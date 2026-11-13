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Актер "Сватов" Федор Гуринец объяснил, почему его считали отцом детей звезды сериала Анны Кошмал

Оксана ГейдорОксана Гейдор
Time to read2 мин
576
Актер "Сватов" Федор Гуринец объяснил, почему его считали отцом детей звезды сериала Анны Кошмал
Федор Гуринец об Анне Кошмал: "Мы действительно близкие друзья"

Актер Федор Гуринец ("Сваты", "Вскрытие покажет", "Возвращение", "Отпуск вслепую", "Животный инстинкт") отреагировал на слухи о якобы общих детях с коллегой Анной Кошмал. Артист объяснил, откуда взялась эта история.

В интервью OBOZ.UA Гуринец рассказал, что их совместные фотографии и появление вместе на семейных праздниках породили неожиданные предположения об их отношениях. Актер признался, что на самом деле связывает его с Анной Кошмал.

Актер ''Сватов'' Федор Гуринец объяснил, почему его считали отцом детей звезды сериала Анны Кошмал

Федор Гуринец и Анна Кошмал. Источник: instagram.com/smorkovkina

По словам актера, он давно дружит с Анной: "Мы действительно близкие друзья, в одной компании. Когда у кого-то из наших рождаются дети, все вместе ездим в роддом, разделяем такие важные моменты. Конечно, фотографируемся и выкладываем снимки в соцсети. А поскольку Аня не показывает своего мужа, люди, вероятно, решили, что отец ее детей – я".

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Актер ''Сватов'' Федор Гуринец объяснил, почему его считали отцом детей звезды сериала Анны Кошмал

Анна Кошмал с детьми – 8-летним сыном Михаилом и полуторагодовалой дочерью Софией. Источник: instagram.com/smorkovkina

"Почему не показывает? Понимаете, не все вторые половинки хотят публичного внимания. Им может быть некомфортно, когда их узнают на улице, обсуждают или фотографируют", – объяснил Гуринец. Артист добавил, что журналисты подхватили эти предположения, и слухи начали распространяться.

В то же время они с Анной отнеслись к ситуации с юмором. "Мы с Аней только посмеялись, ведь у нее есть прекрасный муж. Кстати, мы с ними еще и соседи. Хотя это, наверное, кому-то тоже покажется подозрительным", – отметил актер. Гуринец также вспомнил, что ему и раньше приписывали отцовство. В частности, его крестник Никита настолько похож на актера, что даже родственники шутили об их родстве.

Актер ''Сватов'' Федор Гуринец объяснил, почему его считали отцом детей звезды сериала Анны Кошмал

С Анной Кошмал. Источник: instagram.com/fedirhurynets

"Есть у меня кума Женя из Чернигова, – поделился Гуринец. – Еще в детстве между нами пробежала искра, но мы остановились. Она тогда сказала: "Будешь крестным моих детей!" Так со временем у меня появился первый крестник Никита. Когда он родился, кума очень быстро развелась с мужем. Поэтому из роддома Никитоса забирал я. И с самого детства проводил с ним много времени. А потом как-то на фотографиях заметил, что он – просто моя копия! Вылитый я. Мои родственники начали шутить: "Вы точно уверены?" – "Точно! Не мой ребенок". Так что у меня какая-то особая карма с этими детьми".

Ранее OBOZ.UA писал, что певица Алина Гросу, которая в этом году впервые стала мамой, сделала неожиданное признание о пополнении в семье. Артистка раскрыла, почему во время беременности мечтала о двойне и сколько детей хочет иметь в будущем.

Полное интервью с Федором Гуринцом читайте на OBOZ.UA здесь. Актер рассказал о тяжелом ранении брата-военного, нестабильных заработках, дорогих брендовых вещах, которые теперь его выручают, и учебе у Богдана Ступки.

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