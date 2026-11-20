Бывшая ведущая программ "Подъем" и "Погода" на Новом канале Светлана Рыжук умерла после длительной борьбы с онкологическим заболеванием. Ей было 39 лет. Телеведущая лечилась от рака молочной железы с метастазами в печень и кости, о котором узнала в 2024 году.

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О смерти Светланы сообщил ее муж Виктор Жалнин, фронтмен группы Motanka, в Facebook. Он посвятил жене трогательный пост, в котором вспомнил о ее силе, таланте и последних годах жизни.

"Светлана боролась до последнего вздоха, она прошла через невыразимую боль и в душе осталась борцом за правду и справедливость! Она навсегда останется в моем сердце примером красоты, женской силы, украинского слова и светом, которым она делилась с теми, кто был с ней искренен", – написал муж.

Он добавил, что был рядом с любимой каждый день до последнего. По словам Жалнина, несмотря на пережитую боль, Светлана оставалась спокойной и была благодарна за прожитую жизнь и время, которое они провели вместе.

Телеведущую похоронят в Луцке, откуда она родом. Точную дату прощания родные сообщат позже.

Что известно о Светлане Рыжук

Светлана Рыжук родилась 10 июня 1986 года в Луцке. Еще во время учебы в школе она начала работать на местном телевидении, а также была менеджером рекламной газеты "Твой выбор".

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Высшее образование будущая телеведущая получила во Львовском национальном университете имени Ивана Франко на факультете международной журналистики. В 2007 году она присоединилась к команде Нового канала, где работала над программами "Погода", "ТВ-Таблоид" и утренним шоу "Подъем". Ее последний эфир на канале состоялся в июне 2014 года.

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В 2024 году Рыжук также открыла собственную школу риторики, где обучала желающих публичным выступлениям, и запустила YouTube-канал.

Об онкологическом диагнозе телеведущая рассказала публично в 2025 году. В июне того года в разговоре со Славой Деминым она сообщила, что врачи обнаружили у нее рак молочной железы с метастазами в печени и костях.

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Ради лечения Светлана ездила в Германию. Ведущая не скрывала сложности своего состояния и продолжала бороться с болезнью.

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