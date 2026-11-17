У американских супермоделей Беллы и Джиджи Хадид будет мачеха, биография которой тесно связана с Россией. 78-летний отец знаменитостей – девелопер Мохамед Хадид – объявил о помолвке с 43-летней уроженкой Москвы, предпринимательницей и телеведущей Кени Сильвой.

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О решении перевести отношения на новый уровень пара сообщила изданию Vogue Arabia. Мохамед Хадид сделал предложение Кени Сильве в одном из их любимых ресторанов в Беверли-Хиллз (США), устроив настоящий сюрприз. Девелопер сказал возлюбленной красиво одеться, ведь они "будут праздновать". Сильва подумала, что вечер будет посвящен ее награде в номинации "Лучшее ток-шоу", но все оказалось иначе.

"Я никогда не была человеком, которому нужны шумные мероприятия или грандиозные жесты, чтобы чувствовать себя любимой. Для меня всегда важнее всего была искренность, которая за ними стоит. Иногда самые прекрасные моменты в жизни – это те, о которых ты даже не догадывалась, что мечтаешь", – прокомментировала предложение руки и сердца поклонница РФ.

Кени Сильва с восторгом рассказала о том, что Мохамед Хадид всегда старается воплощать ее мечты в жизнь, поддерживает все ее амбиции и не пытается "подрезать крылья". Со своей стороны, девелопер заявил, что очень быстро влюбился в невесту, и публично похвалил ее за "простоту и любовь к жизни". Что интересно, во время публичных комплиментов друг другу пара ни словом не обмолвилась о связях предпринимательницы со страной-агрессором.

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"Темные пятна" в биографии будущей мачехи Беллы и Джиджи Хадид

Кени Сильва родилась в Москве. В столице России она получила степень бакалавра по бизнесу, а в подростковом возрасте начала развивать там карьеру модели. Как рассказывала Сильва, в 14 лет она уговорила маму разрешить ей посещать модельную школу, чтобы "стать увереннее в себе, научиться наносить макияж, ходить по подиуму и фотографироваться". Вскоре она подписала контракт с одним из московских агентств.

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"С раннего возраста я была очень взрослой не по годам, а модельный бизнес дал мне свободу и возможность жить в разных уголках мира и путешествовать", – рассказывала невеста Мохамеда Хадида.

Некоторое время Кени Сильва жила в Милане (Италия), в 19 лет переехала в Калифорнию (США), но при этом не отказалась от поездок в страну-агрессора. В сентябре 2022 года, когда уже шла полномасштабная война, она приехала в Москву. Как отмечает SCMP, тогда Кени Сильва даже опубликовала в соцсетях пост с подписью: "Сделано в России с любовью. Добро пожаловать домой". Любопытно, что сейчас эта публикация исчезла из ее профиля в Instagram.

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Теперь Кени Сильва оставила модельный бизнес позади: сначала она занималась дизайном одежды, а затем построила карьеру в сфере недвижимости. Она также написала книгу о разводе и засветилась в реалити-шоу "Настоящие домохозяйки округа Ориндж".

У Кени Сильвы двое детей от предыдущего брака, и, похоже, ей удалось поладить со звездными дочерьми жениха, которые ненамного младше нее.

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