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"Бог дал и имел право забрать": Ирина Федишин нарушила молчание после смерти дочери, которую назвали Вероникой

Катерина ГалущенкоКатерина Галущенко
Time to read2 мин
icon 2,9 т.
"Бог дал и имел право забрать": Ирина Федишин нарушила молчание после смерти дочери, которую назвали Вероникой
Ирина Федишин нарушила молчание после смерти дочери, которую назвали Вероникой

Певица Ирина Федишин, которая во время тяжелых родов потеряла долгожданную дочь и сама едва не умерла, впервые откровенно рассказала о пережитой трагедии. Артистка призналась, что не смогла даже увидеть своего ребенка после рождения, а познакомилась с ней только благодаря фотографии, которую сделал ее муж Виталий Човник. Супруги назвали девочку Вероникой.

Обширный пост с болезненными признаниями Федишин опубликовала в Instagram. Она рассказала, как пытается пережить утрату, поблагодарила всех, кто поддерживал ее семью, и обратилась к родителям, которые также потеряли детей. Певица подчеркнула, что, несмотря на невыносимую боль, не жалеет о том, что делилась с подписчиками счастьем ожидания дочери.

''Бог дал и имел право забрать'': Ирина Федишин нарушила молчание после смерти дочери, которую назвали Вероникой

Певица подчеркнула, что, несмотря на невыносимую боль, не жалеет о том, что делилась счастьем ожидания дочери. Источник: instagram.com/irynafedyshyn

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"Несмотря на то, что это наш ребенок, но она – дитя Божье. Бог дал ее и имел право забрать. Мы назвали ее Вероникой", – написала артистка.

Федишин призналась, что ей трудно понять, почему семья столкнулась с таким испытанием, однако она пытается принять Божью волю. Певица надеется, что ее маленькая дочь теперь станет небесным ангелом для семьи.

''Бог дал и имел право забрать'': Ирина Федишин нарушила молчание после смерти дочери, которую назвали Вероникой

Федишин призналась, что ей трудно понять, почему семья столкнулась с таким испытанием. Источник: instagram.com/irynafedyshyn

Певица рассказала, что из-за наркоза не смогла увидеть дочь после родов и прижать ее к груди. Впервые рассмотреть ребенка она смогла на фотографии, которую сделал ее муж. По словам артистки, девочка была очень похожа на отца: у нее были темные волосы, маленький носик и пухлые губы. Ее рост составлял 48 см, а вес – 2,6 кг.

Отдельно Федишин обратилась к мужу Виталию, которому пришлось пережить потерю дочери и страх за жизнь жены. Именно он был рядом в самые страшные минуты, а впоследствии ему пришлось проводить маленькую Веронику в последний путь в тихом семейном кругу.

''Бог дал и имел право забрать'': Ирина Федишин нарушила молчание после смерти дочери, которую назвали Вероникой

Федишин обратилась к мужу Виталию. Источник: instagram.com/irynafedyshyn

"Мой Виталик... Сколько же боли выпало на твое сердце... Все самое страшное происходило на его глазах. Потеря нашей долгожданной дочки..., которую ты так ждал, а потом – те страшные минуты, когда моя собственная жизнь оказалась под огромной угрозой", – написала певица.

Она добавила, что муж сквозь слезы благодарит Бога за то, что она осталась жива. По словам Ирины, пережить такую утрату словами невозможно – эту боль приходится переживать день за днем.

''Бог дал и имел право забрать'': Ирина Федишин нарушила молчание после смерти дочери, которую назвали Вероникой

Вероника прожила под сердцем матери восемь месяцев. Источник: instagram.com/irynafedyshyn

Вероника прожила в утробе матери восемь месяцев. Федишин подчеркнула, что за это время доченька подарила семье много счастья, и поэтому она не жалеет, что делилась с подписчиками фотографиями и видео о беременности.

''Бог дал и имел право забрать'': Ирина Федишин нарушила молчание после смерти дочери, которую назвали Вероникой

Федишин подчеркнула, что за это время доченька подарила семье много счастья. Источник: instagram.com/irynafedyshyn

"Я не жалею ни об одном дне нашего счастья. Не жалею ни об одной фотографии, ни об одном видео, ни об одном мгновении, которым мы поделились с вами. Ведь счастье не становится ошибкой только потому, что после него пришла боль", – подчеркнула певица.

''Бог дал и имел право забрать'': Ирина Федишин нарушила молчание после смерти дочери, которую назвали Вероникой

Вероника прожила под сердцем матери восемь месяцев. Источник: instagram.com/irynafedyshyn

Артистка также рассказала, что к ней в больницу приезжал владыка, который сказал ей теплые и важные слова: "Вы мама Ангелики". Эта фраза стала для нее важной поддержкой в период переживания утраты.

''Бог дал и имел право забрать'': Ирина Федишин нарушила молчание после смерти дочери, которую назвали Вероникой

Вероника прожила под сердцем матери восемь месяцев. Источник: instagram.com/irynafedyshyn

Напомним, о потере дочери и тяжелом состоянии Ирины Федишин сообщил ее муж Виталий Човник 13 октября. Позже он рассказал, что певица пережила чрезвычайно тяжелые роды, сложную операцию и значительную кровопотерю, из-за которой медики боролись за ее жизнь.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что Маричка Падалко упрекнула "украинцев из средневековья" за бездушные "советы" Ирине Федишин, потерявшей дочь.

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