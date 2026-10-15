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Будет ой как жарко! Стало известно, кто станет новой героиней шоу "Холостячка". Видео

Михаил ЛевакинМихаил Левакин
Time to read2 мин
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Будет ой как жарко! Стало известно, кто станет новой героиней шоу "Холостячка". Видео
Антонина Хижняк станет участницей шоу "Холостячка". Источник: СТБ

Украинский телеканал СТБ анонсировал новый сезон романтического реалити-шоу"Холостячка". Причем "на этот раз любовь будет с характером", ведь новой героиней проекта станет актриса Антонина Хижняк.

Об этом сообщил сам телевещатель. "Будет ой, как жарко", предупредили создатели шоу.

Она знает, чего хочет

"Острая на язык, щедрая на смех и нежная с теми, кого по-настоящему любит. Она точно знает, чего хочет, и не готова соглашаться на меньшее в самом важном – в любви", – так охарактеризовали актрису создатели реалити-шоу.

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Будет ой как жарко! Стало известно, кто станет новой героиней шоу ''Холостячка''. Видео

Тоня Хижняк. Источник: Facebook актрисы

Они предупредили, что хотя Тоня и актриса,"на этот раз ее ждет знакомство не по сценарию", поэтому все будет"без заученных реплик и заранее определенных чувств".

Причем в жизни актрисыуже есть большая любовь – это ее сын. А теперь "Тоня готова открыть сердце мужчине – без притворства, "правильных" слов и игры".

Будет ой как жарко! Стало известно, кто станет новой героиней шоу ''Холостячка''. Видео

Тоня Хижняк с ребенком. Источник: Facebook актрисы

Отдельнообъявлен кастинг мужчин, желающих принять участие в шоу. Среди качеств потенциального участника указаны "чувство юмора", "ценить искренность" и "готовность к отношениям, в которых важно слышать друг друга".

Кто такая Хижняк

Будет ой как жарко! Стало известно, кто станет новой героиней шоу ''Холостячка''. Видео

Тоня Хижняк. Источник: Facebook актрисы

Заслуженная артистка Украины Тоня Хижняк родилась в июле 1990 года в городе Украинка Киевской области. Но до 2000 года жила в соседнем Василькове, где училась в детской школе искусств и занималась в цирковой студии.

В 2012 году Тоня окончила Киевский национальный университет театра и кино им. Карпенко-Карого, после чего сразу начала работать – сначала в кукольном театре, а впоследствии и на сцене, и в кадре.

Будет ой как жарко! Стало известно, кто станет новой героиней шоу ''Холостячка''. Видео

Тоня Хижняк и её сын. Источник: Facebook актрисы

Тоня – разведена, и до декабря 2023 года носила фамилию Якушева, но вернула себе девичью фамилию.

Одной из самых известных ее ролей является Мотря из сериала "Поймать Кайдаша". Также Антонину невозможно не заметить в сериалах"След","Первые дни", "Я – Надежда", "Связь", а также в фильмах "Собрание ОСМД", "Когда ты выйдешь замуж?" и других.

Будет ой как жарко! Стало известно, кто станет новой героиней шоу ''Холостячка''. Видео

Тоня Хижняк. Источник: Facebook актрисы

И это – не считая ее работы в области озвучивания, ведь голосом актрисы на украинском языке говорят сотни героинь мирового кино, в том числе в "Звездных войнах".

Как сообщал OBOZ.UA, победительница 12-го сезона реалити-шоу "Холостяк", главным героем которого был Алекс Топольский, – блогерша и модель Екатерина Лозовицкая связала себя узами брака с певцом азербайджанского происхождения Гидаятом Сеидовым. Пара сыграла свадьбу через месяц после помолвки...

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