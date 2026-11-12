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Ариана Гранде привела возлюбленного на красную дорожку после воссоединения: причина 10-летнего разрыва и что теперь с ее хитом о бывших

Катерина ГалущенкоКатерина Галущенко
Time to read2 мин
420
Ариана Гранде привела возлюбленного на красную дорожку после воссоединения: причина 10-летнего разрыва и что теперь с ее хитом о бывших
Ариана Гранде привела возлюбленного на красную дорожку после воссоединения

Американская певица Ариана Гранде впервые появилась на красной дорожке со своим бывшим парнем Рики Альваресом, с которым возобновила романтические отношения после десятилетнего перерыва. Влюбленные вместе посетили премьеру фильма "Знакомство с Факерами" в Нью-Йорке (США).

Как отмечают в People, до этого Гранде и Альварес уже делились совместными фотографиями в соцсетях, однако теперь впервые вместе позировали перед фотографами на официальном мероприятии.

Ариана Гранде привела возлюбленного на красную дорожку после воссоединения: причина 10-летнего разрыва и что теперь с ее хитом о бывших

Ариана Гранде впервые появилась на красной дорожке со своим бывшим парнем Рики Альваресом. Источник: instagram.com/arianagrande

Для выхода в свет 33-летняя артистка выбрала бело-серое клетчатое платье с цветочными деталями на верхней части и длинной юбкой. Волосы она собрала в хвост, дополнив прическу белым бантом. Ее 35-летний избранник появился в черном блейзере, белой рубашке и джинсах. На фотографиях пара обнималась, улыбалась друг другу и не скрывала нежности.

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Слухи о возобновлении их романа появились еще в июне 2026 года, когда бывших влюбленных заметили вместе во время обеда в Остине (США). В августе певица фактически подтвердила отношения, опубликовав совместные снимки.

Ариана Гранде привела возлюбленного на красную дорожку после воссоединения: причина 10-летнего разрыва и что теперь с ее хитом о бывших

Слухи о возобновлении их романа появились еще в июне 2026 года. Источник: instagram.com/arianagrande

Впервые роман между артисткой и танцором завязался в 2015 году. Альварес тогда работал в команде Гранде и сопровождал ее во время концертного тура The Honeymoon Tour. Однако уже в июле 2016-го пара рассталась.

Тогда источник E!News сообщил, что инициатором расставания была именно Ариана. Причиной стала не измена и не серьезный конфликт, а трудности в отношениях. При этом бывшие партнеры остались друзьями.

Ариана Гранде привела возлюбленного на красную дорожку после воссоединения: причина 10-летнего разрыва и что теперь с ее хитом о бывших

Гранде в августе публиковала фото с бойфрендом. Источник: instagram.com/arianagrande

Теперь, спустя десять лет, Гранде не только вернула бывшего в свою жизнь, но и начала менять посвященные ему строки собственного хита Thank U, Next. В композиции, вышедшей в 2018 году, певица вспоминала Альвареса словами: "Написала несколько песен о Рики / Теперь слушаю и смеюсь".

Во время тура Eternal Sunshine артистка несколько раз меняла вторую часть этого куплета. В частности, на концерте в Остине она спела: "Я знаю, что он до сих пор меня поддерживает", а в Бруклине – "Мы всегда находим дорогу назад".

Особенно выразительный вариант Гранде исполнила во время заключительного лондонского концерта в сентябре. Вместо оригинальных слов она спела: "Я пытаюсь сделать его последним". Публика встретила изменение текста громкими аплодисментами, к которым присоединились и танцоры певицы.

Ариана Гранде привела возлюбленного на красную дорожку после воссоединения: причина 10-летнего разрыва и что теперь с ее хитом о бывших

Гранде в августе публиковала фото с бойфрендом. Источник: instagram.com/arianagrande

К слову, после выхода Thank U, Next Альварес отреагировал на упоминание о себе в песне. Тогда он опубликовал видео, на котором слушал композицию с довольно красноречивым выражением лица, а позже написал: "Ничего, кроме благодарности. Спасибо, следующий... (Хотя эти песни – просто бомба... не за что)".

Ранее OBOZ.UA писал, что Ариана Гранде напугала фанатов экстремальной худобой.

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