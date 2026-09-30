Муж певицы-предательницы Ани Лорак – испанский инструктор по йоге Исаак Виджраку – "набросился" на украинцев из-за "распространения фейка" о себе. На днях в сети появилась информация, будто бы он устроил истерику, поскольку диктатор Владимир Путин не поздравил запроданку с днем рождения. Фейк запустили российские медиа, однако виновными в этой ситуации испанец решил сделать именно граждан Украины.

Видео дня

На личной странице в Instagram Исаак Виджраку, который называет себя "потомком африканских шаманов", опубликовал видео, в котором разместил скриншоты соответствующих материалов из украинских изданий. Он эмоционально пожаловался, что никто даже не попытался уточнить у него достоверность резонансной информации, однако сам провалился в фактчеке. Именно россияне начали распространять "инсайдерские данные" от членов команды Лорак, которые жаловались на истерику Виджраку из-за того, что они "не проинформировали" главу РФ о празднике предательницы.

"Я стал "вирусным" в интернете. Несколько изданий, большинство из которых украинские, опубликовали истории о том, что во время дня рождения моей жены, Ани Лорак, я якобы разозлился и начал спрашивать, почему Путин не позвонил ей лично, чтобы поздравить. Есть одна небольшая проблема – ничто из этого не соответствует действительности. Это полная ложь. Такого никогда не было", – заявил супруг Ани Лорак.

РЕКЛАМА

Более того, Исаак Виджраку посетовал, что у людей может сложиться ложное представление о нем из-за того, что многие ресурсы распространяют одну и ту же "ложь". В этих "философских" размышлениях испанец опять же ни словом не обмолвился о причастности россиян к появлению фейка.

Главные истории дня

Стоит отметить, что это не первый случай, когда Виджраку отчаянно пытается "отбелить" репутацию России. Недавно он опубликовал несколькоминутный ролик, в котором цинично оправдал кровавую войну в Украине и заявил, что РФ начала полномасштабное вторжение, поскольку ее "заставили США".

Испанец переложил ответственность со стороны страны-агрессора и за срыв мирного соглашения весной 2022 года. Исаак Виджраку не вспомнил о военных преступлениях российских войск в украинских городах и об отсутствии реальных гарантий безопасности со стороны Москвы, зато заявил: "Украина в одностороннем порядке отказалась от почти завершенного соглашения. Почему? Потому что так приказали Соединенные Штаты".

РЕКЛАМА

Ранее OBOZ.UA писал, что актриса "Квартала" рассказала о "ране", которую ей нанесла певица-предательница Ани Лорак, и что их связывало.

РЕКЛАМА