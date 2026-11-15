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Дом единственного сына Синди Кроуфорд выставили на продажу через два месяца после его смерти: что известно об особняке за более чем $3,5 млн

Анастасия КакунАнастасия Какун
Time to read1 мин
123
Дом единственного сына Синди Кроуфорд выставили на продажу через два месяца после его смерти: что известно об особняке за более чем $3,5 млн
Дом Пресли Гербера выставили на продажу

Дом единственного сына супермодели Синди КроуфордПресли Гербера, который почти два месяца назад ушел из жизни в возрасте 27 лет, выставили на продажу. Он владел недвижимостью в Лос-Анджелесе (США), за которую теперь потенциальному покупателю придется заплатить 3,595 миллиона долларов (примерно 163 492 655 гривен).

Об этом сообщает TMZ. По данным таблоида, Синди Кроуфорд и Рэнди Гербер несколько раз навещали дом сына после трагедии, однако теперь, похоже, решились с ним расстаться.

Дом единственного сына Синди Кроуфорд выставили на продажу через два месяца после его смерти: что известно об особняке за более чем $3,5 млн

Дом Пресли Гербера в Лос-Анджелесе продают за $3,595 миллиона

Особняк Пресли Гербера в элитном жилом районе Голливуд-Хиллз был построен в 1995 году. Недвижимость площадью около 279 квадратных метров включает четыре спальни и три ванные комнаты, бассейн с подогревом, джакузи, сауну и отдельный гостевой домик.

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Особняк со всех сторон окружен пышной зеленью, что обеспечивает владельцу полную приватность. С территории открывается живописный вид на каньон.

Сам Пресли Гербер приобрел дом в 2023 году. Тогда недвижимость стоила $3,4 миллиона (154 624 486 грн).

Дом единственного сына Синди Кроуфорд выставили на продажу через два месяца после его смерти: что известно об особняке за более чем $3,5 млн

Синди Кроуфорд потеряла сына 20 сентября

Напомним, что сын Синди Кроуфорд ушел из жизни 20 сентября, находясь в реабилитационном центре Лос-Анджелеса. Правоохранители расследовали его смерть как вероятную передозировку, однако официальная причина пока не объявлена. Власти запросили проведение дополнительных анализов, чтобы точно определить, что привело к трагедии.

При жизни Пресли Гербер не стеснялся откровенно говорить о проблемах с психическим здоровьем и зависимостью. Он рассказывал, что принимал рецептурные препараты, например антидепрессанты, которые помогали бороться с паническими атаками. А для лечения зависимостей Гербер в определенный период использовал психоактивное вещество.

Как ранее писал OBOZ.UA, Синди Кроуфорд нашла в себе силы выйти на связь с аудиторией лишь почти через месяц после потери сына. Супермодель подчеркнула, что гордится тем, каким человеком был Пресли Гербер, и откровенно заговорила о боли, которую его смерть принесла всей семье.

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