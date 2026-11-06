Анетта Барсивна без маски, киста Насти Каменских и Виталий Козловский в Москве. Интервью с ''королевой Троещины'', которая держит менталку украинцев

Популярная блогер Анетта Барсивна, известная в социальных сетях как "королева Троещины", уже три года поддерживает моральный дух украинцев своими видео в условиях полномасштабной войны. Кроме того, она снимается в клипах и роликах звезд шоу-бизнеса.

Видео дня

В интервью OBOZ.UA Анетта Барсивна рассказала, задумывается ли об отъезде из Киева из-за ежедневных обстрелов, объяснила, почему важно жить сегодняшним днем, и поделилась мыслями о том, что должен делать каждый украинец. Также блогер раскрыла историю создания пародии на Настю Каменских, собравшей более миллиона просмотров, ответила, осуждает ли Виталия Козловского за выступление в Москве в 2014 году, и призналась, от рекламы каких товаров или услуг откажется за любые деньги.

– Анетта Барсивна, ваш юмор – это смесь абсурда и житейской сатиры. Как родилась идея создать именно такой комедийный образ?

– Я не знаю, почему все думают, что у меня комический образ. На самом деле я такая и есть в жизни. Просто иногда могу на "пару гривен" больше сказать. Ну, или на несколько кусков еды больше, если уж на то пошло. А где-то могу и меньше, потому что иногда лучше промолчать. Мужу, например, всегда говорю меньше (улыбается).

Вот так и получается – все идет от чистого сердца. Я не могу назвать это маской или образом. Это я, просто каждый видит меня по-своему. В восприятии каждого отдельного человека я остаюсь собой – такой, какая есть.

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– Вы записываете видео по заранее написанному тексту или это чистая импровизация? Как вам удается сдерживать смех?

– Во-первых, мне не смешно. Я записываю очень серьезное видео. Например, муж забрал телефон. Где тут смешно? Тут плакать надо. Я и так сдерживаю слезы, когда он забирает у меня телефон.

Или вот я нажарила котлет, а он их ест без меры. Из-за этого мне никогда не бывает смешно. Это тоже вопрос, который мне часто задают: "Кто вам пишет сценарий?" Никто и никогда никаких сценариев не пишет. Бывают моменты, когда какой-нибудь ролик приходится записывать дважды, но сценариев как таковых у меня нет. Я просто импровизирую по жизни. Что идет от меня, то и идет.

Главные истории дня

– Ваши фирменные шутки о муже-полукорейце с золотыми зубами, которому вы чуть ли не каждое утро готовите сидор (сленговое слово, означающее сумку с продуктами, съестные припасы), квартире на Троещине, коллекции шуб. Что из этого правда, а что – красивая легенда?

– Все правда. Коллекции шуб есть, мужу готовлю, сидоры собираю. Правда, сейчас я показываю это гораздо реже и не демонстрирую всего, что для него делаю.

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Мои первые видео начинались именно с сидоров. Я каждый день показывала, как их собираю, а люди удивлялись и восхищались: "Боже, как они любят друг друга! Она ему каждый день по 3–4 килограмма еды складывает!" Теперь таких видео стало меньше, хотя время от времени они появляются. Сейчас в моем блоге больше красивых вечерних презентаций, обедов и моих путешествий. Я много отдыхаю, ведь наконец могу себе это позволить. То еду туда, то сюда, общаюсь с людьми...

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Больше всего мне нравится то, что моя аудитория – от школьников третьего-четвертого класса до роскошных женщин почтенного возраста. Иногда иду по улице, а ко мне подходит бабушка, которая направляется в поликлинику. Она узнает меня и говорит: "Аннеточка, там у нас лестница разваливается, плитка упала, надо как-нибудь помочь". Так же и дети, которые возвращаются из школы, бегут мне навстречу с криками: "Анетта Барсивна!"

Эта детская реакция – нечто просто удивительное! Они подбегают с блокнотами, просят автографы. Я смеюсь: "Дети, ну какие автографы?", а они настаивают. Расписывалась и на руках, и даже на подошвах обуви! Меня любят и дети, и взрослые. А все потому, что они чувствуют мою искренность. Я транслирую в мир абсолютную любовь, люди возвращают ее мне, а я вдохновляюсь и отдаю им еще больше!

