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Балерина Волочкова окончательно выжила из ума и "отправила" своего врага воевать в Украине, где живет ее родня

Анастасия КакунАнастасия Какун
Time to read3 мин
330
Балерина Волочкова окончательно выжила из ума и "отправила" своего врага воевать в Украине, где живет ее родня
Анастасия Волочкова захотела отправить своего бывшего директора на "СВО"

Российская балерина Анастасия Волочкова окончательно потеряла здравый рассудок и решила использовать кровавую полномасштабную войну как метод мести врагам. Танцовщица начала требовать отправить в зону так называемой "СВО" своего экс-директора Максима Николаева, с которым недавно сильно поскандалила.

На личной странице в Instagram Волочкова прямо призвала представителей военного комиссариата "обратить внимание" на бывшего члена своей команды. Желание "насолить" Николаеву балерина поставила выше любых моральных ценностей, ведь "отправила" его воевать в Украину, где у нее есть родственники.

Балерина Волочкова окончательно выжила из ума и ''отправила'' своего врага воевать в Украине, где живет ее родня

Волочкова решила отправить Николаева на войну против Украины. Источник: Скриншот

"Я исполняю свой профессиональный долг на сценах России уже 30 лет. Что касается этого пришманделка Максима – его место не в сплетнях, а в армии и на "СВО"! Где военкомат? Он призывного возраста. Обратите внимание!", – заявила танцовщица.

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Однако в таком заявлении росмедиа заметили один нюанс. Официально в РФ призывной возраст для прохождения военной службы составляет от 18 до 30 лет, а Максиму Николаеву уже 33.

Так цинично отомстить бывшему директору Анастасия Волочкова решила за то, что он якобы ее предал. Балерина заявила, что взяла Николаева на работу исключительно из жалости. Она доверяла ему как другу, возила отдыхать за границу за свой счет, а в итоге получила нож в спину.

"Я передала бразды правления человеку, которого считала другом. Он взял у организатора моего концерта в Краснодаре больше денег, чем было оговорено, хотя мне гонорар даже не выплатили! Я тебя на Мальдивы бесплатно отвезла? Отвезла. Ты там селфи делал, хвастался. Как тебе не стыдно?", – пожаловалась танцовщица.

Балерина Волочкова окончательно выжила из ума и ''отправила'' своего врага воевать в Украине, где живет ее родня

Балерина со скандалом разорвала сотрудничество со своим директором. Источник: Росмедиа

По словам Волочковой, Николаев фактически сорвал логистику ее выступления: не предоставил контакты организаторов и совершенно ничего не рассказал о трансфере и условиях проживания. Кроме того, как заявила балерина, концертный директор "вмешивался в дела ее семьи", чего она больше не могла терпеть.

Со своей стороны Николаев не признал вины ни по одному из обвинений и в ответ набросился на танцовщицу: "Анастасия Волочкова нестабильна. Сегодня она летит в Краснодар, а завтра – нет. Сегодня мы работаем, а завтра – нет. Моя ошибка в том, что я не подписал с ней никаких документов – все строилось на дружеских отношениях. Денег я взял ровно столько же, сколько и в прошлый раз".

Родственники скандальной балерины в Украине

Анастасия Волочкова строит образ ура-патриотки благодаря заявлениям о любви к России и поддержке диктатора Владимира Путина, тогда как о родне в Украине, которая живет под гнетом российского террора, предпочитает совсем не вспоминать. Родной дядя балерины Анатолий Волочков вместе с женой живет в одном из прифронтовых сел Запорожской области. Во время жестоких российских атак супругам приходится прятаться в старом сарае, а питаются они тем, что вырастили на огороде.

Балерина Волочкова окончательно выжила из ума и ''отправила'' своего врага воевать в Украине, где живет ее родня

Родной дядя Волочковой живет в Запорожской области. Источник: Суспільне

Как делился Анатолий Волочков, он не общается ни с родным братом, который живет в Санкт-Петербурге, ни с племянницей. Последний раз мужчина видел Анастасию Волочкову в 2004 году во время ее концерта. Правда, подойти к балерине он не смог, потому что "там была охрана и своя машина была".

Сама танцовщица в публичном пространстве говорила о том, что большинство ее родственников по отцовской линии живут в Запорожье, еще в 2012 году. Она упоминала дедушку и бабушку, но о дяде не обмолвилась ни словом.

Стоит отметить, что в 2022 году появилась информация о том, что тогдашний бойфренд Анастасии Волочковой – Сергей Кузнецов – находился в розыске на территории Украины за террористический акт с применением оружия. В 2014-м боевик "ДНР" возглавлял движение в Запорожье, которое распространяло пророссийские нарративы.

Балерина Волочкова окончательно выжила из ума и ''отправила'' своего врага воевать в Украине, где живет ее родня

Бывший бойфренд Волочковой находился в розыске в Украине. Источник: Instagram/volochkova_art

Позже он все же оказался за решеткой, однако в России. Кузнецову грозило от 8 до 10 лет лишения свободы за серьезное избиение жены. Однако судьба бывшего Волочковой сложилась трагичнее – он якобы повесился в камере следственного изолятора.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что в сети всплыло интервью Волочковой за 2014 год, где она в Киеве осуждает путинистов.

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