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Чемпионка мира Дарья Харитонова получила титул Miss International Ukraine и представит Украину в Токио

Мария ШевчукМария Шевчук
Time to read1 мин
1,7 т.
Чемпионка мира Дарья Харитонова получила титул Miss International Ukraine и представит Украину в Токио
Чемпионка мира Дарья Харитонова получила титул Miss International Ukraine и представит Украину в Токио

Финалистка конкурса "Мисс Украина 2025" Дарья Харитонова получила титул "Miss International Ukraine" и будет представлять Украину на международном конкурсе "Miss International", финал которого состоится 25 ноября в Токио, Япония. Об этом сообщает пресс-служба Национального комитета "Мисс Украина".

Чемпионка мира Дарья Харитонова получила титул Miss International Ukraine и представит Украину в Токио

Чемпионка мира Дарья Харитонова получила титул Miss International Ukraine и представит Украину в Токио

Дарья успешно реализует себя в спорте, тренерской деятельности и модельном бизнесе. Она является чемпионкой мира среди юниоров и чемпионкой Европы среди взрослых по спортивным бальным танцам. Также Дарья развивает собственный бренд одежды Dary Design Studio.

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Чемпионка мира Дарья Харитонова получила титул Miss International Ukraine и представит Украину в Токио

Чемпионка мира Дарья Харитонова получила титул Miss International Ukraine и представит Украину в Токио

Важной частью жизни Дарьи является благотворительная деятельность. Она присоединилась к таким инициативам, как благотворительный эфир "Танцы со звездами" совместно с Superhumans Center, проект Ukrainian Women Unity и Бал храбрых сердец в поддержку центра протезирования U+.

Чемпионка мира Дарья Харитонова получила титул Miss International Ukraine и представит Украину в Токио

Чемпионка мира Дарья Харитонова получила титул Miss International Ukraine и представит Украину в Токио

Теперь Дарья будет готовиться к новому вызову – представлению Украины на международном конкурсе "Miss International". Событие состоится с 11 по 27 ноября в Токио. Поддержим нашу представительницу и пожелаем ей яркого выступления и победы.

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