Украинский певец EL Кравчук, который живет в Киеве вместе с 86-летней мамой, рассказал, что позаботился об автономном питании дома, однако чаще всего они с матерью пользуются совсем не дорогим оборудованием. Переждать блэкауты им помогают обычные аккумуляторные лампочки.

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Об этом исполнитель сообщил в интервью BLIK. По словам Кравчук, небольшая лампочка, которая заряжается от электросети и продолжает работать без света, оказалась гораздо практичнее других купленных им вещей.

"Есть все, я все это сделал. Но, знаете, иногда ты покупаешь простую маленькую лампочку, которая накапливает энергию, а потом, когда нет электричества, светится. Боже, это какое-то чудо! И мы используем именно эту лампочку чаще, чем все мои устройства", – поделился певец.

Сейчас в доме артиста уже есть три такие лампочки. Однако этого ему оказалось мало: EL Кравчук признался, что собирается купить еще несколько.

"Сейчас у нас три. Я хочу еще", – добавил исполнитель.

Напомним, ранее о подготовке к блэкаутам рассказывал Виталий Козловский. Дома у певца есть зарядная станция, свечи и лампочки, однако он признался, что не считает себя полностью готовым к холодному сезону.

"Да никто сейчас к зиме нормально не готов. Живем в режиме ожидания и будем смотреть, как все будет проходить. Насколько будет хр*ново или не хр*ново. Я настраиваюсь на что-то более позитивное, но будем видеть", – отметил артист.

Ранее OBOZ.UA писал, что Павел Зибров, который живет под Киевом, рассказал о своем плане на зиму и дал совет украинцам.