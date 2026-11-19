Певица Алина Гросу стала новой героиней популярной рубрики блогера Николаса Кармы "Сколько стоит ваш лук". Для встречи с ним артистка выбрала эффектное длинное пальто с массивной меховой отделкой, которое напомнило некоторым пользователям сети образы российской исполнительницы-предательницы Украины Ларисы Долиной.

Видео дня

Сама знаменитость не растерялась и с юмором отреагировала на неожиданное сравнение. Само видео появилось на странице Николаса Кармы в Instagram.

Для образа 31-летняя артистка выбрала длинный прозрачный лакированный плащ с роскошной коричневой меховой отделкой. Массивный воротник, объемные манжеты и широкая меховая отделка по низу делали верхнюю одежду похожей на экстравагантную шубу.

Алина Гросу завязала его черным поясом, а под низ надела платье. Образ завершили высокие черные сапоги на каблуках и небольшая темная сумочка. Светлые волосы певица собрала в высокую прическу с пышными локонами.

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На вопрос блогера о стоимости одежды певица призналась, что самой дорогой вещью в ее образе стала именно "шуба", за которую она заплатила 340 долларов. При этом артистка отметила, что впервые надела ее именно в этот день и чувствовала себя в ней так, будто находится "в сауне".

Платье Алина Гросу оценила в 30 долларов, а сумочку от Steve Madden – примерно в 2000 гривен (44 доллара). По словам исполнительницы, самые дорогие вещи ей обычно дарит муж, хотя из-за расходов из семейного бюджета она иногда с ним ссорится.

Главные истории дня

Впрочем, внимание пользователей привлекла внешность артистки. Под видео один из комментаторов написал: "Я подумала, это Лариса Долина". Гросу не оставила реплику без ответа и пошутила, что уже привыкла к другому сравнению.

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"Одно лицо. Говорите уже, как раньше, – Майкл Джексон. Я только привыкла к тому сравнению, теперь новое", – написала исполнительница.

Другие пользователи оставили артистке немало комплиментов. Некоторые признались, что помнят ее еще маленькой певицей, исполнявшей хит "Бджілка", а теперь не могут поверить, как быстро она повзрослела.

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"На вид все 45 лет".

"Мне 34, а я помню, какой она была маленькой. Как такое может быть?"

"Вау! Какая она искренняя и красивая".

"Очень красивая и приятная девушка. Алина, мы росли на твоем творчестве".

"Класс! Впервые увидела Алину с такого ракурса".

"Какая вы роскошная".

"Красивая! Нежная! Адекватная! С юмором!"

"Алина Гросу такая очаровательная, помню ее еще маленькой певицей, такая талантливая красавица выросла".

"Простая, искренняя и веселая. И, конечно, очень красивая украинка. Помню ее маленькой, пела песню "Бджілка", и мне ужасно нравились ее кудри".

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