Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыFoodObozНаукаМоя школаКиноШуткиНовости Беларуси
Сервисы
RadioObozГДЗУчебникиОнлайн-уроки
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыFoodObozНаукаМоя школаКиноШуткиНовости Беларуси
Сервисы
RadioObozГДЗУчебникиОнлайн-уроки
Подписаться
RU
UA
Картина дня
RU
UA
Картина дня
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыFoodObozНаукаМоя школаКиноШуткиНовости Беларуси
Сервисы
RadioObozГДЗУчебникиОнлайн-уроки
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыFoodObozНаукаМоя школаКиноШуткиНовости Беларуси
Сервисы
RadioObozГДЗУчебникиОнлайн-уроки
Подписаться
Горячие темы
"Разорвала" Оксану Марченко, получала письма за Юлию Тимошенко, а олигархи не смогли поделить ее между проектами. Интервью с Инной Приходько"Разорвала" Оксану Марченко, получала письма за Юлию Тимошенко, а олигархи не смогли поделить ее между проектами. Интервью с Инной ПриходькоВСУ отминусовали еще 1900 оккупантов и сожгли десятки артсистем: данные ГенштабаВСУ отминусовали еще 1900 оккупантов и сожгли десятки артсистем: данные ГенштабаРоссия начала кампанию по ударам по энергетике Украины: в ISW объяснили цель ПутинаРоссия начала кампанию по ударам по энергетике Украины: в ISW объяснили цель Путина"Это была ожидаемая смерть". Дочь легендарного Георгия Дрозда раскрыла, какая болезнь забрала его жизнь 11 лет назад"Это была ожидаемая смерть". Дочь легендарного Георгия Дрозда раскрыла, какая болезнь забрала его жизнь 11 лет назадОсинтеры идентифицировали локацию производственных мощностей ударных дронов "Гарпия-А1". Фото и видеоОсинтеры идентифицировали локацию производственных мощностей ударных дронов "Гарпия-А1". Фото и видеоНочью -3, а днем до +22: когда в Украину придут первые заморозки и наступила ли уже метеорологическая осеньНочью -3, а днем до +22: когда в Украину придут первые заморозки и наступила ли уже метеорологическая осеньНацбанк продает серебряную 1 грн с особым дизайномНБУ "выдает" украинцам серебряные 1 грн с особенным дизайном: сколько можно получить за разИллюстрация. ГороскопСтрельцы, смело начинайте новое, а Рыбам нужно отдохнуть: гороскоп на 1 октября для всех знаков зодиакаПентагон почти полностью распределил 400 млн долларов помощи Украине, — сенатор КунсПентагон почти полностью распределил 400 млн долларов помощи Украине, — сенатор КунсПартия немецкой подруги Путина Сары Вагенкнехт удивительно сменила названиеПартия немецкой подруги Путина Сары Вагенкнехт удивительно сменила название

Муж Ани Лорак "напал" на украинцев из-за российского фейка с Путиным

Анастасия Какун
Анастасия Какун
Time to read2 мин
icon 1,4 т.
Муж Ани Лорак "напал" на украинцев из-за российского фейка с Путиным
Муж Ани Лорак "набросился" на украинцев
Источник: Instagram Исаака Виджраку

Муж певицы-предательницы Ани Лорак – испанский инструктор по йоге Исаак Виджраку – "набросился" на украинцев из-за "распространения фейка" о себе. На днях в сети появилась информация, будто бы он устроил истерику, поскольку диктатор Владимир Путин не поздравил запроданку с днем рождения. Фейк запустили российские медиа, однако виновными в этой ситуации испанец решил сделать именно граждан Украины.

На личной странице в Instagram Исаак Виджраку, который называет себя "потомком африканских шаманов", опубликовал видео, в котором разместил скриншоты соответствующих материалов из украинских изданий. Он эмоционально пожаловался, что никто даже не попытался уточнить у него достоверность резонансной информации, однако сам провалился в фактчеке. Именно россияне начали распространять "инсайдерские данные" от членов команды Лорак, которые жаловались на истерику Виджраку из-за того, что они "не проинформировали" главу РФ о празднике предательницы.

Читайте также
Катерина ГалущенкоКатерина Галущенко
icon 408
Самое громкое киевское убийство XIX века: как выглядит могила "героя-любовника" Николая Рощина и почему убийцу актера не наказали
icon 408
Самое громкое киевское убийство XIX века: как выглядит могила "героя-любовника" Николая Рощина и почему убийцу актера не наказали
Анастасия КакунАнастасия Какун
icon 19,6 т.
Семья Хайден Панеттьери отреагировала на судебный иск Владимира Кличко: что они об этом думают
icon 19,6 т.
Семья Хайден Панеттьери отреагировала на судебный иск Владимира Кличко: что они об этом думают
Катерина ГалущенкоКатерина Галущенко
icon 13,1 т.
"Это Божье благословение!" Ирина Федишин узнала пол третьего ребенка: она воспитывает двух мальчиков
icon 13,1 т.
"Это Божье благословение!" Ирина Федишин узнала пол третьего ребенка: она воспитывает двух мальчиков
Муж Ани Лорак ''напал'' на украинцев из-за российского фейка с Путиным

Інформацію про істерику Віджраку через Путіна поширили росіяни

Источник: Скриншот

"Я стал "вирусным" в интернете. Несколько изданий, большинство из которых украинские, опубликовали истории о том, что во время дня рождения моей жены, Ани Лорак, я якобы разозлился и начал спрашивать, почему Путин не позвонил ей лично, чтобы поздравить. Есть одна небольшая проблема – ничто из этого не соответствует действительности. Это полная ложь. Такого никогда не было", – заявил супруг Ани Лорак.

Более того, Исаак Виджраку посетовал, что у людей может сложиться ложное представление о нем из-за того, что многие ресурсы распространяют одну и ту же "ложь". В этих "философских" размышлениях испанец опять же ни словом не обмолвился о причастности россиян к появлению фейка.

Муж Ани Лорак ''напал'' на украинцев из-за российского фейка с Путиным

Чоловік Лорак звинуватив українців у "поширенні фейку" про нього

Источник: Instagram Ісаака Віджраку

Стоит отметить, что это не первый случай, когда Виджраку отчаянно пытается "отбелить" репутацию России. Недавно он опубликовал несколькоминутный ролик, в котором цинично оправдал кровавую войну в Украине и заявил, что РФ начала полномасштабное вторжение, поскольку ее "заставили США".

Испанец переложил ответственность со стороны страны-агрессора и за срыв мирного соглашения весной 2022 года. Исаак Виджраку не вспомнил о военных преступлениях российских войск в украинских городах и об отсутствии реальных гарантий безопасности со стороны Москвы, зато заявил: "Украина в одностороннем порядке отказалась от почти завершенного соглашения. Почему? Потому что так приказали Соединенные Штаты".

Ранее OBOZ.UA писал, что актриса "Квартала" рассказала о "ране", которую ей нанесла певица-предательница Ани Лорак, и что их связывало.

Похожие темы
Звезды шоу-бизнесаскандалырусскиевидеоАни ЛоракАни Лорак
facebook0

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber.
Не ведитесь на фейки!

ПодписатьсяПодписаться