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Анна Саливанчук, которая развелась с нардепом от "Слуги народа", назвала сумму, которую должен зарабатывать ее будущий муж: занято ли сердце актрисы

Анастасия КакунАнастасия Какун
Time to read2 мин
546
Анна Саливанчук, которая развелась с нардепом от "Слуги народа", назвала сумму, которую должен зарабатывать ее будущий муж: занято ли сердце актрисы
Анна Саливанчук раскрыла, сколько должен зарабатывать ее будущий муж. Источник: instagram.com/salivanchuk.anna

Украинская актриса Анна Саливанчук откровенно рассказала, какого мужчину видит рядом с собой после развода с народным депутатом от партии "Слуга народа" Александром Божковым. Для звезды телесериала "Однажды под Полтавой" важно финансовое положение потенциального партнера, ведь она не сможет уважать того, кто будет зарабатывать меньше нее.

Саливанчук хочет, чтобы доход ее будущего мужа составлял не менее 10 тысяч долларов (около 452 970 грн). Таким откровением артистка поделилась в проекте "Мама одобряет".

"Для меня важно, чтобы мужчина зарабатывал немного больше, чем я. Мужчина должен зарабатывать больше, чтобы я его уважала. Для меня мужчина – это бог. Я буду для тебя все делать. Но если он будет зарабатывать меньше, я не смогу его уважать. Какое-то время я могу любить, а потом пойму: он не может решить для меня какие-то вопросы. Он должен зарабатывать минимум $10 тысяч", – сказала знаменитость.

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Кроме того, Анна Саливанчук подчеркнула, что любит, когда партнер дарит ей подарки. Актриса убеждена: если мужчина тратит на женщину деньги, значит, у него серьезные планы на развитие их романа.

Анна Саливанчук, которая развелась с нардепом от ''Слуги народа'', назвала сумму, которую должен зарабатывать ее будущий муж: занято ли сердце актрисы

Анна Саливанчук рассказала, каким видит своего будущего мужа. Источник: Скриншот

Как подчеркнула знаменитость, она никогда не стремилась строить историю любви с кем попало, поэтому готова ждать достойного избранника не один год. Сейчас, похоже, найти "своего" человека ей не удалось.

"Я всегда точно знаю, что мне нужно. Я могу подождать два, три, четыре года. Не вопрос. Я еще не замужем, не влюблена, потому что жду того человека, которого хочу головой. Я готова подождать и знаю, что эта красивая женщина дождется", – подчеркнула актриса.

Анна Саливанчук, которая развелась с нардепом от ''Слуги народа'', назвала сумму, которую должен зарабатывать ее будущий муж: занято ли сердце актрисы

Сейчас сердце актрисы свободно. Источник: instagram.com/salivanchuk.anna

Стоит отметить, что Анна Саливанчук заявила о том, что ее сердце свободно, примерно через четыре месяца после того, как рассказала о новом романе. Она воздержалась от какого-либо описания тогдашнего избранника, а лишь лаконично произнесла: "У меня не было отношений 3,5 года. Только сейчас у меня есть что-то похожее на отношения". Однако, вероятно, эта история не получила счастливого финала.

Развод звезды "Однажды под Полтавой"

Анна Саливанчук публично сообщила о расторжении восьмилетнего брака с Александром Божковым весной 2024-го, хотя официально точку в отношениях они поставили еще в 2023-м. Одной из главных причин развода знаменитость называла то, что у нее и нардепа были разные семейные ценности.

"Мой бывший муж родом из Мариуполя. Когда мы впервые приехали к моим родным, он искренне удивлялся: почему все такие веселые, почему все так рады видеть друг друга. Мою маму сначала даже считал немного странной – она постоянно улыбалась. Потом приехал домой и рассказывал родителям о "людях, у которых всегда все хорошо", – говорила актриса в интервью OBOZ.UA.

Анна Саливанчук, которая развелась с нардепом от ''Слуги народа'', назвала сумму, которую должен зарабатывать ее будущий муж: занято ли сердце актрисы

Анна Саливанчук и Александр Божков расторгли брак в 2023 году. Источник: instagram.com/salivanchuk.anna

Разрыв стал довольно болезненным периодом в жизни Саливанчук, но все же она решила не закрывать сердце для чувств. Знаменитость даже пыталась найти мужчину на сайте знакомств, но ничего хорошего из этого не вышло.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что звезда "Однажды под Полтавой" Саливанчук расплакалась в авто от бессилия после развода.

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