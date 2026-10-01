64-летний Джим Керри сыграл свадьбу, несмотря на обещание никогда не жениться: что известно о возлюбленной «короля комедии», которая заставила его передумать

64-летний Джим Керри тайно женился на своей возлюбленной Мин А. Свадьба "короля комедии" состоялась в Лос-Анджелесе (США) на закрытой церемонии, о которой стало известно 30 сентября. Для актера это уже третий брак, хотя ранее он заявлял, что не собирается снова жениться.

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Информацию о браке Керри изданию People подтвердил его представитель. В свою очередь, в TMZ отметили, что церемония была небольшой и закрытой.

Сам актер и его избранница долгое время даже не афишировали свои отношения, хотя вместе их впервые заметили еще в 2022 году. Публично Джим Керри и Мин А впервые появились как пара в феврале 2026 года в Париже. Они вместе посетили церемонию вручения французской кинопремии "Сезар", где актер получил почетную награду за вклад в кинематограф.

Тогда во время своей речи Керри отдельно поблагодарил свою любимую, назвав ее своей "замечательной спутницей", сообщает Hello!.

"Спасибо моей замечательной семье, моей дочери Джейн и моему внуку Джексону. Я люблю вас сейчас и навсегда. Спасибо моей замечательной спутнице, Мин А. Я люблю тебя, Мин А", – сказал актер.

О возлюбленной актера известно немного. Мин А, которую также называют Минзи, связывают с актерской и художественной деятельностью в Лос-Анджелесе. Впервые ее заметили рядом с Керри в 2022 году, когда они вместе выходили с благотворительного комедийного шоу Джадда Апатоу в Лос-Анджелесе. Тогда отношения пары не были публичными.

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Стоит отметить, что в 2014 году, уже после двух браков, Джим Керри заявлял в интервью Говарду Стерну, что не планирует снова идти к алтарю.

"Я просто не вижу в этом необходимости. Не могу сказать, что знаю, как бы я себя чувствовал, если бы встретил кого-то, кто отрубил бы мне голову. Не могу устанавливать жесткие и окончательные правила относительно будущего. Но добровольно я бы на такое не пошел", – говорил Керри.

Главные истории дня

Ранее актер был женат на Мелиссе Вомер, с которой воспитывает дочь Джейн. Их брак длился с 1987 по 1995 год. В 1996 году Керри женился на актрисе Лорен Холли, своей партнерше по фильму "Тупой и еще тупее", однако их брак распался менее чем через год.

До брака с Мин А у звезды также было несколько романов с актрисами, но до помолвки и свадьбы дело не дошло.

Ранее OBOZ.UA писал, что Джим Керри, которого не видели семь месяцев, вернулся к "нормальному" облику и положил конец слухам о двойнике.

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