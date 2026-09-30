Дочь Чада Лоу умерла в 13 лет

В семье американского актера Чада Лоу, от которого в 80-х годах фанатела молодежь, произошла ужасная трагедия – умерла его средняя дочь Фиона Хеплер Лоу. Сердце девочки остановилось в возрасте 13 лет.

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Печальную новость семья знаменитости объявила в заявлении, которое отправила изданию People 29 сентября. Пока что близкие Фионы Хеплер Лоу решили не раскрывать точную причину ее смерти, однако намекнули, что это могло произойти из-за проблем девочки с психическим здоровьем.

"Мы глубоко опечалены потерей нашей любимой Фионы. Ее обожали сестры, а родители безгранично любили. На самом деле она была светом нашей жизни. Ее смерть стала страшным ударом для всей нашей семьи, и сейчас мы просим молиться за нас и уважать наше право на частную жизнь. Если у вас или у кого-то из ваших знакомых есть проблемы с психическим здоровьем, пожалуйста, обратитесь на горячую линию помощи в кризисных ситуациях 988", – говорится в заявлении.

Фиона Хеплер Лоу родилась 16 ноября 2012 года. Она стала вторым ребенком Чада Лоу и его жены, кинопродюсера Ким Пейнтер. У девочки остались две сестры: старшая Мэйбл и младшая Никси.

Кто такой Чад Лоу

Чарльз Дэвис Лоу родился 15 января 1968 года в городе Дейтон (США) и вырос в "традиционной среде Среднего Запада". Развивать свою кинокарьеру он начал в 1980-х годах, снимаясь в нескольких телевизионных проектах. Первая слава пришла к актеру после того, как он сыграл главную роль в ситкоме "Спенсер".

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В период с 1991 по 1993 годы Чад Лоу снимался в сериале "Жизнь продолжается" (Life Goes On), который принес ему премию "Эмми" в номинации "Лучший актер второго плана в драматическом сериале". Среди других известных проектов с его участием: "Мелроуз Плейс", "C.S.I.: Место преступления Майами", "Кости", "Без следа", "Милые обманщицы" и другие.

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Что интересно, благодаря своей профессии Чад Лоу встретил свою первую жену. На съемочной площадке фильма "Тихие дни в Голливуде" он познакомился с актрисой Хилари Свенк, на которой женился в 1997 году. Знаменитости прожили в браке около 10 лет, после чего в 2007 году официально развелись. В 2010 году Чад Лоу узаконил свои отношения с Ким Пейнтер на небольшой церемонии в Лос-Анджелесе.

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