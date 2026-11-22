Певец Артем Пивоваров, вероятно, впервые стал отцом. Новую волну слухов о пополнении в семье артиста спровоцировала его свежая публикация: исполнитель показал, как играет в новую GTA 6, однако внимание пользователей привлекла совсем не видеоигра, а праздничные декорации на заднем плане.

Видео дня

В кадр, опубликованный в InstaStories, попало немало воздушных шаров голубого и розового цветов. В Threads предположили, что они могли быть частью декораций для встречи женщины из роддома, а значит, жена музыканта Дарья Пивоварова, вероятно, уже родила первенца.

Автор поста обратила внимание на декор и предположила, что он может быть связан с рождением дочери, хотя на снимке также есть синие шары.

"Обратила внимание на шарики. И мне вспомнилось, что такие шарики делают для женщины, которая возвращается домой из роддома. Так что Даша все-таки уже родила, может, не прямо сейчас, а, возможно, недавно, но наш Артем все же стал отцом. И эти облачка справа точно такие, какие делают для таких событий. И розовые – будто у него доченька", – написала пользовательница.

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Другие комментаторы тоже решили, что появление таких украшений в кадре может быть неслучайным. "Думаю, Тема знал, что делает, выставляя фото с такими шариками, все знают, что такие шарики обычно дарят на выписку", – говорится в одном из постов.

Однако пока это лишь предположения фанатов. Сам Артем Пивоваров не сообщал о рождении ребенка, да и о беременности любимой молчал.

Главные истории дня

Слухи о возможном отцовстве певца появились не впервые. Еще летом 2026 года блогер-сплетник Богдан Беспалов сообщил, что артист якобы готовится стать отцом. Тогда он ссылался на информацию от своих инсайдеров, однако подробностей не раскрывал.

До этого поклонники обратили внимание на видео с Atlas Festival, где Дарья появилась в объемном черном платье и держала руки на животе. Некоторые зрители предположили, что таким образом она могла скрывать беременность.

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Пара также долгое время не комментировала слухи о тайной свадьбе. Поводом для них стала смена фамилии Дарьи Чередниченко на Пивоварову в реестре физических лиц-предпринимателей. Как ранее выяснил OBOZ.UA, соответствующие изменения внесли 10 июня 2026 года. Кроме того, Артем и Дарья зарегистрированы по одному адресу в Ирпене.

Ранее OBOZ.UA писал, что Александр Кривошапко объявил о беременности третьей жены, и рассказывал, что известно о первой дочери звезды "Х-Фактора" и как она выглядит.