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– Ваш сын тоже снимает видео в TikTok. Вы его поддерживаете? Хотели бы, чтобы он стал блогером?

– Конечно! Я поддерживаю сына не в том, чтобы он стал блогером, а в том, чтобы он мог проявлять себя. Ведь он у меня тоже творческий, и я знаю, что он на это способен. То же самое и с дочерью. Вижу, что они у меня творческие, открытые дети. И если им это будет нравиться – пожалуйста! Как ни крути, сейчас весь мир вращается вокруг интернета. Если они хотят проявлять себя через блоги и им это по душе, я всегда их поддержу. Ведь это действительно здорово – заниматься тем, что тебе по-настоящему нравится.

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А началось все с того, что сын очень попросил у меня электросамокат! Все вокруг уже катаются на них. Он просил просто невероятно! И вот решил выкладывать видео в TikTok: "Прошу у мамы электросамокат. День первый". И так он просил меня дней 30, каждый день записывая ролики. Я за день слышала об этом миллион раз, а он еще и постоянно записывал эти ролики! Когда начал их выкладывать, они так хорошо "зашли"! Мне многие его ровесники написали: "Когда вы уже купите ему электросамокат?" А их мамы комментировали: "Не смейте покупать электросамокат!" В итоге я сдалась и купила его (смеется).

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– Как ваш муж реагирует на ваши шутки? Ведь, по сути, вы выставляете его дурачком.

– Смотрите, как он может реагировать, если у него нет телефона? Я заблокировала его во всех соцсетях! То, что он раньше видел, – это как я готовлю. Ему, конечно, очень нравилось. Со стороны людей была зависть. Он говорил: "Боже, какие оды тебе поют!" Вот это он и видел.

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А потом, знаете, я пошла на встречу с Павлом Зибровым, танцевала с ним, а он щекотал меня усами. То пошла с Виталием Козловским, то с Дашей Астафьевой... Я где-то там хожу, обнимаюсь, мы уже и по бокалу шампанского выпиваем. Муж начал сильно ревновать. Думаю: зачем ему это? Меньше знаешь – лучше спишь. А я не люблю, когда он много спит, поэтому и заблокировала. Но бывают такие дни, когда я его разблокирую. Это несколько дней в октябре и декабре – такой новогодний подарок.

Так что сейчас он особенно ничего не видит, потому что я ему ничего не показываю. Но люди рассказывают! Однако, знаете, все, что они рассказывают, – это их личное мнение. К тому же они могут что-то и переврать. Поэтому я всегда могу сказать: "Боже, да они врут!" Я могу так выкрутиться. Это очень удобно.

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– Ваша пародия на Настю Каменских и кисту собрала миллионы просмотров. Я лично делилась этим видео в Instagram и, признаюсь, из всех роликов на эту тему, которые видела, именно ваша пародия для меня самая смешная. Как думаете, в чем ее секрет? Писали ли вам или комментировали видео звезды украинского шоу-бизнеса?

– Ой, знаете, когда я выложила этот ролик, то просто увидела столько всего про эту кисту! Мне так стало больно! Эта тема с кистой настолько меня задела, что я решила записать видео. Просто лежала на кровати и сразу записала. Потом встала, досняла еще несколько роликов, потому что все-таки это шло изнутри – эта киста, эта песня.

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Комментировали ли звезды шоу-бизнеса, я не знаю, потому что поток всего этого был настолько большим! Такое со мной бывает: раз в несколько недель какое-нибудь видео набирает миллионы просмотров. Я не могу проконтролировать, кто и что там комментирует, потому что оно очень завирусилось. Но куда бы я ни пришла – будь то кинопремьера или музыкальная платформа, – все вспоминают мое видео про кисту.

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– Одной из ваших последних совместных работ была работа с Виталием Козловским. Недавно я брала интервью у лидера группы "МЕРІ" Виктора Винника, и он довольно резко высказался о певце, в частности сказал, что такие артисты "позорят армию". Вы знали, что Козловский выступал в Москве 9 мая 2014 года? Как считаете, стоит ли оставлять прошлое в прошлом, если человек сегодня придерживается других принципов?

– Думаю, прошлое – это багаж. Нужно смотреть на человека в целом: и на его прошлое, и на настоящее, обращать внимание на нынешние поступки, на то, что он делал в последние годы. А то, что он выступал... Знаете, я этого не знала, такой информацией не владею. А если и выступал – это уже его дело, так поступали многие артисты. На то, что я слушаю его песни, это не повлияло.

