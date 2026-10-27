''Белая пташка'' летит в Ирландию: песня Banduragirl о женщинах, потерявших любимых на войне, вошла в альбом Bróna McVittie

16 октября вышла песня украинской певицы и бандуристки Анастасии Войтюк (Banduragirl) "Біла пташка / White Bird", которая вошла в альбом "Supernatural" североирландской певицы, автора песен и арфистки Bróna McVittie. Альбом является музыкальным сопровождением к книге McVittie "A Way with the Fairies", антологии сказок и легенд Ирландии и других европейских стран. Украину в книге представляет история, связанная с народной песней "Ой там на горі", которая и стала основой "Білої пташки". Это сотрудничество продолжает международное направление творчества Анастасии: сейчас она работает над международным альбомом колядок "Диво", который создается при поддержке УКФ.

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Анастасия написала "Белую птичку" как продолжение известной полтавской песни. В старой песне говорится о двух голубях: одного убивает сокол (в некоторых версиях песни охотник) подстреливает охотник, а оставшаяся голубка не хочет брать себе в пару другого голубя. В версии Banduragirl этот давний сюжет звучит как история-продолжение о силе жить дальше и расправлять свои крылья, посвященная всем женщинам, потерявшим своих любимых на войне.

В интервью изданию The Irish World Bróna McVittie назвала "Белую птичку" фантастической песней и подчеркнула, что она глубоко прониклась опытом Анастасии, которая живет в Украине во время войны.

"Я очень рада, что песня с таким сюжетом стала частью международного альбома. И особенно благодарна Броне за то, что она так прочувствовала и подхватила эту идею", – говорит Анастасия Войтюк.

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"Supernatural" – четвертый сольный альбом Bróna McVittie, продюсер – Thomas Gandey (Cagedbaby). Каждый трек альбома переосмысляет одну из сказок книги, сочетая арфу, гитару, этнические инструменты и экспериментальную электронику. Кроме Анастасии, в записи приняли участие еще две приглашенные исполнительницы: фламенко-гитаристка Antonia Jiménez (Испания) и вокалистка и композитор Jausmë (Литва). Каждая из них создала по одному треку, представив сказочную традицию своей страны.

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"Я очень хочу, чтобы в мире и дальше слышали об Украине, лучше понимали нас, нашу культуру, нашу боль и наши истории. И чтобы продолжали нас поддерживать", – говорит Анастасия.

Напомним, что ранее Анастасия выпустила другие песни о волшебных животных, которые помогают украинцам во время войны. Уже известна песня-оберег для военных "Боривитер", а также песня "Коник Вороненький", записанная в сотрудничестве с 72 ОМБр им. Черных Запорожцев. К слову, уже в ноябре выйдет новая, свежая и драйвовая кавер-версия на "Коника".

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О Bróna McVittie

Bróna McVittie – певица, автор песен и арфистка из Ростревора (графство Даун, Северная Ирландия). Она работает на стыке фолка и электроники и вдохновляется ирландским фольклором и поэзией. Ее альбомы дважды, в 2020 и 2021 годах, попадали в рейтинг 10 лучших фолк-альбомов года по версии The Guardian.

О Banduragirl

Анастасия Войтюк (Banduragirl) – украинская певица, бандуристка и культурный менеджер, работающая во Львове и за рубежом, основательница Lviv Bandur Fest. Она сочетает разные типы бандуры с практиками world music и сотрудничает с международными исполнителями. Сейчас артистка работает над альбомом "Bandura World Music" при поддержке УКФ, посвященным колядкам и щедривкам Галичины и Донетчины.