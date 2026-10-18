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Андре Тан показал, во что превратился его бизнес в Ровно после российского обстрела. Видео

Катерина ГалущенкоКатерина Галущенко
Time to read1 мин
icon 3,4 т.
Андре Тан показал, во что превратился его бизнес в Ровно после российского обстрела. Видео
Андре Тан показал, во что превратился его бизнес в Ровно

Дизайнер Андре Тан сообщил об уничтожении еще одного магазина своего бренда в результате российского обстрела. На этот раз под удар попал торговый центр "Экватор" в Ровно, где располагалось помещение его бизнеса.

На кадрах, которыми модельер поделился в Instagram, видны разбитые витрины, поврежденные стены и мебель, поваленная взрывной волной. Дизайнер признался, что новость о разрушении магазина стала для него особенно болезненной, ведь с партнерами из Ровно бренд сотрудничал более 15 лет.

"Сегодня мне очень-очень больно. Потому что снова разрушен магазин Andre Tan. И на этот раз в городе Ровно. Для меня это особая история. Ведь Ровно — это один из самых первых наших партнеров, который поверил в бренд. Мы вместе росли, мы мечтали, мы преодолевали трудности", — сказал модельер.

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На опубликованных кадрах можно увидеть последствия удара по магазину: стекла в витринах разбиты, часть конструкций повреждена, а мебель внутри помещения опрокинута. Разрушения коснулись не только магазина Андре Тана, но и других объектов торгового центра.

"Сегодня видеть, как всё это, что мы строили более 15 лет, разрушено. Мне невыносимо-невыносимо больно. Но самое страшное – это не разрушенные стены и не разбитые витрины. За каждым магазином стоят семьи, мечты и надежды на завтрашний день", – отметил Андре Тан.

"Удар" произошел 16 октября, когда россияне атаковали Ровно реактивными дронами. В результате удара был поврежден торгово-развлекательный центр "Экватор", а также уничтожен строительный гипермаркет.

В результате этой российской атаки пострадали семь человек.

Андре Тан показал, во что превратился его бизнес в Ровно после российского обстрела. Видео

Последствия обстрела. Источник: скриншот

Ранее OBOZ.UA сообщал, что это не первая потеря бизнеса Андре Тана из-за российских обстрелов. В январе 2026 года дизайнер сообщил об уничтожении магазина своего бренда в Херсоне. Тогда помещение сгорело дотла после попадания снаряда. А в начале полномасштабного вторжения магазин в этом городе ограбили российские военные.

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