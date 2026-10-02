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Боится повторить судьбу отца: Лолита раскрыла истинную причину, почему служит Кремлю, и прикрылась семейной драмой

Катерина Галущенко
Катерина Галущенко
Time to read4 мин
icon 3,2 т.
Боится повторить судьбу отца: Лолита раскрыла истинную причину, почему служит Кремлю, и прикрылась семейной драмой
Лолита раскрыла истинную причину, почему она работает на Кремль

Российская певица из Мукачево Лолита Милявская заявила, что не хочет уезжать из России, поскольку боится повторить судьбу своего отца Марка Горелика, который в свое время оказался в эмиграции. Предательница Украины утверждает, что он не смог приспособиться к жизни за границей, сильно скучал по родине и в конце концов умер в бедности.

Об этом Милявская рассказала в интервью россиянке Юлии Меньшовой. Певица вспомнила историю отца, чтобы объяснить свое отношение к возможному отъезду из России, где она продолжает жить и работать, несмотря на полномасштабную войну против ее Родины.

Боится повторить судьбу отца: Лолита раскрыла истинную причину, почему служит Кремлю, и прикрылась семейной драмой

Лоліта нібито не за власним бажанням служить Кремлю

Источник: скриншот

"Для меня это новый опыт, но до этого у меня был опыт отца, с которым произошло то же самое и которого заставили уехать из страны. И он не смог выжить в эмиграции из-за невероятной тоски по родине", – сказала артистка.

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По словам Лолиты, отца заставили покинуть страну. Милявская добавила, что только спустя годы поняла: она во многом унаследовала отношение отца к родине. Именно поэтому, по ее словам, жизнь в эмиграции для нее стала бы "крестом" на всем, что ей важно.

"Я только потом поняла, что я его наследница. Я человек, который не сможет жить в эмиграции. Для меня это другая жизнь. Это точно "крест" на том, что я люблю, что меня питает, обновляет", – заявила певица.

Горелик был художником-постановщиком и работал в советском кино. Милявская утверждает, что он не был диссидентом, однако после сатирического монолога о грязном ялтинском пляже власти СССР якобы начали воспринимать его как инакомыслящего. Она рассказала, что выступление трижды запрещали, после чего отец оказался за границей.

Боится повторить судьбу отца: Лолита раскрыла истинную причину, почему служит Кремлю, и прикрылась семейной драмой

Лоліта виступає на федеральних каналах

Источник: Скриншот

"Он был эмигрантом не по своей воле. Его действительно выслали, и к нему прикрепили ярлык "инакомыслия". А это был просто совершенно обыденный монолог, смешной по тем временам, о грязном ялтинском пляже", – вспомнила Лолита.

По ее словам, после переезда отец не смог адаптироваться к новой жизни. Он не выучил язык, остался без работы и в конце концов умер в нищете. Именно этот опыт, как утверждает Милявская, стал для нее примером того, чего она не хочет пережить.

В то же время Милявская не уточнила, из какой именно страны в свое время был вынужден уехать ее отец. Известно, что Марк Горелик родился в Харькове, работал в советском кинематографе и умер в Москве в 2013 году.

Теперь Лолита использует эту семейную историю, объясняя, почему не хочет оказаться в эмиграции. Она заявила, что не собирается "сокращать себе жизнь" из-за обстоятельств, на которые якобы не в силах повлиять.

Боится повторить судьбу отца: Лолита раскрыла истинную причину, почему служит Кремлю, и прикрылась семейной драмой

Мілявська має проблеми з концертами в РФ

Источник: facebook.com/LolitaMilyavskaya

"Есть вещи, которые не зависят от меня, на которые я не могу повлиять. И по какой причине я должна сокращать себе жизнь? Ни по какой. Не хочу. Поэтому пока меня отпустили – гуляю на свободе. Я не претендую ни на чью территорию. И мою не трогайте. Вот и все", – сказала она.

При этом Милявская не отказалась от России даже после начала полномасштабной войны против Украины. Наоборот, она продолжает работать в стране-агрессоре, в то время как Украина еще в январе 2023 года ввела против нее персональные санкции за поддержку российской агрессии.

Ранее OBOZ.UA писал, что предательница Лолита сделала заявление о своей смерти и о том, хочет ли она, чтобы ее похоронили в Украине рядом с родственниками.

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