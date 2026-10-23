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Альона Альона попала в больницу и одной загадочной фразой прокомментировала свое состояние. Фото

Анастасия КакунАнастасия Какун
Time to read1 мин
1,0 т.
Альона Альона попала в больницу и одной загадочной фразой прокомментировала свое состояние. Фото
Алена Алена сообщила об ухудшении состояния здоровья. Источник: instagram.com/alyona.alyona.official

Украинская рэпер и автор песен Alyona Alyona встревожила фанатов состоянием своего здоровья. 35-летняя артистка поделилась фотографией из больничной палаты и пока решила не вдаваться в подробности диагноза, лишь загадочно намекнув, что ее жизни ничего не угрожает.

На личной странице в Instagram знаменитость показала снимок, на котором лежит на кровати под капельницей. В кадр попала только рука Alyona Alyona.

"Ну что, жить буду", – коротко написала рэпер.

Альона Альона попала в больницу и одной загадочной фразой прокомментировала свое состояние. Фото

Alyona Alyona показала фото из больничной палаты. Источник: instagram.com/alyona.alyona.official

Публикацией из больницы Alyona Alyona не на шутку взбудоражила сеть. Поклонники исполнительницы "засыпали" ее вопросами о причине госпитализации, а звездные коллеги начали желать скорейшего выздоровления.

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"Поправляйся, пожалуйста".

Альона Альона попала в больницу и одной загадочной фразой прокомментировала свое состояние. Фото

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