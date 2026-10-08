Бритни Спирс показала редкое фото с сыновьями-моделями, которым она якобы желала смерти: почему дети много лет назад отреклись от матери

Американская певица Бритни Спирс поделилась редким снимком со своими двумя сыновьями, Шоном Престоном и Джейденом Джеймсом, которые в этом году начали карьеру моделей. Долгое время отношения между артисткой и детьми были довольно сложными, однако теперь, похоже, они нашли общий язык и вместе посетили тематический парк развлечений Dollywood.

Видео дня

Чтобы навсегда запечатлеть этот семейный момент, Бритни Спирс позировала перед камерой с сыновьями, обнимая их за плечи. Соответствующий снимок появился на странице звезды в Instagram.

Для выхода в свет они выбрали повседневные образы. Бритни Спирс скомбинировала серую мини-юбку и рубашку в клетку. Аутфит певица дополнила маской и солнцезащитными очками. Со своей стороны Шон Престон и Джейден Джеймсон выбрали джинсы, белые футболки и кроссовки.

Помимо фотографий, Бритни Спирс также показала, как вместе с сыновьями каталась на аттракционах. Когда артистке становилось немного страшно на резких подъемах или спусках, она прижималась к плечу одного из парней.

Однако такими хорошими отношениями с сыновьями Бритни Спирс могла похвастаться далеко не всегда. В 2022 году Шон Престон и Джейден Джеймсон решили ограничить общение с матерью. Как объяснял бывший муж певицы Кевин Федерлайн, ребята осуждали ее решение публиковать откровенные фотографии, поэтому долгое время избегали личных встреч и даже не пришли на свадьбу певицы с Сэмом Асгари.

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Вскоре после этого Бритни Спирс опубликовала эмоциональный пост в Instagram, который довольно быстро удалила, и раскритиковала сыновей: "Я знаю, что с подростками трудно справиться, но давайте так: есть грубость, а есть ненависть. Они приезжали ко мне, шли прямо в свою комнату и запирали дверь! Я думала: "Зачем приезжать, если они даже не общаются со мной?". Но я никогда этого не говорила, потому что должна быть доброй!". В ответ на это Кевин Федерлайн опубликовал несколько видео, на которых певица якобы громко ругалась с сыновьями.

Главные истории дня

Отношения Бритни Спирс с детьми вновь оказались в центре внимания в 2025 году. В своих мемуарах Кевин Федерлайн выдвинул ряд громких обвинений в адрес артистки, в частности в том, что она якобы желала смерти своим сыновьям. Как утверждал мужчина, знаменитость кормила Шона Престона и Джейдена Джеймсона моллюсками, несмотря на их сильную аллергию. Кроме того, по его словам, Джейден даже попал в больницу, когда был вместе с певицей, поскольку якобы проглотил какие-то таблетки.

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Еще одним примером непредсказуемого поведения Бритни Спирс ее экс-муж назвал тот случай, когда однажды Шон Престон и Джейден Джеймсон вернулись домой после встречи с ней с высветленными волосами. Процедура обесцвечивания якобы привела к серьезным ожогам на коже мальчиков, поэтому Кевину Федерлайну пришлось побрить им головы.

Ранее OBOZ.UA сообщил, что Бритни Спирс устроила опасную выходку на дороге после "покаяния" за вождение в нетрезвом виде.