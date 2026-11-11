Близнецы Уизли из ''Гарри Поттера'' обратились к украинцам в трудные времена и предложили ''отличный способ отвлечься''

Британские актеры-братья Джеймс и Оливер Фелпсы, которых широкая аудитория знает по ролям Фреда и Джорджа Уизли в серии фильмов о Гарри Поттере, обратились к поклонникам из Украины. Знаменитости предложили нашим гражданам довольно интересный способ хотя бы ненадолго забыть о непростых жизненных испытаниях – присоединиться к просмотру шоу "Гарри Поттер: Волшебники выпечки".

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В рамках проекта, ведущими третьего сезона которого стали Джеймс и Оливер Фелпсы, кондитеры создают магические и невероятные по масштабу десерты. По мнению звезд, наблюдение за этим действом подтолкнет украинцев представить себя участниками шоу и, соответственно, отвлечься от повседневных проблем. Об этом они заявили в интервью для Wave RBC.UA.

"Думаю, это отличный способ отвлечься от всего, что вас сейчас беспокоит. За те 42 минуты программы вы можете подумать: "Что мне может понравиться?", и представить: "Что бы я создал, если бы готовил эту выпечку?". Например, какие ингредиенты туда добавил бы, что хотел бы попробовать. Я действительно надеюсь, что просмотр шоу подарит каждому в Украине радость", – сказал Джеймс Фелпс.

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Кроме того, звезда фильмов о Гарри Поттере считает, что проект может помочь украинцам создать много приятных воспоминаний со своими близкими.

"Надеюсь, это вдохновит вас пойти на кухню и испечь что-нибудь вместе с семьей и друзьями, создавая что-то новое. Думаю, это будут воспоминания, которые вы запомните надолго", – добавил актер.

Что известно о знаменитостях

Джеймс и Оливер Фелпсы родились 25 февраля 1986 года в городе Бирмингем (Великобритания). С самого детства братья проявляли талант к актерской игре, поэтому участвовали многих школьных спектаклей. Они всегда увлекались историями о магическом мире Хогвартса, так что, когда узнали о прослушивании на роль близнецов Уизли, начали серьезно готовиться. В 2001 году Джеймс и Оливер Фелпсы стали настоящими звездами, ведь на экраны вышел фильм "Гарри Поттер и философский камень" с их участием.

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После съемок последней картины франшизы братья не поставили точку в творческой деятельности и начали экспериментировать с форматами. Они попробовали себя в роли ведущих тревел-шоу Fantastic Friends и вели подкаст Normal Not Normal.

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