Близкое окружение Дженнифер Лопес забило тревогу из-за ее нового ''романа'': что известно о Бретте Голдштейне, который стал ''одержимостью'' звезды

Певица и актриса Дженнифер Лопес закрутила роман с британским актером Бреттом Голдстейном, который снялся в ее новой романтической комедии "Офисный роман". Однако, по слухам, артистка уже представляет себе совместное будущее с коллегой, тогда как он якобы не спешит переводить их сближение на новый уровень.

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Как пишет Geo.tv со ссылкой на инсайдеров, друзья Лопес обеспокоены тем, что она слишком быстро увлеклась новым избранником. Певица якобы уже рассматривает Голдстейна как мужчину, с которым могла бы построить длительные отношения. При этом сама пара публично не подтверждала романтическую связь.

"Дженнифер просто одержима. Она уверена, что Бретт – тот самый. Они едва начали встречаться, а она уже планирует их будущее. Ее ничему не учит!" – утверждает собеседник издания.

По словам инсайдера, у пары также разные представления об образе жизни. Голдштейн якобы предпочитает более простой быт, тогда как Лопес привыкла путешествовать с большой командой помощников. Источник предполагает, что это различие может стать проблемой, если отношения действительно будут развиваться.

"Бретт – обычный британский парень. А Дженнифер путешествует с целой свитой. Ему нужна девушка, а не целая голливудская съемочная группа! Бретт считает, что они просто развлекаются. А Дженнифер думает, что это судьба. Она уже говорит о том, чтобы провести какое-то время в Лондоне. А он еще совсем не готов к этому!" – добавил инсайдер.

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Отметим: 46-летний Бретт Голдстейн – британский актер и сценарист, которого зрители знают прежде всего по роли Роя Кента в комедийном сериале "Тед Лассо". Его персонаж – вспыльчивый и прямолинейный футболист, который впоследствии становится тренером. За эту работу артист дважды получал премию "Эмми" как лучший актер второго плана в комедийном сериале.

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С Лопес актер познакомился во время работы над романтической комедией Netflix "Офисный роман", которая вышла 5 июня 2026 года. В фильме он сыграл адвоката Дэниела Бланчфлауэра, который влюбляется в героиню певицы – руководительницу авиакомпании Джеки Круз.

Кроме того, Голдстейн открыто восхищался талантом коллеги. Во время рекламной кампании фильма он рассказывал, что вместе с соавтором сценария Джо Келли хотел создать классическую романтическую комедию и сразу представил Лопес в главной роли.

"Она просто невероятно блестящая", – говорил актер, объясняя, что они написали сценарий именно для нее.

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Слухи об отношениях коллег появились еще во время промокампании их совместного фильма. Однако 2 июня 2026 года в эфире программы Today Лопес опровергла, что они с Голдштейном встречаются. Актер согласился с ее ответом.

Новая волна слухов поднялась после вечеринки в Лос-Анджелесе 16 октября. Знаменитости прибыли на мероприятие отдельно, но уехали оттуда вместе в одном автомобиле. Позже западные медиа сообщали, что они начали встречаться.

Ранее Лопес была замужем за актером Беном Аффлеком. После возобновления романа пара поженилась в 2022 году, однако в августе 2024-го певица подала на развод. Среди других ее известных бывших партнеров – певец Марк Энтони и бывший бейсболист Алекс Родригес.

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