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Это была не то чтобы совместная работа, а, можно сказать, дружеская коллаборация. Я очень давно слушаю песни Виталия Козловского. Еще когда они были на русском языке, знала их все. Смотрела его в "Шансе", видела, как он танцевал у Русланы. Он мне близок. Я ведь тоже танцевала в том балете у Русланы. Только Виталик – раньше, а я – позже, так что мы с ним тогда не пересекались.

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А вот потом, когда мы впервые встретились во Дворце "Украина", он как раз выпустил песню "Шекспир", которую перезаписал на украинском языке. А эту новую – "Больше, чем любовь" – уже написал сейчас. Ну и как мне, скажите, не слушать Виталия Козловского? У меня даже его плакат висит у кровати. Я его люблю.

– Вы участвовали в шоу "ЧтоЗаДвиж" вместе с известной блогершей Та самая Марина. В свое время я очень ею увлекалась, но мое отношение изменилось после ее рекламного видео с одесского Привоза, где продавщица хвалит и продает свой товар на русском языке. Сама Марина на русский не переходит, но все же. Кроме того, она снимала несколько роликов с певцом и блогером Олегом Машуковским, который ведет свой TikTok на языке оккупанта. Насколько для вас важен языковой вопрос? Вы всегда говорили на украинском?

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– Да, я всегда была украиноязычной, как и вся моя семья. Более того, и мама, и бабушка у меня – учительницы украинского языка. Для меня родной язык – это не просто средство общения. Он вместе со всеми своими правилами буквально течет у меня по венам. Мне не пришлось прилагать особых усилий, чтобы выучить его, ведь он всегда давался мне очень легко. То есть я всю жизнь общаюсь на украинском.

Я родом из Житомирской области, это не секрет. Мне свойствен местный диалект, ведь многие люди там говорят на таком специфическом суржике. Многие подписчики пишут мне в комментариях, мол, я употребляю русские слова. Но как филолог я не вижу смысла читать им лекции по диалектологии, ведь они вряд ли понимают разницу.

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Однако, если я где-то слышу русскую речь, у меня мгновенно включается отторжение. Я не могу ее воспринимать. Даже песни на русском, которые когда-то исполняли наши артисты или старые советские исполнители и которые я любила из-за теплых воспоминаний о прошлом, слушать не могу. В какой-то момент внутри появился барьер: все, категорически нет! Лучше уж вообще побыть в тишине, чем слышать это.

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– На какую рекламу вы не согласитесь ни за какие деньги? Вы уже рассказывали, что отказывались рекламировать казино.

– Я всегда над ними подшучиваю. Они пишут мне: "Скиньте вашу статистику". А я отвечаю: "Скиньте сначала свою". Они спрашивают, за сколько я соглашусь рекламировать казино, а я говорю: "За 200 миллионов долларов". Такие навязчивые! А потом уже начинают меня оскорблять, и я просто блокирую их – и все. Казино – никогда в жизни и ни за какие деньги!

Вообще, рекламное сотрудничество у меня складывается очень интересно. Я в жизни не соглашаюсь на то, что мне не по душе. То есть если появляется какой-то человек, а я чувствую, что это не мое, то не буду с ним сотрудничать. Все должно идти от души – будь то человек или какой-то продукт. Мне это должно нравиться, я должна чувствовать себя органично и комфортно. Поэтому на рекламу казино я не соглашусь – это однозначно. И на любые другие сомнительные темы тоже. Все это отметается метлой в одно мгновение!

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– На видео с вами почти каждый день ваша кума Наталья, которая по совместительству является вашим директором. Как вам удается разделять личное и рабочее, избегать споров и сохранять дружеские отношения?

– Хочу отметить, что Наталья – не моя кума. Моя кума – Маргарита, она у меня есть, и истории (например, о том, как я "выковыряла" ее картинку на сцене) именно о ней. А Наталья – моя близкая подруга и коллега. Мы вместе работаем, творим и снимаем совместные ролики. Она для меня все в одном лице: и директор, и менеджер, и креативный продюсер, и даже бухгалтер! Поскольку мы проводим вместе очень много времени, то невероятно сошлись на почве творчества и юмора.

