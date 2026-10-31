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Alyona Alyona нарвалась на резкую критику из-за сравнения переедания с педофилией: как артистка объяснила скандальное заявление

Анастасия КакунАнастасия Какун
Time to read3 мин
606
Alyona Alyona нарвалась на резкую критику из-за сравнения переедания с педофилией: как артистка объяснила скандальное заявление
Alyona Alyona попала в громкий скандал. Источник: instagram.com/alyona.alyona.official

Украинская рэпер и автор песен Alyona Alyona, которая недавно перенесла бариатрическую операцию, оказалась в центре скандала из-за сравнения сильной тяги к еде с педофилией. По мнению артистки, оба понятия объединяет то, что люди не могут контролировать свои желания и вынуждены всю жизнь себя ограничивать.

Учитывая это, исполнительница считает, что было бы хорошо, если бы специалисты по генной инженерии создали препараты, которые уменьшали бы вышеупомянутые влечения. Этими размышлениями Alyona Alyona поделилась в Instagram-stories, однако очень быстро столкнулась с волной хейта, поскольку многие пользователи сети не разделили ее позицию. Артистка удалила скандальные записи, но до этого их успели распространить на платформе Threads.

Alyona Alyona нарвалась на резкую критику из-за сравнения переедания с педофилией: как артистка объяснила скандальное заявление

Alyona Alyona оскандалилась сравнением тяги к еде с педофилией. Источник: instagram.com/alyona.alyona.official

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Серию сторис, спровоцировавших скандал, Alyona Alyona начала с откровения о том, что съела небольшой кусочек блинчика, приготовленного ее мамой. После проведения операции по уменьшению желудка рэпер должна была пить только воду и протеин, однако не смогла сдержаться, когда почувствовала запах блюда. Эта ситуация и натолкнула исполнительницу на неоднозначные размышления.

"Есть люди со страстями. Когда тяга к чему-то сильна. И это касается не только еды. Я даже приравняла эту тягу к еде к педофилии. Единственное, педофилия – это когда ты вредишь другому человеку, если смотреть глобально, а еда – себе. Ты, как и тот больной мужчина, не контролируешь это. Ты это видишь и хочешь. Ты должен отказывать себе в этом всю жизнь", – сказала рэпер.

Такое мнение Alyona Alyona совсем не разделили многие пользователи сети. Артистку в довольно грубой форме раскритиковали за неудачное сравнение и порекомендовали осторожнее относиться к публичным высказываниям.

"То есть, извините, изнасиловать ребенка и нажраться жареной картошки – это одно и то же?"

"Только что увидела сторис Alyona Alyona, где она говорит, что есть – такая же болезнь, как и педофилия, но от еб*ния детей ты можешь отказаться. Может, еще не отошла от наркоза, не знаю. Ты отрезала желудок, потому что не можешь отказаться от масла, а ждешь, что педофила остановят слова "держи себя в руках"?".

"Вижу, артистам перед тем, как публично что-то говорить, нужно делиться этими мыслями еще с кем-то. От лишнего веса страдает только сам человек. А от больных мужланов ломаются жизни невинных детей, и за это они должны сидеть в тюрьме. Где параллель?".

"Alyona Alyona каким-то чудом приравняла тягу к перееданию к педофилии. Начнем с того, что это принципиально разные явления, и сравнивать их только потому, что и там, и там есть тяга, – безумие. Перееданием ты вредишь только себе, тогда как педофилы – детям. С научной, моральной, логической, этической точки зрения это некорректно. Это разные категории психологических и психиатрических проблем, которые вообще нельзя сравнивать. Разве было бы проблемой сравнить с алкоголем, никотином и т. д.?"

Alyona Alyona нарвалась на резкую критику из-за сравнения переедания с педофилией: как артистка объяснила скандальное заявление

В сети набросились на артистку. Источник: Скриншот

Alyona Alyona нарвалась на резкую критику из-за сравнения переедания с педофилией: как артистка объяснила скандальное заявление

Артистка нарвалась на хейт. Источник: Скриншот

Alyona Alyona нарвалась на резкую критику из-за сравнения переедания с педофилией: как артистка объяснила скандальное заявление

Сравнение Alyona Alyona переедания с педофилией вызвало скандал. Источник: Скриншот

Alyona Alyona нарвалась на резкую критику из-за сравнения переедания с педофилией: как артистка объяснила скандальное заявление

Рэпера раскритиковали в сети. Источник: Скриншот

Как артистка объяснила скандальное заявление

Сперва Alyona Alyona отвечала на критику непосредственно в комментариях, однако со временем решила выйти в разговорные сторис и расставить точки над "и". По словам исполнительницы, она ни в коем случае не оправдывает педофилов, а этим сравнением просто хотела подчеркнуть, что есть люди с врожденными "сбоями", из-за которых они испытывают сильную тягу к еде или преступлениям против несовершеннолетних.

Именно поэтому Alyona Alyona хотела бы, чтобы в генной инженерии появились инъекции, которые помогли бы людям бороться с перееданием, от которого они страдают с детства. Рэпер подчеркнула, что сама испытывает тягу к еде с раннего возраста, поэтому стремится, чтобы аудитория поняла: это состояние кардинально отличается от приобретенных пищевых привычек.

"Влечение человека, который сидит над тарелкой, плачет и переедает, для меня такое же страшное. Я чувствую его боль. Но получается, что большинству внутренние страдания человека, который вредит себе, не близки, не значимы и минимальны. В моих сториз нигде не шла речь о действии. Или вообще об оправдании, или каком-либо обесценивании. Мне бы хотелось, чтобы людям, которые страдают из-за влечения, можно было один раз сделать укол и исправить это", – подчеркнула исполнительница.

Alyona Alyona нарвалась на резкую критику из-за сравнения переедания с педофилией: как артистка объяснила скандальное заявление

Артистка объяснила, что хотела сказать скандальным заявлением. Источник: Скриншот

Ранее OBOZ.UA рассказал, что Alyona Alyona попала в скандал из-за комментария о ТЦК и объяснила свою позицию.

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