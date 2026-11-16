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Актер и звезда соцсетей родом из Латвии мобилизовался в ВСУ и сделал первое заявление после трех месяцев молчания

Анастасия КакунАнастасия Какун
Time to read1 мин
1,3 т.
Актер и звезда соцсетей родом из Латвии мобилизовался в ВСУ и сделал первое заявление после трех месяцев молчания
Александр Олексенко сообщил о своей мобилизации

Актер и блогер Александр Олексенко, который родился в Латвии, раскрыл причину своего исчезновения из публичного пространства на три месяца. Выяснилось, что он мобилизовался в ряды Вооруженных сил Украины.

Соответствующую новость звезда социальных сетей объявил в своем Instagram. Олексенко предстал перед камерой в военной форме, однако пока решил не раскрывать никаких подробностей о том, где именно проходит службу.

Актер и звезда соцсетей родом из Латвии мобилизовался в ВСУ и сделал первое заявление после трех месяцев молчания

Александр Олексенко пополнил ряды ВСУ. Источник: instagram.com/a.l.e.x_o.l.e.x

"Извините, что в последнее время пропал с радаров. В моей жизни произошли большие перемены – я мобилизовался в ВСУ. Сейчас прохожу службу, адаптируюсь к новым реалиям. Главное – со мной все в порядке", – написал актер.

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Подписчики Александра Олексенко мгновенно начали благодарить его за смелость встать на защиту Украины и пожелали, чтобы с ним не случилось ничего плохого на фронте:

"Саша, это очень мужественный шаг".

"Берегите себя, и спасибо вам за защиту Украины и всех нас".

"Сил тебе и выдержки".

Актер и звезда соцсетей родом из Латвии мобилизовался в ВСУ и сделал первое заявление после трех месяцев молчания

В сети поблагодарили актера за отважный шаг. Источник: Скриншот

Что известно об актере

Александр Олексенко родился в латвийском городе Екабпилс. С раннего возраста он интересовался творчеством: пел, танцевал и писал стихи, поэтому, когда пришло время выбирать будущую профессию, решил не менять этот путь. В 17 лет Олексенко поступил в Киевский национальный университет театра, кино и телевидения имени Ивана Карпенко-Карого, где получил образование по специальности "актер театра и кино".

Он работал в Киевском драматическом театре "Браво", а в 2012 году прошел отбор в московский проект Little Mermaid ("Русалочка"), который проводили представители Stage Entertainment и Disney. Через два года Александру Олексенко удалось получить главную роль в мюзикле Beauty and the Beast ("Красавица и Чудовище"). Среди самых известных кинопроектов с участием артиста – "Круты. 1918", "Врач Ковальчук 2" и "Дежурный врач".

Актер и звезда соцсетей родом из Латвии мобилизовался в ВСУ и сделал первое заявление после трех месяцев молчания

Олексенко стал звездой фильма "Круты. 1918". Источник: facebook.com/aleksandr.oleksenko

Помимо актерской деятельности Олексенко активно развивает соцсети. Он создает развлекательный контент в Instagram, за которым следят около 9,5 тысячи пользователей.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что известный актер Денис Капустин мобилизовался в ВСУ после исчезновения без вести своего коллеги.

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