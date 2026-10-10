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Анастасия Приходько сравнила языковой вопрос с "политической манипуляцией" и пожаловалась, что ее выгнали из популярного шоу

Анастасия КакунАнастасия Какун
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Анастасия Приходько сравнила языковой вопрос с "политической манипуляцией" и пожаловалась, что ее выгнали из популярного шоу
Анастасия Приходько вызвала скандал своим заявлением о языке. Источник: facebook.com/anastasia.prihod.ko.875091

Скандальная певица Анастасия Приходько в очередной раз взялась оправдывать свое решение не переходить полностью на украинский даже после начала большой войны. Артистка заявила, что беспрекословно уважает родной язык, но будет и впредь продолжать общаться на русском, ведь не собирается поддаваться "политическим манипуляциям".

Как убеждена Приходько, языковой вопрос остро встал в Украине после 24 февраля 2022 года лишь потому, что кому-то было выгодно рассорить наш народ. Соответствующее заявление она сделала в интервью Наталье Влащенко.

"Сейчас нужно сделать все возможное, чтобы вернуть то положение, которое было в начале войны в 2022 году, когда мы все были как единый механизм. Конечно, кому-то это не понравилось. Что мы использовали? Самый избитый инструмент – язык. Я считаю, что государственный язык является главным. Но это не меняет того факта, что я такая, какая есть. Я уважаю украинский язык, но говорю так (по-русски. – Ред.). Я не поддаюсь политическим манипуляциям. Они мне не нравятся", – призналась певица.

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Но в то же время Анастасия Приходько сама же не упустила возможности сманипулировать на довольно деликатной теме. Артистка отметила, что ее визажистка, которая уехала из Донецкой области и не успела забрать почти никаких вещей, общается на русском, а она даже не думает ее упрекать, ведь испытывает уважение.

Анастасия Приходько сравнила языковой вопрос с ''политической манипуляцией'' и пожаловалась, что ее выгнали из популярного шоу

Приходько оправдалась за русский язык. Источник: Скриншот

Однако позиция "какая разница" не прошла для Анастасии Приходько бесследно. Артистка пожаловалась, что ее выгнали из популярного украинского проекта после громких скандалов.

"У нас есть одно замечательное мероприятие, которое проводится два раза в год. Меня убрали с этого мероприятия. Это "Платформа" (вероятно, речь идет о "Музыкальной платформе Украины". – Ред.). Объяснили это тем, что я слишком скандальная. Но Оля Полякова там выступает. Значит, я просто кому-то не нравлюсь. Это не мои проблемы. Как сказал писатель Гюго: "Если из тебя не получилось сделать дурака, готовься к тому, что из тебя сделают врага", – сказала исполнительница.

Анастасия Приходько сравнила языковой вопрос с ''политической манипуляцией'' и пожаловалась, что ее выгнали из популярного шоу

Певица заявила, что ее выгнали из известного проекта. Источник: facebook.com/anastasiyaprykhodko

Скандалы с Анастасией Приходько

С начала 2026 года певица неоднократно вызывала негативную реакцию в сети. Так, например, весной она опубликовала короткий пост, в котором говорилось: "Привет, я Анастасия Приходько и я говорю на киевском русском языке. Вопросы?". Артистку резко раскритиковали за попытку выдать язык страны-агрессора за "киевский русский", поэтому, чтобы немного успокоить гнев людей, она снова вышла на связь с заявлением, что общается и на украинском.

Анастасия Приходько сравнила языковой вопрос с ''политической манипуляцией'' и пожаловалась, что ее выгнали из популярного шоу

Приходько неоднократно подвергалась хейту. Источник: Скриншот

Позже Анастасия Приходько еще сильнее разозлила сеть, когда призналась, что ее пугает гимн Украины, который включают в ее городе в девять утра, мол, он звучит так, будто "нам конец". Певицу снова "разнесли" пользователи и посоветовали радоваться тому, что благодаря героической работе воинов ВСУ она имеет возможность просыпаться.

Как ранее писал OBOZ.UA, несмотря на критику со стороны части общества, Анастасия Приходько имеет политические амбиции. Артистка публично заявила, что в будущем готова возглавить Министерство культуры.

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