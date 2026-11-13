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Анджелина Джоли тайно приобрела новый дом после продажи исторического особняка в Лос-Анджелесе: где будет жить звезда

Анастасия КакунАнастасия Какун
Time to read2 мин
1,2 т.
Анджелина Джоли тайно приобрела новый дом после продажи исторического особняка в Лос-Анджелесе: где будет жить звезда
Анджелина Джоли обзавелась новым домом

Американская актриса Анджелина Джоли решила окончательно перевернуть страницу своей жизни, связанную с Лос-Анджелесом. Она продала исторический особняк в мегаполисе, вместо которого обзавелась домом в штате Коннектикут. Где именно расположено новое поместье звезды, пока неизвестно.

О переезде Джоли на Восточное побережье США сообщает Page Six Hollywood, ссылаясь на информацию инсайдеров. Смену места жительства знаменитости связывают с драмой в ее личной жизни – громким разводом с коллегой по цеху Брэдом Питтом.

Анджелина Джоли тайно приобрела новый дом после продажи исторического особняка в Лос-Анджелесе: где будет жить звезда

Анджелина Джоли приобрела дом в Коннектикуте

По данным издания, в сентябре этого года Анджелина Джоли продала свой особняк в Лос-Анджелесе, который раньше принадлежал легендарному режиссеру Сесилу Блаунту Де Миллю. За дом площадью около 1020 квадратных метров она получила 24,75 миллиона долларов (примерно 1 125 575 302). Сначала его выставили на продажу в начале 2026 года за $29,85 млн (1 357 512 031 грн).

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В историческом особняке шесть спален и десять ванных комнат, а на его территории расположены бассейн, сады, студийные помещения и несколько вспомогательных зданий. Джоли стала владелицей дома в 2017-м, через год после развода с Брэдом Питтом, поскольку хотела, чтобы их общие дети могли проводить время с обоими родителями.

"Я хотела, чтобы дом был рядом с их папой, который живет всего в пяти минутах оттуда", – объясняла селебрити.

Анджелина Джоли тайно приобрела новый дом после продажи исторического особняка в Лос-Анджелесе: где будет жить звезда

Звезда оставалась в Лос-Анджелесе ради детей

В целом Анджелина Джоли не раз подчеркивала, что остается в Лос-Анджелесе только из-за условий опеки над детьми. Звезда прямо заявляла о планах уехать из США и начать вести более уединенный образ жизни после того, как все ее сыновья и дочери достигнут совершеннолетия. По данным источников, актриса хотела разделить свое время между Нью-Йорком, Европой и Камбоджей.

Анджелина Джоли тайно приобрела новый дом после продажи исторического особняка в Лос-Анджелесе: где будет жить звезда

Актриса готова вернуться к карьере в Голливуде

Однако со временем столь категоричное отношение Джоли к жизни в Америке изменилось. Во время мероприятий по продвижению своего нового фильма "Кутюр" актриса заявила, что снова набралась сил, чтобы сниматься в голливудском кино после того, как чувствовала себя "сломленной".

"Мой боевой дух наконец вернулся. Я немного его утратила. Во многом это заслуга моих детей, которые уже взрослые и поддерживают меня", – поделилась звезда.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что вдова Оззи Осборна выставила на продажу семейный дом за 17 миллионов долларов.

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