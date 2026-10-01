Родители на сцене, они – в окопах: дети каких украинских звезд пошли защищать Украину и кто из них уже вернулся с фронта

1 октября в Украине отмечают один из важнейших государственных праздников – День защитников и защитниц. Эта дата посвящена каждому гражданину нашей Родины, который после начала террористической российской агрессии оставил привычную жизнь в прошлом и смело начал отстаивать независимость родной страны. В ряды украинской армии вступили и многие дети отечественных звезд, несмотря на то, что их родители продолжают выступать на сцене.

Видео дня

Некоторые потомки знаменитостей по сей день продолжают выполнять задачи на поле боя, а кто-то уже вернулся с фронта. К сожалению, некоторым из них пришлось особенно ощутить на себе всю жестокость врага, ведь они получили серьезные ранения. OBOZ.UA расскажет, кто из детей звезд пошел защищать Украину.

Дмитрий Харчишин

Старший сын лидера группы "Друга ріка" Валерия Харчишина получал образование на философском факультете и отрицательно относился к оружию и военному делу, однако 24 февраля 2022 года его жизнь кардинально изменилась. Он вступил в армию, где сначала служил сапером на северном направлении, занимаясь минированием и разминированием, а впоследствии прошел офицерские курсы. Дмитрий получил звание лейтенанта.

Как рассказывал Валерий Харчишин весной этого года, его сын перевелся в Житомирский военный институт. Там он занимается подготовкой других защитников.

Богдан-Гордий Бенюк

Сын народного артиста Украины Богдана Бенюка встал на защиту Родины в 27 лет. Первым о его мобилизации рассказал коллега легендарного актера Сергей Калантай, а позже подробности службы потомка раскрыл и сам знаменитый актер.

РЕКЛАМА

"Он учился в аспирантуре – доктор философских наук. Он защитил диссертацию 4 сентября, а 8-го уже был в Запорожье. На тот момент парню было 27 лет. Что я могу сказать? Он делает свой выбор. У него была беременная жена, и он идет. Какие слова найти, чтобы сказать взрослому человеку? Но он идет и находится там. Дай Бог, чтобы он долгое время делал свое дело и одержал победу", – поделился Богдан Бенюк.

Главные истории дня

Сергей Кондратюк

Старший сын продюсера Игоря Кондратюка ушел на войну добровольцем в 2023 году. Ведущий рассказывал, что Сергей планировал проходить службу в одной части, однако после обучения его направили в 46-ю отдельную аэромобильную бригаду Десантно-штурмовых войск.

Игорь Кондратюк долгое время не упоминал о мобилизации сына в публичном пространстве, но после упреков о том, что его семья "уклоняется" от службы, поставил все точки над "i".

РЕКЛАМА

Роман Скрипка

Лидер группы "Вопли Видоплясова" Олег Скрипка рассказал, что его старший сын Роман ушел на фронт, чтобы отстаивать независимость Украины, в сентябре 2026 года. Певец не раскрывал никаких подробностей о том, в какой части или на каком направлении проходит службу Роман, лишь подчеркнул, что тот подписал контракт.

Тогда же артист отметил, что его сын скоро вернется домой, из-за чего некоторые пользователи сети решили упрекнуть военного в увольнении из армии. Эту критику Роман Скрипка не оставил без ответа: "Я – тот самый "сын Скрипки", который мобилизовался, служил в боевой бригаде и выполнял непосредственно боевые задачи. Сейчас я демобилизовался и имею законное основание на отсрочку... Зато уклонист из Америки Денис (речь идет о мужчине, который упрекнул в демобилизации. – Ред.), к счастью, лучше знает, как проходит служба в ВСУ, и только хочет нажиться на пиаре".

РЕКЛАМА

Иван Пелих

До начала войны сын украинского телеведущего Игоря Пелиха, который погиб в трагическом ДТП 8 мая 2009 года в Киеве, учился на режиссера. Однако 24 февраля 2022 года он бросил учебу и вступил в армию. Сначала Иван Пелих служил в территориальной обороне Киева, а затем отправился на фронт. Он воевал на Бахмутском и Курском направлениях и принимал участие в боях за Лисичанск.

РЕКЛАМА

В настоящее время Иван Пелих является командиром отделения ударных беспилотных авиационных комплексов. В 2024 году он был удостоен награды Министерства обороны за службу и вклад в защиту страны.

Даниил Моисеев

Сын актрисы Римы Зюбиной принял решение встать на защиту Украины в 2024 году. Он самостоятельно обратился в центр рекрутинга и выбрал желаемый род войск, но сначала не смог попасть в это подразделение. Это стало для Даниила Моисеева стимулом более усердно готовиться к службе – он начал больше тренироваться и осваивал работу с дронами с помощью специальных компьютерных программ. В 2025 году он официально вступил в ряды ВСУ.

РЕКЛАМА

Ярослав Грубич

Сын телеведущего Константина Грубича пошел в армию в начале 2025 года. Уже в июле ему пришлось пережить на фронте страшное – оккупанты нанесли удар по личному составу ВСУ, в результате чего Ярослав Грубич лишился руки.

РЕКЛАМА

Ранее OBOZ.UA сообщил, что победитель шоу "Холостячка" с Златой Огневич Андрей Задворный ушел на войну.

РЕКЛАМА