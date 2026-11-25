Актриса и режиссер Даша Трегубова откровенно рассказала о своих источниках дохода и призналась, что сегодня приносит ей больше всего денег. Как оказалось, кинематографу, которому она посвятила значительную часть жизни, сейчас отведено второе место в финансовом плане.

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В интервью OBOZ.UA артистка рассказала, что у нее несколько источников дохода. Среди них – актерская работа, режиссура, рекламные контракты, в том числе реклама у блогеров, а также ведение различных мероприятий. Однако именно последние два направления сейчас обеспечивают ей основной заработок.

"Ситуация с актерскими гонорарами сейчас очень изменилась, – объясняет артистка. – Если пересчитывать заработки в доллары или евро, то актеры получают примерно вдвое, а то и втрое меньше, чем до полномасштабной войны. И это действительно ощутимое падение. Более того, в некоторых проектах предлагают уменьшать даже те суммы в гривнах, которые раньше были привязаны к другому курсу валют. В то же время стоимость жизни постоянно повышается. Я особенно заметила это за последний год: по моим ощущениям, примерно на 20 процентов. Актерские гонорары за это время не выросли".

"Конечно, есть очень востребованные актеры, которые могут диктовать свои условия и требовать более высоких ставок. Но таких людей немного. В целом я бы сказала, что сейчас не лучшее время для кинообогащения", – добавляет Трегубова.

"У меня есть рекламные контракты, в том числе блогерская реклама, – перечисляет актриса источники своих заработков. – Есть актерская работа, режиссура, а еще я веду разные мероприятия. И, как оказалось, я очень востребованная ведущая! Работаю со многими украинскими проектами. Если честно, сейчас именно ведение мероприятий и рекламная деятельность приносят мне основной заработок. А кино, которое было главной профессией, стало скорее делом любви – почти хобби. Очень надеюсь, что ситуация изменится и люди, создающие качественное кино, будут получать достойную оплату".

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Актриса также объяснила, что у нее немало финансовых обязательств. Она содержит команду, в которую входят пиарщик, ассистентка и менеджер, а также помогает дочери и маме и заботится о трех домашних животных. Поэтому, по ее словам, расходы остаются значительными, даже несмотря на то, что она не позволяет себе особых покупок: "Сейчас я не покупаю себе ничего экстраординарного. Конечно, как и всем, мне хочется жить нормальной жизнью, иметь возможность позволять себе определенные вещи. Но если подсчитать мои расходы, в том числе и на людей, за которых я отвечаю, сумма получается немаленькая. То есть я трачу много, даже не особенно тратя деньги на себя".

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Полное интервью с Дашей Трегубовой читайте по ссылке.