Актер Сергей Стрельников вступил в ряды ВСУ и рассказал о своей ''бригаде нового поколения''

Актер Сергей Стрельников официально объявил, что пополнил ряды Сил обороны Украины. Знаменитость принес военную присягу и присоединился к батальону беспилотных систем FERRO-6 9-й отдельной бригады беспилотных систем.

Видео дня

О начале службы звезда фильма "Киллхаус" сообщил в своем Instagram. Он опубликовал ролик, в котором предстал перед камерой в военной форме и подробнее рассказал о своих обязанностях в "бригаде нового поколения".

"Буду делать то, что умею лучше всего: быстро осваивать новые навыки и применять их на практике. А еще буду рассказывать вам о судьбах тех, кто каждый день держит небо и землю. О тех, о ком не говорят в новостях, но благодаря кому эти новости вообще появляются. Дальше будет больше. Слава Украине!", – сказал актер.

Как указано в описании под роликом, воинское соединение, частью которого стал Сергей Стрельников, является первой в Украине бригадой нового поколения в составе СБС. Ее история берет начало с винницкого батальона территориальной обороны, который был основан в 2014 году. Уже в январе 2025-го на его основе создали бригаду, которая воюет с помощью технологий. "Костяк" подразделения – воины с боевым опытом пехоты, которые сейчас уничтожают врага с воздуха.

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"Для меня большая честь быть среди этих людей. Поэтому я настроен учиться, привыкать к новым условиям и добросовестно выполнять возложенные на меня обязанности", – подчеркнул знаменитость.

Отметим, что Сергей Стрельников начал развивать актерскую карьеру с ролей в театре, а в первой половине 2000-х заявил о себе в кино. Первым громким проектом артиста стал сериал "День рождения Буржуя 2", а затем он стал звездой фильмов "Ангел-хранитель", "Крепостная. Желанная любовь", "Штурм", "Довбуш" и других.

Главные истории дня

Всего на счету Сергея Стрельникова более 50 ролей в кино. Одним из последних проектов актера в цивильной жизни стал военный блокбастер "Киллхаус", в котором он перевоплотился в командира спецназовцев "Сову". После выхода картины на экран Стрельников рассказал, что для него было честью работать в кадре с настоящими военными. Уже через несколько месяцев он и сам стал защитником.

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