Актер ''Сватов'' Федор Гуринец объяснил, почему его считали отцом детей звезды сериала Анны Кошмал

Актер Федор Гуринец ("Сваты", "Вскрытие покажет", "Возвращение", "Отпуск вслепую", "Животный инстинкт") отреагировал на слухи о якобы общих детях с коллегой Анной Кошмал. Артист объяснил, откуда взялась эта история.

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В интервью OBOZ.UA Гуринец рассказал, что их совместные фотографии и появление вместе на семейных праздниках породили неожиданные предположения об их отношениях. Актер признался, что на самом деле связывает его с Анной Кошмал.

По словам актера, он давно дружит с Анной: "Мы действительно близкие друзья, в одной компании. Когда у кого-то из наших рождаются дети, все вместе ездим в роддом, разделяем такие важные моменты. Конечно, фотографируемся и выкладываем снимки в соцсети. А поскольку Аня не показывает своего мужа, люди, вероятно, решили, что отец ее детей – я".

"Почему не показывает? Понимаете, не все вторые половинки хотят публичного внимания. Им может быть некомфортно, когда их узнают на улице, обсуждают или фотографируют", – объяснил Гуринец. Артист добавил, что журналисты подхватили эти предположения, и слухи начали распространяться.

В то же время они с Анной отнеслись к ситуации с юмором. "Мы с Аней только посмеялись, ведь у нее есть прекрасный муж. Кстати, мы с ними еще и соседи. Хотя это, наверное, кому-то тоже покажется подозрительным", – отметил актер. Гуринец также вспомнил, что ему и раньше приписывали отцовство. В частности, его крестник Никита настолько похож на актера, что даже родственники шутили об их родстве.

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"Есть у меня кума Женя из Чернигова, – поделился Гуринец. – Еще в детстве между нами пробежала искра, но мы остановились. Она тогда сказала: "Будешь крестным моих детей!" Так со временем у меня появился первый крестник Никита. Когда он родился, кума очень быстро развелась с мужем. Поэтому из роддома Никитоса забирал я. И с самого детства проводил с ним много времени. А потом как-то на фотографиях заметил, что он – просто моя копия! Вылитый я. Мои родственники начали шутить: "Вы точно уверены?" – "Точно! Не мой ребенок". Так что у меня какая-то особая карма с этими детьми".

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