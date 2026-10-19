Барбра Стрейзанд, имеющая украинские корни, раскритиковала Трампа за ''восхищение Путиным'' и ''бессмысленную'' войну с Ираном

Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
RU
UA
Картина дня
RU
UA
Картина дня
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
Горячие темы
сбит российский самолетРоссийская тактическая авиация входит в неотвратимое пике: что показали удары Украины по аэродромам врагаРоссия уничтожила крупный дата-центр в Киеве. Иллюстративное фото.Россия уничтожила крупный дата-центр в Киеве: что будет со связью и интернетом"Европа не может позволить себе ждать": в The Telegraph объяснили, как остановить Путина и защитить Украину"Европа не может позволить себе ждать": в The Telegraph объяснили, как остановить Путина и защитить УкраинуУкраинцы с Дією в телефоне могут оформить базовую выплатуУкраинцы с Дією в телефоне могут оформить базовую выплату: какие правилаБудет свежий укроп всю зиму: как выращивать его на подоконникеБудет свежий укроп всю зиму: как выращивать его на подоконникеПутин и Си Цзиньпин"Путин становится все слабее": Кулеба объяснил позицию Китая по поводу войны в УкраинеВ Кремле допустили встречу Путина, Трампа и Си Цзиньпина: говорить могут о войне в Украине – WSJВ Кремле допустили встречу Путина, Трампа и Си Цзиньпина: говорить могут о войне в Украине – WSJИллюстрация — Петер Мадяк и Роберт ФицоВ ЕС выступили против выделения Украине 70 млрд евро: какие страны отказались давать деньги"Редко говорила, что война сделала со мной изнутри": Свитолина объявила о разводе с Монфисом"Редко говорила, что война сделала со мной изнутри": Свитолина объявила о разводе с Монфисом"У нас есть много доказательств": премьер-министр Албании обвинил Россию и Иран в подстрекательстве к протестам в стране"У нас есть много доказательств": премьер-министр Албании обвинил Россию и Иран в подстрекательстве к протестам в стране

Барбра Стрейзанд, имеющая украинские корни, раскритиковала Трампа за "восхищение Путиным" и "бессмысленную" войну с Ираном

Катерина ГалущенкоКатерина Галущенко
Time to read2 мин
icon 345
Барбра Стрейзанд, имеющая украинские корни, раскритиковала Трампа за "восхищение Путиным" и "бессмысленную" войну с Ираном
Барбра Стрейзанд, имеющая украинские корни, раскритиковала Трампа

Американская актриса и певица Барбра Стрейзанд, чьи предки эмигрировали в США из Украины, раскритиковала президента Дональда Трампа за его восхищение российским диктатором Владимиром Путиным. Звезда поставила под сомнение мотивы американского лидера, который начал войну с Ираном, и намекнула на его симпатии к главе Кремля.

В коротком посте в Threads Стрейзанд упомянула о российском вторжении в Украину и поинтересовалась, не связана ли военная кампания Трампа против Ирана с его личными симпатиями к Путину. Ее слова вызвали бурную реакцию зарубежных пользователей, часть которых также обвинила президента США в потакании России.

Барбра Стрейзанд, имеющая украинские корни, раскритиковала Трампа за ''восхищение Путиным'' и ''бессмысленную'' войну с Ираном

Заявление Стрейзанд. Источник: скриншот

"Трамп настолько восхищается Путиным, даже после его вторжения в демократическую Украину. Может быть, именно поэтому он начал эту бессмысленную войну с Ираном?" – написала актриса.

Читайте также
Ирена Ремик КалдашИрена Ремик Калдаш
icon 49,3 т.
"Им нужно к психиатру!" Автор Капитошки и Петрика П'яточкина – об украинском языке, переезде в Германию и детях, которые различают КАБы и "Шахеды"
icon 49,3 т.
"Им нужно к психиатру!" Автор Капитошки и Петрика П'яточкина – об украинском языке, переезде в Германию и детях, которые различают КАБы и "Шахеды"
Катерина ГалущенкоКатерина Галущенко
icon 7,5 т.
59-летний Филипп Киркоров уже спланировал собственную смерть: путинист Басков тонко подколол его. Видео
icon 7,5 т.
59-летний Филипп Киркоров уже спланировал собственную смерть: путинист Басков тонко подколол его. Видео
Катерина ГалущенкоКатерина Галущенко
icon 3,9 т.
Супермодель Синди Кроуфорд впервые прокомментировала смерть 27-летнего сына и показала его редкое фото
icon 3,9 т.
Супермодель Синди Кроуфорд впервые прокомментировала смерть 27-летнего сына и показала его редкое фото

В комментариях пользователи высказали предположение, что конфликт на Ближнем Востоке мог быть выгоден Москве. В частности, один из них обратил внимание на влияние войны на мировые цены на нефть – один из главных источников доходов российского бюджета. По его мнению, подорожание энергоносителей могло помочь российской экономике, а дальнейшее ослабление ограничений на продажу российской нефти лишь усилило этот эффект.

Барбра Стрейзанд, имеющая украинские корни, раскритиковала Трампа за ''восхищение Путиным'' и ''бессмысленную'' войну с Ираном

Комментарии пользователей. Источник: скриншот

Другие пользователи высказывались еще резче. "Трамп – бездушный человек и садист. Вот почему", – написал один из пользователей. Другой назвал президента США предателем, а еще один заявил, что вся его администрация должна оказаться в тюрьме из-за своих действий.

Некоторые также высказали предположение, что война могла отвлечь внимание общественности от скандала вокруг документов по делу Джеффри Эпштейна.

Барбра Стрейзанд, имеющая украинские корни, раскритиковала Трампа за ''восхищение Путиным'' и ''бессмысленную'' войну с Ираном

Комментарии пользователей. Источник: скриншот

Некоторые пользователи согласились с намеком Стрейзанд на то, что Трамп восхищается российским диктатором и может стремиться подражать его стилю правления. "Безусловно! На 100 процентов он обожает Путина и хочет стать таким же диктатором, как он", – написал один из них.

Отметим, что Барбра Стрейзанд не впервые публично поддерживает Украину. Ее бабушка и дедушка по отцовской линии эмигрировали в США из Украины. В частности, происхождение семьи артистки связывают с Бережанами в Тернопольской области.

24 февраля 2022 года, в день начала полномасштабного вторжения России, Стрейзанд осудила военную агрессию Путина и российскую пропаганду. Тогда она написала, что ее сердце разрывается от боли за украинцев, которые борются против российской агрессии, а заявления Кремля о "денацификации" Украины назвала величайшей ложью века.

Барбра Стрейзанд, имеющая украинские корни, раскритиковала Трампа за ''восхищение Путиным'' и ''бессмысленную'' войну с Ираном

Барбра Стрейзанд помогает Украине

Впоследствии артистка стала послом фандрайзинговой платформы UNITED24, созданной для поддержки Украины, и общалась с президентом Владимиром Зеленским.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о 5 интересных фактах о Барбре Стрейзанд, которой восхищался Чарльз III, а фанаты называли "муравьедом".

Похожие темы
Война в УкраинезвездыполитикаСШАБарбара СтрейзандБарбара СтрейзандДональд ТрампДональд ТрампВладимир ПутинВладимир Путин
facebook0

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber.
Не ведитесь на фейки!

ПодписатьсяПодписаться