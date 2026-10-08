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63-летняя звезда "Эмили в Париже" вышла в свет в платье от украинского бренда стоимостью более 32 тыс. грн. Фото

Анастасия Какун
Анастасия Какун
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63-летняя звезда "Эмили в Париже" вышла в свет в платье от украинского бренда стоимостью более 32 тыс. грн. Фото
Филиппина Лерой-Болье одела платье от украинского бренда. Источник: instagram.com/PhilippineLeroyBeaulieu

Культовая французская актриса Филиппина Лерой-Болье появилась на презентации новых духов O Boticário в наряде от украинского бренда BEVZA. 63-летняя исполнительница роли Сильви Грато в популярном сериале "Эмили в Париже" блистала на мероприятии в элегантном платье "Белый на белом".

Об этом сообщили на официальной странице бренда в Instagram, опубликовав серию фотографий знаменитости в изысканном образе. Стоимость такого наряда составляет 32 175 гривен, однако сейчас его можно приобрести за 19 305 грн, так как действует скидка.

63-летняя звезда ''Эмили в Париже'' вышла в свет в платье от украинского бренда стоимостью более 32 тыс. грн. Фото

Филиппина Лерой-Болье одела элегантное платье от BEVZA. Источник: instagram.com/bevza

Макси-платье, которое выбрала для себя Филиппина Лерой-Болье, отличается асимметричным дизайном. С одной стороны изделие имеет скульптурную драпировку, которая прикрывает плечо, а с другой – регулируемый шнурок.

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63-летняя звезда ''Эмили в Париже'' вышла в свет в платье от украинского бренда стоимостью более 32 тыс. грн. Фото

Платье "Белый на белом" имеет интересный фасон. Источник: Скриншот

Образ знаменитости дополнили элегантные золотые украшения, а именно серьги-кольца и кольцо. Филиппина Лерой-Болье уложила волосы в мягкие локоны и подчеркнула свою внешность нюдовым макияжем, сделав акцент на глазах.

63-летняя звезда ''Эмили в Париже'' вышла в свет в платье от украинского бренда стоимостью более 32 тыс. грн. Фото

Звезда выбрала асимметричный наряд. Источник: instagram.com/bevza

В сериале "Эмили в Париже" зрители привыкли видеть 63-летнюю звезду в лаконичных костюмах и элегантных платьях, и, что интересно, ее гардероб в реальной жизни почти ничем не отличается. С момента начала актерской карьеры в конце 1980-х знаменитость выработала свой уникальный стиль, олицетворяющий французский шик.

63-летняя звезда ''Эмили в Париже'' вышла в свет в платье от украинского бренда стоимостью более 32 тыс. грн. Фото

Филиппина Лерой-Болье обладает изысканным стилем. Источник: Netflix

Кстати, Филиппина Лерой-Болье – не единственная звезда сериала "Эмили в Париже", которая ценит украинские бренды. В 2024 году актриса Эшли Парк прогулялась по улицам Франции в фактурном бежевом кепи от Руслана Багинского, а до этого блистала на премьере четвертого сезона сериала в серебристом платье Lever Couture.

63-летняя звезда ''Эмили в Париже'' вышла в свет в платье от украинского бренда стоимостью более 32 тыс. грн. Фото

Эшли Парк надела кепку от Руслана Багинского. Источник: instagram.com/ashleyparklady

Ранее OBOZ.UA сообщил, что икона моды Пэрис Хилтон надела кепи украинского бренда стоимостью более 20 тыс. грн.

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