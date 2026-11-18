Американская певица и актриса Дженнифер Лопес продемонстрировала на публике один из самых откровенных своих образов: для появления на радиошоу в Нью-Йорке (США) она выбрала прозрачное боди, сквозь которое было видно белье, и колготки в тон. Необычный наряд звезды напомнил пользователям сети эпатажный стиль Бьянки Цензори – жены скандального рэпера Канье Уэста, которая регулярно появляется на публике в полуобнаженных образах.

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57-летняя Лопес пришла в этом образе на шоу Front Row радиостанции SiriusXM. Как пишут в Twasl News Network, Лопес выбрала комплект из весенней коллекции Marc Jacobs 2027 года, построенный на сочетании прозрачных тканей, насыщенных цветов и массивных аксессуаров.

Основой образа стало зелено-сливовое боди из сетки. Под полупрозрачным материалом можно было разглядеть нюдовый бюстгальтер и трусики с высокой посадкой. Певица дополнила его бордовыми прозрачными колготками, из-за которых образ казался еще смелее.

Сверху артистка накинула приталенный коричневый жакет с бронзово-медной окантовкой вдоль лацканов, манжетов и подола.

Образ завершали туфли-слингбэки насыщенного пурпурного цвета, бирюзовый клатч и пояс с несколькими цепочками. Волосы Лопес оставила распущенными и выпрямила, сделав пробор посередине, а в макияже предпочла теплые оттенки.

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В комментариях к фотографиям в Instagram SiriusXM пользователи обратили внимание на сходство наряда певицы с гардеробом Бьянки Цензори. Жена Канье Уэста давно известна любовью к максимально открытому наряду, в частности прозрачным боди, обтягивающим комбинезонам и моделям, которые практически не скрывают белье.

Цензори, к слову, стала одной из самых узнаваемых представительниц такой наготы после появления на церемонии "Грэмми" 2025 года в почти полностью прозрачном наряде. Тогда ее выход вызвал немалый резонанс, а внимание к образу привлекли даже за пределами модной индустрии.

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Как сообщал OBOZ.UA, за созданием многих провокационных образов австралийской модели стоит дизайнер Гадир Раджаб. Он также работал с Пэрис Хилтон, Кайли Миноуг и Лурдес Леон – дочерью Мадонны.