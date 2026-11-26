Британская актриса Джоан Коллинз поразила безупречным чувством стиля на мероприятии по случаю открытия рождественской елки отеля Claridge. 93-летняя звезда сериала "Династия" блистала на вечеринке в черном платье длины миди, которое оголило ее плечи.

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Присущий себе гламур селебрити излучала и благодаря эффектным аксессуарам. Ярких акцентов образу Коллинз добавила благодаря красному боа из перьев, массивным серьгам и ожерелью, пишет Daily Mail.

Не менее интересным был и макияж актрисы на праздничном мероприятии. Она не следует тренду на нюдовые оттенки декоративной косметики, поэтому подчеркнула взгляд яркими тенями с блестками, а на губы нанесла глянцевую розовую помаду.

Глядя на такой эффектный внешний вид Джоан Коллинз, сложно сказать, что ей уже 93 года. "Вечная молодость" актрисы всегда привлекает внимание публики, а самое интересное, ее главный секрет кроется не в "уколах красоты" или пластических операциях. Как рассказывала знаменитость, важной частью ее жизни до сих пор остаются физические нагрузки, хотя и не такие интенсивные, как раньше.

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"Мой режим тренировок изменился. В молодости я была очень активной: с 16 лет я часами танцевала на дискотеках и в клубах. Сейчас я рекомендую физиотерапию всем, кто хочет оставаться в форме. Полчаса в день дают мне необходимую энергию", – рассказывала звезда "Династии".

Джоан Коллинз придерживается сбалансированного питания. Она исключила из своего рациона фастфуд, принимает витамины С, Е и омега-кислоты. Но в то же время звезда может с легкостью позволить себе выпить бокал вина или полакомиться десертом.

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