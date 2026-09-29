Супруг певицы-предательницы Ани Лорак – испанский тренер по йоге Исаак Виджраку – неожиданно разразился гневом из-за российского диктатора Владимира Путина. "Потомок африканских шаманов" был недоволен тем, что глава Кремля не поздравил артистку с 48-летием.

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Как отмечают росмедиа, испанец устроил скандал команде Лорак, ведь был убежден, что они просто не приложили достаточно усилий, чтобы "проинформировать" диктатора о дне рождения предательницы. По мнению Виджраку, если бы представители Лорак хорошо выполняли свою работу, она получила бы поздравление от Путина, поскольку в ее окружении есть люди, близкие к главе РФ.

"Он придирался ко всем, возмущался, что команда "не смогла проинформировать президента" о дне рождения Каролины. Мол, это же можно было просто сделать, ведь друзья Каролины имеют тесные связи с Путиным. Мы пытались убедить его, что президент поздравляет только самых выдающихся артистов, но получили такой поток негатива и криков, что, мол, если мы не видим, что работаем с самой выдающейся артисткой, то зачем мы вообще нужны", – сказал один из членов команды Лорак.

Таким поведением Исаак Виджраку не просто уничтожил свою репутацию в глазах представителей предательницы Украины, но и выставил себя полным дураком. Член команды Ани Лорак прямо заявил: певица "вышла замуж за болвана".

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Возможно, испанец считал, что "замолвить словечко" за предательницу перед Путиным сможет Филипп Киркоров. Он часто поет хвалебные оды диктатору и даже выдавал, что неофициально входит в его "президентский пул". Однако после участия в позорной "голой вечеринке" его репутация в стране-агрессоре резко упала, поэтому даже рядовые россияне нередко высмеивают его.

Главные истории дня

Напомним, что в то время как Ани Лорак решила полностью замалчивать геноцид родного народа, ее муж не упускает возможности подыграть прокремлевским нарративам. Недавно он выпустил двухминутный ролик, в котором цинично оправдал войну в Украине и даже умудрился переложить ответственность за гибель наших граждан с России на США и НАТО.

"Как Америка заставила Россию вторгнуться в Украину. Когда в 1991 году распался Советский Союз, было дано обещание – НАТО не продвинется на восток даже на один дюйм. Но произошло обратное", – заявил тренер по йоге.

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Виджраку обвинил Соединенные Штаты и в том, что в 2022 году Украина и РФ не подписали мирное соглашение. Супруг Лорак заявил, что Киев якобы был готов договориться с Москвой о нейтралитете, но отказаться "приказали Соединенные Штаты". Он довольно удобно упустил из этой части истории тот факт, что переговорный процесс утратил актуальность, в частности, после разоблачения военных преступлений российских войск в Буче и других украинских городах, а также из-за отсутствия реальных гарантий безопасности со стороны страны-агрессора.

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Ранее OBOZ.UA рассказал, как жизнь наказала предательницу Ани Лорак и какие связи она сохранила с Украиной.

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