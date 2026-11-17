Австралийская группа breathe., которая этим летом впервые выступила в Украине, выпустила песню "There’s A Way Out Of Here", которую посвятила украинскому народу. Музыканты отметили, что написали ее именно для нас, чтобы попытаться подарить "хоть немного надежды даже в самые черные времена".

Видео дня

Об этом группа сообщила на своей странице в Instagram. Клип на новую песню австралийцы сняли во время путешествия в Украину, показав в нем некоторых из тех людей, которых встретили в этой поездке.

"В июле 2026 года мы решили, что пришло время приехать лично: мы отправились в Украину, чтобы дать два концерта, а все вырученные средства направить на поддержку жизни в Украине. Во время поездки мы сняли этот музыкальный клип вместе с некоторыми из тех замечательных людей, которых встретили. Людей, которые встретили нас с такой добротой и любовью, несмотря на все, что им приходится переживать из-за российского вторжения", – говорится в публикации.

Полную версию клипа на песню "There’s A Way Out Of Here" дуэт опубликовал на своем YouTube-канале.

"Сегодня мы делимся этим видео с миром. Это посвящение нашим друзьям там, их индивидуальности и человечности", – отметили breathe.

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Как сообщал OBOZ.UA, этим летом дуэт breathe. из Австралии преодолел почти 15 тысяч километров из Сиднея в Киев ради выступления перед украинской аудиторией. Участники группы Эндрю Грант и Шон Уокер не планировали давать в этом году никаких концертов, но для украинцев сделали исключение.

История об украинских поклонниках, которые в прошлом году более 20 часов добирались автобусом до Варшавы на их концерт, настолько впечатлила breathe., что на этот раз они сами приехали в Киев и Львов.

Главные истории дня

Во время концерта на Atlas Festival дуэт ненадолго поставил музыку на паузу ради важного послания украинцам. На большом экране показали видео, которое для зрителей Atlas Festival записали друзья музыкантов со всего мира. Со сцены прозвучали слова поддержки украинцам и искреннего восхищения их силой и стойкостью.

Во время своего визита в Украину музыканты открыто писали об ужасах войны и выражали безусловную поддержку украинскому народу.

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"В ночь перед фестивалем более 40 баллистических ракет обрушились на Киев, некоторые из них – всего в нескольких километрах от нашего отеля. Одна наша бессонная ночь – ничто по сравнению с тем, что переживают украинцы в эти годы", – отмечали они.

Эндрю Грант сделал татуировку с украинским словом "єдність". А фото с концерта breathe. в Киеве стало обложкой их нового альбома. По словам музыкантов, снимок передает человечность, надежду, грусть, силу и любовь – те же чувства, которые отражает и сам альбом.