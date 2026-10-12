''Бездарности годами делили страну''. Феликс Редька, которого ''отменили'' в трех украинских городах, анонсировал ''разоблачение'' звезд-псевдопатриотов

Стендап-комик Феликс Редька, чьи концерты отменили во Львове, Хмельницком и Ивано-Франковске, пообещал рассказать, что происходит за кулисами украинской культурной сферы. Юморист обвинил неназванных коллег в том, что они годами раскалывали общество, прикрываясь патриотизмом, и настраивали аудиторию против других украинцев.

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В Instagram Редька опубликовал пост, в котором заявил, что его оппоненты не смогли победить благодаря таланту, поэтому прибегли к критике. Кого именно он имеет в виду, комик не уточнил, однако пообещал раскрыть, "как все работает изнутри".

"Бездарности решили, что не могут победить меня благодаря таланту, поэтому воспользовались своим единственным навыком – кенсельнуть на крысу. Годами делили страну, прикрываясь вышиванками и сборниками Сосюры, стигматизировали целые группы людей, дрессировали свою аудиторию на нападения на других украинцев", – возмутился Редька.

По мнению комика, резкая защита украинского языка, культуры и идентичности только вредила стране: "На самом деле, разрушали, а не развивали бесценную украинскую культуру, взяв ее в заложники и эксплуатируя ради мелочных интересов. Задр*чили очкарика? Получите. Пора показать, как все это работает изнутри".

Почему отменили концерты Феликса Редьки

Скандал разгорелся после того, как стало известно об отмене выступления Редьки во Львове. Комик должен был выйти на сцену 29 октября в рамках тура "Одиссея", однако концерт не состоится. Активист Тарас Хавунка напомнил о предыдущих заявлениях стендапера в защиту русского языка, его критике сноса памятника Михаилу Булгакову и высказываниях об украинской деколонизации.

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После резонанса Центр Довженко объявил об отмене мероприятия. Впоследствии стало известно, что выступления юмориста не состоятся также в Хмельницком и Ивано-Франковске. По словам самого Редьки, в Хмельницком отмену объяснили неисправностью оборудования, а в Ивано-Франковске организаторы сослались на его спорные взгляды.

Главные истории дня

Решение организаторов разделило пользователей соцсетей. Часть аудитории поддержала отмену концертов, вспомнив спорные высказывания комика. Другие встали на его защиту, утверждая, что он создает украинский культурный продукт, а также перечисляет часть заработанных на выступлениях средств на поддержку украинских военных. Якобы этого не делают его коллеги, которые не апеллируют к российским нарративам.

Другие скандалы Феликса Редьки

В 2025 году командир 2-го штурмового батальона Третьей отдельной штурмовой бригады Дмитрий Кухарчук призвал Службу безопасности Украины проверить комика после его "шутки" о князе Владимире Великом.

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Во время одного из выступлений Редька рассказал о спорных эпизодах из биографии крестителя Руси и назвал его нецензурным словом. Кухарчук расценил это как манипулирование историей и заявил, что подобные высказывания могут дискредитировать прошлое украинского государства.

"Друг рассказывает мне, что Владимир Великий начал свою политическую карьеру с того, что собрал войско и отправился в Полоцкое княжество. Там на глазах у местного князя изнасиловал его дочь, свою будущую жену, после чего отрезал ему голову. Улыбается и говорит: "Кстати, так на свет появился Ярослав Мудрый". Я это слышу и говорю: "Евгений, и этот п*дар у нас на гривнах?" – высказался Феликс Редька.

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OBOZ.UA писал, что в 2024 году стендап-комик также подвергся критике из-за своей позиции по поводу русского языка. Он встал на защиту родителей, которые продолжают общаться с детьми на русском. По мнению юмориста, каждая семья должна самостоятельно решать, на каком языке говорить, а давление на русскоязычных украинцев не поможет изменить ситуацию.

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"То, что люди в быту разговаривают на том языке, на котором им комфортно, – это их право. Меня очень раздражает, когда в Твиттере пишут: "Почему они разговаривают со своими детьми на русском языке? Я сидела в кафе с детьми..." Это не должно тебя волновать. Это не твой ребенок, это не твоя жизнь. Он сам разберется. Если в результате этого ребенок не будет знать украинского языка и будет испытывать трудности, например, при поступлении в университет, в учебе или в социализации, эта ответственность будет лежать на том человеке и том ребенке, когда он уже станет совершеннолетним", – объяснял он свою позицию.