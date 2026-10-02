Она была популярна в школе и имела много друзей: судмедэксперты установили неожиданную причину смерти 13-летней дочери Чада Лоу

Отчет судебно-медицинского эксперта пролил свет на смерть средней дочери американского актера Чада Лоу – Фионы Хеплер Лоу. 13-летняя девочка покончила с собой, находясь в больнице.

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О причине трагедии сообщил таблоид Page Six, который получил доступ к соответствующим документам. Ранее родственники Фионы Хеплер Лоу не вдавались в подробности ее ухода из жизни, а лишь дали понять, что у нее были проблемы с психическим здоровьем.

О смерти дочери звезды сериала "Милые обманщицы" стало известно 29 сентября. Близкие девочки выступили с заявлением, в котором подчеркнули: Фиона Хеплер Лоу была "светом их жизни", а ее утрата стала страшным ударом. В заключение ее родственники призвали всех людей, которые испытывают проблемы с психическим здоровьем, не бояться обращаться на горячую линию помощи в кризисных ситуациях 988.

Подобные сообщения на электронную почту получили родители учеников школы, где училась 13-летняя Фиона. Директор учебного заведения предложила психологическую помощь всем детям и сотрудникам, которые могут нуждаться в эмоциональной поддержке. В письме не было указано имя школьницы, которая совершила самоубийство.

Как отметил источник, Фиона Хеплер Лоу была очень популярной ученицей. У девочки всегда было много друзей.

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Отметим, что Фиона Хеплер Лоу была второй дочерью Чада Лоу и кинопродюсера Ким Пейнтер. Их первенцем стала Мэйбл, а многодетными родителями супруги стали после рождения третьей девочки Никси. Чад Лоу всегда подчеркивал, что гордится своим статусом "папы дочек", и часто хвалил достижения Фионы в публичном пространстве.

После болезненной утраты актер не выходил на связь в соцсетях, тогда как его отец Чарльз Лоу трогательно почтил память внучки. Он опубликовал фото девочки, на котором она с широкой улыбкой плавала в бассейне, и написал: "Покойся с миром, милая Фиона".

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