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Она была популярна в школе и имела много друзей: судмедэксперты установили неожиданную причину смерти 13-летней дочери Чада Лоу

Анастасия Какун
Анастасия Какун
Time to read2 мин
icon 3,0 т.
Она была популярна в школе и имела много друзей: судмедэксперты установили неожиданную причину смерти 13-летней дочери Чада Лоу
Стала известна причина смерти дочери Чада Лоу

Отчет судебно-медицинского эксперта пролил свет на смерть средней дочери американского актера Чада Лоу – Фионы Хеплер Лоу. 13-летняя девочка покончила с собой, находясь в больнице.

О причине трагедии сообщил таблоид Page Six, который получил доступ к соответствующим документам. Ранее родственники Фионы Хеплер Лоу не вдавались в подробности ее ухода из жизни, а лишь дали понять, что у нее были проблемы с психическим здоровьем.

Она была популярна в школе и имела много друзей: судмедэксперты установили неожиданную причину смерти 13-летней дочери Чада Лоу

13-летняя Фиона Хеплер Лоу покончила с собой. Источник: instagram.com/ichadlowe

О смерти дочери звезды сериала "Милые обманщицы" стало известно 29 сентября. Близкие девочки выступили с заявлением, в котором подчеркнули: Фиона Хеплер Лоу была "светом их жизни", а ее утрата стала страшным ударом. В заключение ее родственники призвали всех людей, которые испытывают проблемы с психическим здоровьем, не бояться обращаться на горячую линию помощи в кризисных ситуациях 988.

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Подобные сообщения на электронную почту получили родители учеников школы, где училась 13-летняя Фиона. Директор учебного заведения предложила психологическую помощь всем детям и сотрудникам, которые могут нуждаться в эмоциональной поддержке. В письме не было указано имя школьницы, которая совершила самоубийство.

Она была популярна в школе и имела много друзей: судмедэксперты установили неожиданную причину смерти 13-летней дочери Чада Лоу

Чад Лоу потерял среднюю дочь. Источник: instagram.com/ichadlowe

Как отметил источник, Фиона Хеплер Лоу была очень популярной ученицей. У девочки всегда было много друзей.

Отметим, что Фиона Хеплер Лоу была второй дочерью Чада Лоу и кинопродюсера Ким Пейнтер. Их первенцем стала Мэйбл, а многодетными родителями супруги стали после рождения третьей девочки Никси. Чад Лоу всегда подчеркивал, что гордится своим статусом "папы дочек", и часто хвалил достижения Фионы в публичном пространстве.

После болезненной утраты актер не выходил на связь в соцсетях, тогда как его отец Чарльз Лоу трогательно почтил память внучки. Он опубликовал фото девочки, на котором она с широкой улыбкой плавала в бассейне, и написал: "Покойся с миром, милая Фиона".

Она была популярна в школе и имела много друзей: судмедэксперты установили неожиданную причину смерти 13-летней дочери Чада Лоу

Чарльз Лоу почтил память внучки. Источник: instagram.com/lowedown769

Ранее OBOZ.UA сообщил, что дочь легендарного Георгия Дрозда рассказала, какая болезнь забрала его жизнь 11 лет назад.

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