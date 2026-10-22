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"Почему вы не уезжаете?" Пианист Евгений Хмара вспомнил самый нелепый вопрос иностранцев о войне и рассказал, как ставит их на место

Катерина ГалущенкоКатерина Галущенко
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273
"Почему вы не уезжаете?" Пианист Евгений Хмара вспомнил самый нелепый вопрос иностранцев о войне и рассказал, как ставит их на место
Евгений Хмара вспомнил самый нелепый вопрос иностранцев о войне

Украинский пианист-виртуоз Евгений Хмара, который в свое время выступал в Белом доме и Букингемском дворце, рассказал, что регулярно слышит от иностранцев вопрос, почему он и другие украинцы остаются дома во время полномасштабной войны, а не уезжают за границу. Музыкант каждый раз объясняет, что Украина – это дом целого народа, который люди не должны покидать из-за российской агрессии.

Чтобы донести свою позицию до иностранцев, он предлагает им представить аналогичную ситуацию в их собственных странах. Об этом Хмара рассказал в интервью "Насправді Max".

По словам пианиста, подобные вопросы он слышит довольно часто, причем, как ему кажется, особенно от европейцев, которые не до конца понимают, почему украинцы не спешат бежать от обстрелов.

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"Очень много вопросов: "Почему вы в Украине? Почему вы не уезжаете?" Я постоянно говорю, что когда ты дома, никто не имеет права выгонять тебя из твоего дома. Поэтому этот вопрос: "Почему вы в Украине?" Ну потому что это наш дом", – пояснил музыкант.

Хмара отметил, что иностранцы нередко аргументируют свои вопросы тем, что у украинцев есть возможность уехать в более безопасное место. В ответ пианист предлагает им поменяться местами и представить, что подобная война началась на их территории.

''Почему вы не уезжаете?'' Пианист Евгений Хмара вспомнил самый нелепый вопрос иностранцев о войне и рассказал, как ставит их на место

Евгений Хмара о вопросах иностранцев о войне. Источник: скриншот

В частности, он спрашивает собеседников, куда бы они отправились, если бы их страна оказалась в аналогичных обстоятельствах.

"Условные испанцы уехали бы в Португалию. Говорю: "А с Португалии куда бы вы уехали дальше?" То есть рано или поздно, если представить, что эта красная чума (Россия. – Ред.) начала распространяться, то куда уезжать? Некуда уезжать, то есть нужно стоять за свой дом", – подчеркнул пианист.

Обычно Хмара пытается объяснить, что бегство в соседнее государство не обязательно решает проблему, если угроза продолжает распространяться.

''Почему вы не уезжаете?'' Пианист Евгений Хмара вспомнил самый нелепый вопрос иностранцев о войне и рассказал, как ставит их на место

Хмара спрашивает собеседников, куда бы они отправились, если бы их страна оказалась в аналогичных обстоятельствах. Источник: instagram.com/evgenykhmara

Как ранее сообщал OBOZ.UA, Евгений Хмара высказал предположение о том, возможно ли "примирение" украинцев и россиян после войны, и вспомнил историю немцев.

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