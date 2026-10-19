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59-летний Филипп Киркоров уже спланировал собственную смерть: путинист Басков тонко подколол его. Видео

Катерина ГалущенкоКатерина Галущенко
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59-летний Филипп Киркоров уже спланировал собственную смерть: путинист Басков тонко подколол его. Видео
Киркоров рассказал, как хочет умереть. Источник: Instagram Филиппа Киркорова

Российский певец-путинст Филипп Киркоров признался, как он представляет себе свою смерть, и даже озвучил главное условие – она должна наступить в глубокой старости и в абсолютной роскоши. Откровенность 59-летнего артиста стала поводом для шутки его коллеги-клоуна Кремля Николая Баскова. Тот заявил, что мечтает собственными глазами увидеть исполнение этого желания.

Этим диалогом исполнители поделились во время концерта, посвященного дню рождения Баскова. Он вспомнил разговор с Киркоровым, который состоялся между ними.

"Мое самое заветное желание – умереть в старости и в роскоши. А потом я спрашиваю Николая: "А какое у тебя самое заветное желание?" – сказал Киркоров.

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Ответ Баскова оказался кратким, но красноречивым. "Это увидеть", – заявил путинист, вызвав смех присутствующих.

Впрочем, сам Киркоров действительно живет в шаге от смерти. В апреле 2025 года певец едва не поплатился за выступление с пиротехникой: во время концерта в Санкт-Петербурге у него загорелся пиджак. Артист получил ожоги, а впоследствии у него возникли серьезные осложнения, в частности некроз кожи и воспаление суставов.

59-летний Филипп Киркоров уже спланировал собственную смерть: путинист Басков тонко подколол его. Видео

Киркоров действительно живет в шаге от смерти. Источник: Instagram Филиппа Киркорова

Ситуацию осложнило то, что раны Киркорова заживали чрезвычайно долго. После обследований российские медиа сообщили, что у путиниста диагностировали сахарный диабет второго типа. По их данным, теперь певец нуждается в постоянном лечении и ежедневных инъекциях инсулина.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что опечаленный Киркоров обратился к россиянам в связи с атакой БПЛА: путинист заперся в гримерной, а руки у него дрожали.

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