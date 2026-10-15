96-летняя украинская поэтесса Лина Костенко встретилась с актерами Ивано-Франковского драматического театра, которые привезли в Киев спектакль "Маруся Чурай" режиссера Ростислава Держипильского по ее знаменитому роману в стихах. Во время общения писательница шутила о россиянах, вызвав смех присутствующих, а сама появилась перед гостями в ярком фиолетово-синем наряде с голубым шарфом.

Видео дня

Фотографии и подробности встречи, которая состоялась 13 октября в Фонде Лины Костенко, опубликовали на странице издательства "А-ба-ба-га-ла-ма-га" в Instagram, а также в материале LB.ua. "Какие вы все красивые. И разные. А вот россияне — все одинаковые", — пошутила Лина Васильевна, вызвав смех у присутствующих.

Среди гостей вместе с писательницей были:

многолетний издатель поэтессы Иван Малкович,

ее дочь Оксана Пахлевская,

писатель и военный Сергей Жадан,

лидер группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук,

режиссёр Олесь Санин,

кинокритик Сергей Тримбач,

актеры Ивано-Франковского драматического театра и другие.

На опубликованных фотографиях поэтесса предстала в насыщенном фиолетово-синем кардигане, белой атласной рубашке и бирюзово-голубом шарфе. Ее образ дополнили привычные кудри и помада приглушенного персикового цвета.

РЕКЛАМА

Во время встречи Костенко улыбалась, общалась с художниками и слушала рассказы актеров о работе над постановкой "Маруси Чурай".

"Я сейчас смотрю на вас и радуюсь. Радуюсь даже в такое страшное время. Идет война, и я всегда ношу с собой флешку: если меня убьют, то при мне останется все то, что я пишу сейчас. Чтобы ничего не пропало", — рассказала присутствующим поэтесса.

Главные истории дня

Режиссёр спектакля Ростислав Держипильский рассказал, что идея поставить "Марусю Чурай" возникла у него во время пребывания в Хорватии. Сначала он планировал работать над произведением Тараса Шевченко, однако в итоге его вдохновила поэзия Костенко.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, как прошла премьера "самого дорогого" спектакля "Маруся Чурай" и какой "вердикт" вынесла Лина Костенко за кулисами.