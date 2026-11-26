Телеведущая Катерина Осадчая призналась, что несмотря на постоянные российские обстрелы пока не планирует вывозить младших сыновей из Киева. В то же время знаменитость не скрывает: она сомневается в правильности этого решения, ведь дети боятся взрывов, распознают звуки вражеских беспилотников и спрашивают, не прилетит ли ракета в их дом.

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Об этом 43-летняя ведущая рассказала в интервью блогеру Анне Хаустовой. Осадчая пояснила, что семья останется в Украине, пока в Киеве будут условия для нормальной жизни детей.

В частности, пока будут работать школы и детские сады, будет свет, вода и топливо для генераторов. Она добавила, что учебное заведение, которое посещает ее сын Иван, имеет укрытие, как и детский сад младшего Данила.

"Мы будем оставаться здесь, насколько это возможно. Пока работают школы и детские сады, есть вода, свет, бензин, есть чем заправить генератор. Понятно, что с маленькими детьми сложнее. Но пока в школе, где учится Иван, большую часть времени дети находятся в укрытии, у Данила в детском саду тоже есть укрытие. То есть пока это возможно, пока работают детские сады и школы. Будут ли зимой условия для детей в Киеве, мы тоже не знаем", – поделилась ведущая.

В то же время она призналась, что безопасность сыновей для нее является главным приоритетом, а решение остаться в столице дается непросто. По словам Осадчей, старший Иван иногда просыпается ночью от взрывов, а сама она не может избавиться от мыслей о детях, которых достают из-под завалов после российских атак.

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"Я считаю, что безопасность детей – это самое главное. Иван боится. Иногда бывает, что ночью он пугается взрывов. Сейчас главная дилемма – как работать, оставаться в Киеве и одновременно обеспечивать безопасность детей. Я совершенно не знаю, как это сделать. Я понимаю всех родителей, которые эвакуируют детей. Понимаю, потому что безопасность детей – это самое главное", – сказала знаменитость.

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Она добавила, что особенно тяжело наблюдать за последствиями российских обстрелов, ведь увиденные кадры не выходят из головы. Поэтому Осадчая не берется утверждать, что ее решение оставить сыновей в Киеве правильное.

"Когда вижу, как детей достают из-под завалов, они потом бесконечно стоят перед моими глазами. И я не знаю, правильно ли поступаю, оставляя детей в Киеве. Не знаю. Поэтому понимаю всех мам, которые находятся за границей", – призналась ведущая.

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Осадчая призналась, что не хочет, чтобы ее сыновья росли в таких условиях. Однако в то же время она задумывается о том, что будет со страной, если все украинцы уедут за границу. Именно поэтому вопрос эвакуации остается для нее дилеммой.

"Они должны жить своей детской, счастливой жизнью, но ты должна работать и быть здесь", – подытожила Осадчая.

Во время разговора телеведущая также объяснила, что помогает ей выдерживать постоянный стресс. По словам звезды, она относится к людям, которые в сложных обстоятельствах не замирают, а, наоборот, – мобилизуются и начинают действовать еще активнее.

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Осадчая отметила, что не считает это результатом специальных психологических практик. Она убеждена, что в определенной степени такая реакция заложена в ее характере.

"В момент сильного стресса есть три реакции: беги, замри, бей. Вот я "беги". Чем сильнее и сложнее обстоятельства, тем больше я мобилизуюсь. Тем больше это собирает меня, и я понимаю, что нужно еще больше бежать, еще больше бороться и еще больше что-то делать", – объяснила ведущая.

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Она добавила, что последние пять лет постоянный стресс фактически стал частью ее жизни. В то же время поддерживать себя ей помогают работа, благотворительные проекты и осознание собственной цели.

Еще одним источником внутренней опоры для нее стали книги о психологической устойчивости и философия австрийского психиатра Виктора Франкла, который писал о поиске смысла жизни даже в самых сложных обстоятельствах.

"Не обязательно этот смысл должен быть глобальным. Этот смысл может быть в детях. Я всегда думаю о том, что хочу увидеть, как мой младший сын окончит школу", – поделилась Екатерина.

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Напомним, Катерина Осадчая воспитывает троих сыновей. Старший Илья родился в 2002 году от предыдущих отношений ведущей с бизнесменом Олегом Полищуком. В 2017 году Осадчая вышла замуж за телеведущего Юрия Горбунова, с которым у нее есть двое младших сыновей – Иван и Даниил.

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