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Знаете, у нас все складывается настолько легко, что творческих споров или разногласий в работе вообще не бывает. Едва мы встретились, как сразу возникла эта легкость. Как-то я увидела ее в интернете, и мне так понравился ее юмор! Подумала: "Боже, на Троещине живет такая умная, красивая женщина. Как же мне с ней не встретиться и не создать что-то интересное?" Мы встретились, начали снимать ролики, потом даже сериал... Короче, это очень весело! Мы уже взрослые, мудрые женщины с жизненным багажом, поэтому ко всему подходим абсолютно разумно. А разве кто-то будет ссориться там, где есть разум? Конечно, нет.

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– Ваше знаменитое видео "За 24 часа света не было 24 часа" о выживании на Троещине без света мгновенно разлетелось по сети и стало одним из главных мемов украинской зимы. Как готовитесь к нынешней зиме? Не возникает ли мыслей уехать из столицы, учитывая постоянные обстрелы?

– Знаете, во время обстрелов такие мысли у меня возникают. Думаю: да, надо уже что-то с этим делать, куда-то уезжать. А потом наступает утро, надо куда-то идти, и мысли будто рассеиваются. Так живут многие люди, не только я.

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К зиме готовимся так же, как и все. Закупили разные буржуйки, обогреватели, теплые флисовые кофты, а дальше будем решать проблемы по мере их поступления. Чего будет не хватать, будем искать, доставать. Если друзья предложат приехать к ним, мы воспользуемся этой возможностью. Однозначно будем записывать ролики с оперативной информацией от официального лица, потому что люди должны знать, какая оперативная обстановка. Как только выпадет первый снег, сразу выпустим "топтателей". Они протопчут первые дорожки для снегоуборочной техники, потому что иначе у нас невозможно.

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– Как вам удается превращать бытовые трудности украинцев в источник хорошего настроения?

– Очень просто, ведь я сама среди этого живу и в этом варюсь. Если бы меня здесь не было и я не знала всех деталей, то, конечно, не смогла бы так тонко обыгрывать и подавать эти истории. Я так же ставлю на свою дорогую индукционную плиту вот эту газовую горелку и варю на ней яйца или овсянку, как и все. Так же наливаю воду в грелку и кладу ее под одеяло. Делаю все то же самое, что и остальные, поэтому мне это близко. Ну и, конечно, благодаря собственному интеллекту и чувству юмора могу так метко это продемонстрировать.

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Рассказываю людям – а они пусть смотрят и улыбаются. Кто-то, знаете, и сердится, но это тоже эмоция. Пусть лучше на меня сердятся, чем на мужа. Я-то далеко, а если женщина начнет злиться на мужа – ему точно достанется.

– Бывают ли дни, когда Анетта Барсивна устает от шуб и ярких образов? Какая вы, когда камера выключается? Случается, что совсем не хочется выходить в эфир?

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– Бывает, как и у каждого человека. Например, я очень устаю после выходных, ведь провожу время с детьми очень активно. То мы куда-то едем, то что-то делаем, потом собираемся в школу, что-то покупаем. Поэтому в понедельник примерно до обеда я просто лежу и прихожу в себя.

На меня также очень тяжело влияют обстрелы. И дело даже не в том, что я не сплю, а в этих разрушениях: эти дома, жертвы, люди... На меня это очень сильно действует, просто невероятно. Даже когда я только начинала свой блогерский путь, из-за этого делала огромные перерывы. Когда началась полномасштабная война, я не могла снимать ролики – мне было морально слишком тяжело. Я ничего не выкладывала по полгода.

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А вот так активно, день за днем, я снимаю уже примерно два с половиной или три года. Люди даже под теми немногими роликами, которые я публиковала, просили: "А можно еще, пожалуйста? Покажите еще что-нибудь". И я решила: если люди хотят, буду снимать для них.

Конечно, такие моменты очень истощают меня и угнетают, но, как говорится, собралась и пошла. Потому что надо что-то делать, как ни крути, а работа должна выполняться. Лечь, лежать и плакать – так нельзя. Это жизнь, и ее надо жить сегодня: быть счастливыми сегодня, есть что-нибудь вкусненькое сегодня, встречаться с друзьями сегодня. И обязательно донатить, не забывать и всегда помнить обо всем, что происходит. При каждом удобном случае, если человек публичный и у него есть аудитория, нужно постоянно говорить об этом, чтобы весь мир слышал, что у нас здесь творится.

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