Победитель украинской "Фабрики звезд 3" Стас Шуринс после переезда в Германию был вынужден отложить музыкальную карьеру ради работы, которая позволяла обеспечивать семью и оплачивать медицинскую страховку. Певец устроился почтальоном, а позже работал на складе, где собирал и упаковывал товары. Теперь он снова связан с музыкой, однако не только как исполнитель.

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О трудностях после переезда, участии в немецком вокальном шоу и нынешней деятельности Шуринс рассказал в интервью Славе Демину. По словам артиста, вернуться в музыкальную индустрию ему помогли именно знакомства, которые он приобрел благодаря проекту "Голос Германии".

До переезда певец успел выпустить альбом и снять около шести клипов, однако вложенные в творчество деньги не принесли ожидаемого результата. К тому же он столкнулся с неприятием в музыкальной среде. Одним из самых неприятных эпизодов стала ситуация на украинском радио, где его песню прервали прямо во время эфира, чтобы раскритиковать вокал и английский акцент исполнителя.

"Начали в очень интересном ключе рассказывать о том, какой у меня отвратительный английский акцент, что мне надо было поучиться петь, что это за дерьмо и что он себе надумал. И я, конечно, был шокирован", – вспомнил Шуринс.

Ситуацию осложнили онкология у жены и переезд в Германию, на который ушли все сбережения. Поэтому певцу нужно было найти официальную работу, ведь медицинская страховка обязательна, а трудоустройство позволяло получить ее через работодателя.

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"Я устроился работать почтальоном. И, честно говоря, к тому моменту мне уже было все равно, кто что обо мне скажет и что подумает. Когда на кону здоровье твоих близких и родных... я работал на разных работах", – объяснил артист.

В частности, он устроился на склад, где собирал товары, а затем отвозил их на конвейер для упаковки и отправки. В то же время Шуринс старался как можно скорее вернуться к музыке и найти возможность зарабатывать благодаря своим профессиональным навыкам.

Почему Стас Шуринс пошел на "Голос Германии"

В 2016 году певец решил испытать себя в шестом сезоне немецкого шоу The Voice of Germany. На слепых прослушиваниях он исполнил песню "7 Years" датской группы Lukas Graham, развернул к себе всех судей и в итоге выбрал наставником Сэма Хабера – фронтмена финской группы Sunrise Avenue. Позже Шуринс победил в вокальных баттлах, где его соперником был Винченцо Иузолино.

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Артист не скрывает, что участие в проекте было для него прежде всего возможностью вновь заявить о себе и вернуться на экраны. В то же время он понимал, насколько рискованным может быть такой шаг: после лет работы над собственной самооценкой снова оказаться перед судьями, оценивающими твой талант, было непросто.

"Я точно не делал этого, потому что "обожаю ходить на телевизионные шоу, где мне будут выставлять оценки и ставить диагнозы". Это каждый раз риск. Ты можешь выйти на сцену, а тебе скажут: "Да что это вообще такое?" И в итоге все, что ты годами строил, летит к черту", – поделился певец.

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Несмотря на успешные выступления, победить в "Голосе Германии" ему не удалось. Однако Шуринс не считает участие напрасным, ведь именно благодаря проекту познакомился с людьми, с которыми сотрудничает до сих пор. Более того, по его словам, даже победитель того сезона не получил ожидаемого продолжения музыкальной карьеры.

"Я не победил, но в то же время с победителем тоже ничего не произошло. Когда я начал работать с разными другими артистами и продюсерскими центрами, победитель "Голоса" пошел работать на завод", – рассказал Шуринс.

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Чем Стас Шуринс зарабатывает на жизнь сейчас

Сейчас артист продолжает работать в музыкальной индустрии, но его деятельность не ограничивается собственными песнями. Он пишет композиции для себя и других исполнителей, а также занимается вокальным продюсированием.

Эта работа предполагает помощь артистам во время записи песен: Шуринс подсказывает, какую вокальную технику лучше использовать, как исполнять сложные ноты и как добиться нужного звучания. Для этого он оборудовал отдельную студию звукозаписи, где работает над музыкальными проектами.

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"Я пишу песни. Я занимаюсь вокальным продюсированием. Когда человек записывает вокал в студии, ты фактически объясняешь ему, как петь: какую технику использовать, как лучше взять те или иные ноты, если они очень трудные или сложные. Это очень интересный процесс. Но иногда очень хочется "вынести" себе мозги", – объяснил исполнитель.

По словам Шуринса, участие в немецком шоу не принесло ему победы, однако открыло двери к профессиональным контактам, которые стали основой его нынешней работы.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что Стас Шуринс впервые рассказал о тяжелом диагнозе жены, из-за которого они уехали из Украины.