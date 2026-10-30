Брошь за 52 000 и ''купеческий кафтан цвета запыленного лимона'': вокруг образа Даши Астафьевой на Радиодиктанте разгорелась драма

Образ Даши Астафьевой на Радиодиктанте национального единства 2026 вызвал неоднозначную реакцию в соцсетях. Певица и модель появилась в кадре в ярко-желтом бархатном жакете украинского бренда PASKAL за 44 тысячи гривен, дополнив его золотой брошью Guzema с бриллиантом за 52 200 грн.

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Пока одни восхищались нарядом артистки, другие критиковали его цвет и форму. Пользователи Threads нашли вещи, в которых Астафьева читала всеукраинский диктант, и начали обсуждать ее стилизацию. Особое внимание привлекла брошь "Квітка", которую периодически носит и первая леди Украины Елена Зеленская.

Жакет Jasmine от PASKAL выполнен из бархата насыщенного желтого оттенка. Как отмечает на своем сайте бренд, его отличают скульптурный силуэт, воротник-стойка, мягко подчеркнутые плечи и фигурный овальный низ, напоминающий лепестки цветка.

Украшение от Guzema также имеет форму цветка. На сайте производителя указано, что брошь изготовили из желтого золота 585 пробы и дополнили бриллиантом весом 0,013 карата. По информации бренда, ее дизайн вдохновлен творчеством украинского художника Георгия Нарбута.

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Почему образ Астафьевой раскритиковали

В Threads мнения пользователей разделились. Часть комментаторов восхитилась жакетом и считает, что артистка выглядит прекрасно. Другие обратили внимание на неудачный, по их мнению, оттенок и сочетание одежды с прической и очками.

"Как можно было так испортить такую роскошную женщину? Цвет ей не идет. Образ тоже. И очки ей очень и очень идут, но не такие и не с такой прической, если уж на то пошло", – написала одна из пользовательниц.

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В то же время другие комментаторы поддержали стилизацию и украинские бренды, представленные на мероприятии. Некоторые даже сравнили жакет с изделиями Alexander McQueen, а другая пользовательница предложила в следующем году снова пригласить Астафьеву читать диктант.

"Она не только была красиво одета, но и прочитала великолепно!" – отметила одна из участниц обсуждения.

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Другая комментатор, в частности, увидела в образе сходство с Ритой Скитер – персонажем серии фильмов о Гарри Поттере.

Отдельный пост с критикой наряда появился в Facebook на анонимной странице. Его авторка отметила, что в целом поддерживала участие Астафьевой в Радиодиктанте, поскольку видела в этом больше пользы для общества, чем вреда. Однако сам образ вызвал у нее немало вопросов.

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"Что это за плюшевый купеческий кафтан цвета присыпанного пылью лимона? Неужели так трудно было надеть вышиванку?" – написала она.

Автор поста также предположила, что участие артистки могло быть частью рекламного сотрудничества с украинским брендом (хотя в эфире не упоминался ни один бренд). По ее мнению, для мероприятия, посвященного украинскому языку и национальному единству, уместнее была бы вышиванка.

"Зачем нам на Радиодиктанте все эти вы*боны от фешен-индустрии? Почему бренд PASKAL не сшил Астафьевой вышиванку, а решил, что страшный тулуп с бабушкиного чердака цвета лимона очень уместен на национальном Радиодиктанте?" – возмутилась автор поста.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что Даша Астафьева призналась, за что ей сделала замечание бабушка-учительница из прифронтового города после Радиодиктанта.