемочных дней. И ты понимаешь, что эти деньги нужно распределить на весь год. Я учусь это делать, но пока не очень получается (смеется). Да и как научиться экономить, когда цены в супермаркетах растут чуть ли не каждый день? Я человек, который раньше, не задумываясь, мог купить какую-нибудь ерунду за тысячу долларов, теперь прихожу в магазин и внимательно рассматриваю ценники. И, помимо всего прочего, тут вдруг понимаю, что уже взрослый дядька, который внимательно следит за ценами на обычные продукты.

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– Кстати, когда ехала на интервью, специально посмотрела, сколько вам лет, и удивилась: 37. Вы совсем не выглядите на свой возраст.

– Это моя карма! Конечно, приятно, когда люди удивляются, но такая внешность иногда играет со мной злые шутки. Лет с 30 я переживаю кризис среднего возраста: внутренне чувствую себя взрослым человеком, а внешне этого совсем не видно. Меня постоянно утверждают на роли персонажей помоложе, и из-за этого внутри происходит настоящий хаос. Все вокруг говорят: "Боже, как тебе повезло!" А я думаю: "Что тут классного?" Молодые актеры с мужественной внешностью, такие себе альфа-самцы, выходят на площадку и играют любовь. А Федя сбоку припеку: он старше них, но волосы торчком, лицо малолетки.

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Кстати, недавно у меня вышел очень классный проект – сериал "Телохранитель" на СТБ. Почему-то канал не слишком активно его рекламировал, хотя история действительно интересная. Это мелодрама, а я фанат этого жанра. Там захватывающий сюжет, который постепенно раскрывается и набирает обороты. Я играю взрослого мужчину, отца, у которого есть ребенок. Мой персонаж очень неоднозначный. Сначала он вообще какое-то говно, извините. Но я стараюсь найти оправдание таким героям. Ведь все мы люди, и за каждым поступком стоят определенные обстоятельства. В жизни все разные: кто-то сильнее, кто-то слабее. Часто антагонисты – это люди, которые не смогли справиться с жизненными испытаниями, сломались под их давлением и пошли по ложному пути. Я люблю играть таких персонажей.

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– Есть ли роли, от которых вы бы отказались?

– Для меня очень важен человеческий фактор – команда имеет значение. Самое главное – режиссер. Мне важно чувствовать его заинтересованность, понимать, что он видит во мне своего персонажа.

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– Актерская дружба – это реально?

– Я люблю своих коллег, все они невероятно интересные люди. Мне нравится общаться с ними, узнавать о них больше. Единственное, что мне не очень нравится, – это внутренние профессиональные вопросы актерской среды. У нас нет гильдии, нет налаженной системы, которая помогала бы актерам отстаивать свои интересы. К тому же многие работают без агентов, а это создает дополнительные трудности. Мне в этом плане повезло: у меня есть агентка Анечка, которую я очень люблю. Мы работаем вместе уже около пятнадцати лет. Я вообще был одним из первых актеров в Украине, кто начал искать себе агента. Еще в начале карьеры я понял, насколько это необходимо, потому что быстро почувствовал, что сам не справляюсь. Мне казалось, что ни от одного предложения нельзя отказываться: надо браться за все. Я мог не спать день, два, переходить с одного проекта на другой.

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Помню, как-то одновременно работал на четырех проектах. Тогда еще не было системы с ФЛП: тебе выдавали наличные, ты подписывал договор, а налоги за тебя платили организаторы. Я складывал заработанные деньги в рюкзак и бежал на следующие съемки. Однажды после очередного съемочного дня меня ночью привезли к какому-то зеленому забору. Стою, страшно уставший, уже почти не понимаю, что происходит. Вокруг подозрительное место, ходят какие-то странные мужчины, а за спиной у меня рюкзак, набитый деньгами. И вдруг думаю: "Сейчас меня тут побьют и заберут все денежки, что я заработал!" Тогда я понял, что такая работа изматывает, я буквально уничтожал себя. Очень нужен был человек, который помогал бы все контролировать: подсказывал, на какие предложения соглашаться, от каких отказываться и сколько работы брать. Начал искать, тогда в Украине агентов фактически не было. Ходил к ассистентам по подбору актеров и спрашивал: "А тебе было бы интересно? Не хотела бы попробовать?"

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– А кто из известных актеров ваши близкие друзья?

– Ну, например, Анечка Кошмал. Мы с ней дружим миллион лет.

– Вам даже приписывали двоих общих детей. Откуда взялись такие слухи?

– Да мне уже кого только не приписывали! (смеется) У меня с крестником похожая история. Есть у меня кума Женя из Чернигова. Еще в детстве между нами пробежала искра, но мы остановились. Она тогда сказала: "Будешь крестным моих детей!" Так у меня со временем появился первый крестник Никита. Когда он родился, кума очень быстро развелась с мужем. Так что из роддома забирал Никитоса я. И с самого детства проводил с ним много времени. А потом как-то на фотографиях заметил, что он – просто моя копия! Абсолютно вылитый я. Мои родственники начали шутить: "Вы точно уверены?" – "Точно! Не мой ребенок" (смеется) Так что у меня какая-то особая карма с этими детьми.

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А с Аней мы действительно близкие друзья, в одной компании. Когда у кого-то из наших рождаются дети, все вместе ездим в роддом, разделяем такие важные моменты. Конечно, фотографируемся и выкладываем снимки в соцсети. А поскольку Аня не показывает своего мужа, люди, наверное, решили, что я – отец ее детей. Почему не показывает? Понимаете, не все вторые половинки хотят публичного внимания. Им может быть некомфортно, когда их узнают на улице, обсуждают или фотографируют. А тем временем в какой-то момент люди будто забыли, что мы с Аней давно дружим, увидели наши совместные фотографии – и придумали целую историю. Журналисты ее подхватили, и понеслось! Мы с Аней только посмеялись, потому что у нее прекрасный муж. Кстати, мы с ними еще и соседи. Хотя это, наверное, кому-то тоже покажется подозрительным.

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