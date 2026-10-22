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Близкое окружение Дженнифер Лопес забило тревогу из-за ее нового "романа": что известно о Бретте Голдштейне, который стал "одержимостью" звезды

Катерина ГалущенкоКатерина Галущенко
Time to read2 мин
2,0 т.
Близкое окружение Дженнифер Лопес забило тревогу из-за ее нового "романа": что известно о Бретте Голдштейне, который стал "одержимостью" звезды
Близкое окружение Дженнифер Лопес забило тревогу из-за ее нового "романа"

Певица и актриса Дженнифер Лопес закрутила роман с британским актером Бреттом Голдстейном, который снялся в ее новой романтической комедии "Офисный роман". Однако, по слухам, артистка уже представляет себе совместное будущее с коллегой, тогда как он якобы не спешит переводить их сближение на новый уровень.

Как пишет Geo.tv со ссылкой на инсайдеров, друзья Лопес обеспокоены тем, что она слишком быстро увлеклась новым избранником. Певица якобы уже рассматривает Голдстейна как мужчину, с которым могла бы построить длительные отношения. При этом сама пара публично не подтверждала романтическую связь.

Близкое окружение Дженнифер Лопес забило тревогу из-за ее нового ''романа'': что известно о Бретте Голдштейне, который стал ''одержимостью'' звезды

Друзья Лопес обеспокоены тем, что она слишком быстро увлеклась новым избранником

"Дженнифер просто одержима. Она уверена, что Бретт – тот самый. Они едва начали встречаться, а она уже планирует их будущее. Ее ничему не учит!" – утверждает собеседник издания.

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По словам инсайдера, у пары также разные представления об образе жизни. Голдштейн якобы предпочитает более простой быт, тогда как Лопес привыкла путешествовать с большой командой помощников. Источник предполагает, что это различие может стать проблемой, если отношения действительно будут развиваться.

"Бретт – обычный британский парень. А Дженнифер путешествует с целой свитой. Ему нужна девушка, а не целая голливудская съемочная группа! Бретт считает, что они просто развлекаются. А Дженнифер думает, что это судьба. Она уже говорит о том, чтобы провести какое-то время в Лондоне. А он еще совсем не готов к этому!" – добавил инсайдер.

Близкое окружение Дженнифер Лопес забило тревогу из-за ее нового ''романа'': что известно о Бретте Голдштейне, который стал ''одержимостью'' звезды

По словам инсайдера, у пары также разные представления об образе жизни

Отметим: 46-летний Бретт Голдстейн – британский актер и сценарист, которого зрители знают прежде всего по роли Роя Кента в комедийном сериале "Тед Лассо". Его персонаж – вспыльчивый и прямолинейный футболист, который впоследствии становится тренером. За эту работу артист дважды получал премию "Эмми" как лучший актер второго плана в комедийном сериале.

С Лопес актер познакомился во время работы над романтической комедией Netflix "Офисный роман", которая вышла 5 июня 2026 года. В фильме он сыграл адвоката Дэниела Бланчфлауэра, который влюбляется в героиню певицы – руководительницу авиакомпании Джеки Круз.

Кроме того, Голдстейн открыто восхищался талантом коллеги. Во время рекламной кампании фильма он рассказывал, что вместе с соавтором сценария Джо Келли хотел создать классическую романтическую комедию и сразу представил Лопес в главной роли.

"Она просто невероятно блестящая", – говорил актер, объясняя, что они написали сценарий именно для нее.

Близкое окружение Дженнифер Лопес забило тревогу из-за ее нового ''романа'': что известно о Бретте Голдштейне, который стал ''одержимостью'' звезды

Голдстейн открыто восхищался талантом коллеги

Слухи об отношениях коллег появились еще во время промокампании их совместного фильма. Однако 2 июня 2026 года в эфире программы Today Лопес опровергла, что они с Голдштейном встречаются. Актер согласился с ее ответом.

Новая волна слухов поднялась после вечеринки в Лос-Анджелесе 16 октября. Знаменитости прибыли на мероприятие отдельно, но уехали оттуда вместе в одном автомобиле. Позже западные медиа сообщали, что они начали встречаться.

Ранее Лопес была замужем за актером Беном Аффлеком. После возобновления романа пара поженилась в 2022 году, однако в августе 2024-го певица подала на развод. Среди других ее известных бывших партнеров – певец Марк Энтони и бывший бейсболист Алекс Родригес.

OBOZ.UA рассказывал историю бурных романов Дженнифер Лопес и о том, почему самая красивая женщина на Земле осталась одна в 57 лет.

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