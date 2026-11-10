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Алина Гросу, которая в этом году родила первенца, сделала неожиданное заявление о двойне

Катерина ГалущенкоКатерина Галущенко
Time to read2 мин
60
Алина Гросу, которая в этом году родила первенца, сделала неожиданное заявление о двойне
Алина Гросу сделала неожиданное заявление о двойне. Источник: Instagram @alina_grosu

Украинская певица Алина Гросу, которая в апреле 2026 года впервые стала мамой, призналась, что мечтает о пополнении в семье и даже надеялась родить двойню. Артистка хотела бы иметь троих детей, а особенно – дочь, ведь уверена, что с девочкой станет значительно более нежной мамой.

О пополнении в семье исполнительница рассказала в InstaStories, отвечая на вопросы подписчиков. Один из них поинтересовался, хочет ли знаменитость родить девочку, а также назвал ее прекрасной и заботливой мамой.

Гросу не скрывала, что хотела бы принести в мир еще одного-двух малышей. В то же время подчеркнула: сколько детей будет в ее семье, решит судьба.

Алина Гросу, которая в этом году родила первенца, сделала неожиданное заявление о двойне

Гросу мечтает о дочери. Источник: скриншот

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"Мы планируем иметь хотя бы тройню, но как Бог даст, на самом деле. Конечно, хотелось бы еще детей, я вообще всегда хотела троих", – поделилась певица.

Также артистка вспомнила, что во время беременности первенцем даже надеялась на двойню. Однако врачи объяснили, что если в семье нет близнецов, то ей не стоит рассчитывать на двойню. Несмотря на это, Гросу призналась: до последнего допускала, что может случиться приятный сюрприз.

Алина Гросу, которая в этом году родила первенца, сделала неожиданное заявление о двойне

Артистка вспомнила, что во время беременности первенцем даже надеялась на двойню. Источник: instagram.com/alina_grosu

"Я сначала очень обрадовалась, что Марк будет, а потом у меня появилась такая надежда: говорю, может, там хоть двое их. Говорят: "Нет-нет. У вас один. У вас в семье есть близнецы?" Я говорю: нет. "Так на что вы надеетесь?" Я понимаю, что у нас такого вряд ли будет, но вдруг это случится, я буду очень счастлива", – рассказала знаменитость.

Особое место в мечтах певицы занимает дочь. Она призналась, что очень хотела бы воспитывать девочку, ведь представляет, насколько иначе будет вести себя с ней как мама.

"И, конечно, хотелось бы девочку, очень-очень. Мне кажется, я буду нежной мамой, потому что сейчас я более бойкая, а с девочкой – ух!" – пошутила исполнительница.

Алина Гросу, которая в этом году родила первенца, сделала неожиданное заявление о двойне

Гросу мечтает о большой семье. Источник: instagram.com/alina_grosu

Напомним, в апреле 2026 года Алина Гросу сообщила о рождении первенца. Певица показала первые кадры из роддома и рассказала, что они с мужем стали родителями мальчика, которого назвали Марком. Малыш появился на свет с весом почти 4,7 кг и ростом 58 см.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что 31-летняя Алина Гросу рассекретила три главных правила своей стройности и рассказала, как готовится к старению.

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